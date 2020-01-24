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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4231) Ізраїль (358) Нетаньяху (64)

 Нетаньяху: Обговоримо із Зеленським спільне протистояння силам, які посягають на цінності демократії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським посилення і зміцнення відносин між двома державами.

Про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Єрусалимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговоримо, як ми можемо спільно протистояти в сьогоднішньому світі силам і режимам, які посягають на наші демократичні цінності", - сказав він.

Нетаньяху зазначив, що обговорить із Зеленським посилення і зміцнення відносин України та Ізраїлю, технологічне і технічне співробітництво, співпрацю у сфері IT та туризму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль завжди буде вдячний українцям за підтримку під час Голокосту, - Нетаньяху

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171658
 
   
 Топ коментарі
 
Плечем до плеча за "русскіймір" і "Новий Ієрусалим" ?
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Нетаньяху возьмет его в очередной визит в мацкву к пуйлу?
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Ага, закон про цензуру ЗМІ обсудіть...
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Нетаньяху возьмет его в очередной визит в мацкву к пуйлу?
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фу.., какая мерзость...
чуть ли не в десна долбятся..
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я и сара клева пара
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Мерзко все это, в то время как в безымянных могилах в ОРДЛО лежат неупокоенными тысячи замученных Украинцев, не принявших вонь руцкага мира...
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А то как же! Каждый год, 9 мая, мы с друзьями... ну а дальше вы знаете.
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Плечем до плеча за "русскіймір" і "Новий Ієрусалим" ?
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Цікаве прізвище - майже Яхве, або як американський веб-сайт Яху.
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А де новина про протести під дбр?? Що там за сюрреалізм з адвокатом януковоча??
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А может не надо? Как бы укрепление не оказалось обнаглением Ж2!
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"Мы обсудим, как мы можем сообща противостоять в сегодняшнем мире силам и режимам, которые посягают на наши демократические ценности" Источник: https://censor.net.ua/n3171658

Невже мізки Зе! вставить? Чи під словом "наші" він має на увазі тілько цінності Ізраїлю, а не в міжнародному значенні?
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А ты не знал? Когда они говорят о деньгах - то это о ИХ деньгах, когда о ценностях - то это о ИХ ценностях, а когда о людях - то можешь не сомневаться, это о Богом избранном народе.
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Нетаньяху: Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии/ А эти силы -по Коломойскому, Нетаньяхе и Зеленскому-украинцы, не желающие отдавать украинскую землю в распоряжение мировому еврейскому капиталу./ 93% земли Израиля собственность государства.
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Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии

Пусть озвучат - каки таки силы им мешают?
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