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Все про:Зеленський (4231) Нетаньяху (64) торгівля (244) Голокост (70)

 Зеленський сподівається на збільшення товарообігу з Ізраїлем до $2 млрд: "Наші тісні зв'язки мають і надалі динамічно розвиватися"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту в Єрусалимі і обговорив двосторонні відносини країн.

Зеленський підкреслив, що Україна солідарна з Ізраїлем у вшануванні пам'яті жертв Голокосту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава Української держави зазначив, що в цій жахливій катастрофі за часів нацистського терору в Україні були знищені понад мільйон євреїв і понад чотири мільйони українців і представників інших національностей.

"Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі. У 2020 році в Україні планується почати розбудову Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Він має включати Український музей Голокосту та Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру", – зауважив Володимир Зеленський.

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Зеленський висловив задоволення політичним діалогом між Україною та Ізраїлем.

"Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися", – підкреслив він.

Президент заявив, що Ізраїль є одним з ключових партнерів України на Близькому Сході.

"Переконаний, що подальшому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року Угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів", – сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171657
 
 
 Топ коментарі
 
При их пониманиях экономики возникает вопрос - 2 млрд. в чью пользу?
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Йому вже 42 рочки, а он все еще думает шо он не лох...
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Йому вже 42 рочки, а он все еще думает шо он не лох...
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При их пониманиях экономики возникает вопрос - 2 млрд. в чью пользу?
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Опять в бенину.А к стати ,а почему беню на такое торжество не взяли? Могли бы с посадкой в США !
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При нынешнем постоянно растущем отрицательном торговом балансе это даже не вопрос.
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Причем Петя принял такой закон. А Вова надеюсь знает, что на 1млрд мы должны им поставить товаров и на 1 млрд они нам. Тогда норм будет. И товары не квотированные с другими странами.
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Нехай краще продовжують торгувати з мокшами. Для України будь-які торгівельні операції з наймудрішим народом в історії апріорі приносять одні збитки.
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Ню-ню.............. Зеленский надеется на увеличение товарооборота с Израилем до $2 млрд: "Наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться" - Цензор.НЕТ 299
Довго йому доведеться "зализувати" своє ігнорування заходами пов'язаними з Холокостом.
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Він довго зализував - "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт" - сказав Зеленський. -?
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Зеленский как та порноактриса готова взять и спереди и сзади лижбы дали денег!
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при таком увеличении товарооборота, Украина вовек из долгов перед израилем не вылезет.
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Товарооборот-то растет. Только вот мы покупаем больше, чем производим и продаем.

Когда человек тратит больше, чем зарабатывает, он дибил. Когда государство тратит больше чем зарабатывает, дибилы те, кто им управляет.
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Щось він дешево оцінив землю України . Та і українців як тягло .
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Ну товарооборот ето понятие растяжимое. Израиль может в Украину импортировать своей кошерной продукции на 2 млрд. Украина же в Израиль кроме своих обрезков-олигархов вряд ли что то сможет поставлять
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Что поставлять будем в Израиль? Клоунов?
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один поехал, потратил бабла, вернется голожопый, но пьяный и довольный.
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Далеко. Вряд ли Израилю интересна Украина, а Украине - Израиль.
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дефицита товаров из Израиля в Украине нет.Есть дефицит справедливости. Найдётся немало украинцев , готовых скинуться и купить у израильской власти сбежавших воров Табачника и Ставицкого для посадки их на нары. Бизнесмены от правительства Израиля могут хорошо заработать./Министерство внутренних дел Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру энергетики Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум.
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Это в смысле - ежегодный вывоз на историческую родину 2 лярда нагешефтленного?
Охотно верим!
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