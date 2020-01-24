 Нетаньяху: Обговоримо із Зеленським спільне протистояння силам, які посягають на цінності демократії

Про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Єрусалимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговоримо, як ми можемо спільно протистояти в сьогоднішньому світі силам і режимам, які посягають на наші демократичні цінності", - сказав він.

Нетаньяху зазначив, що обговорить із Зеленським посилення і зміцнення відносин України та Ізраїлю, технологічне і технічне співробітництво, співпрацю у сфері IT та туризму.

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