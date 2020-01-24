 Зеленський сподівається на збільшення товарообігу з Ізраїлем до $2 млрд: "Наші тісні зв'язки мають і надалі динамічно розвиватися"

Зеленський підкреслив, що Україна солідарна з Ізраїлем у вшануванні пам'яті жертв Голокосту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава Української держави зазначив, що в цій жахливій катастрофі за часів нацистського терору в Україні були знищені понад мільйон євреїв і понад чотири мільйони українців і представників інших національностей.
"Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі. У 2020 році в Україні планується почати розбудову Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Він має включати Український музей Голокосту та Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру", – зауважив Володимир Зеленський.
Зеленський висловив задоволення політичним діалогом між Україною та Ізраїлем.
"Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися", – підкреслив він.
Президент заявив, що Ізраїль є одним з ключових партнерів України на Близькому Сході.
"Переконаний, що подальшому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року Угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів", – сказав Зеленський.
черносливечерноземе.
Довго йому доведеться "зализувати" своє ігнорування заходами пов'язаними з Холокостом.
юношейзебилов питают.
Когда человек тратит больше, чем зарабатывает, он дибил. Когда государство тратит больше чем зарабатывает, дибилы те, кто им управляет.
Охотно верим!