 Нетаньяху: Обговоримо із Зеленським спільне протистояння силам, які посягають на цінності демократії

Про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Єрусалимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми обговоримо, як ми можемо спільно протистояти в сьогоднішньому світі силам і режимам, які посягають на наші демократичні цінності", - сказав він.
Нетаньяху зазначив, що обговорить із Зеленським посилення і зміцнення відносин України та Ізраїлю, технологічне і технічне співробітництво, співпрацю у сфері IT та туризму.
https://twitter.com/i/status/1220260245160841216
чуть ли не в десна долбятся..
Невже мізки Зе! вставить? Чи під словом "наші" він має на увазі тілько цінності Ізраїлю, а не в міжнародному значенні?
Пусть озвучат - каки таки силы им мешают?