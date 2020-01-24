EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1239  12
Матеріали за темою:
Все про:Газпром (515) Нафтогаз (686) Коболєв (204)

 Жорстка політика "Газпрому" була головним рушієм реформ ринку газу в Україні, - "Нафтогаз"

У межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулася панельна дискусія "Україна як ключовий елемент створення європейського інтегрованого газового ринку". У дискусії взяли участь: голова Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".

Як зазначив, коментуючи хід українських реформ в енергетиці Янез Копач, головним їхнім рушієм став "Газпром", який проводив вкрай жорстку політику. Зі свого боку Андрій Коболєв зауважив, що новий контракт із "Газпромом" виправив деякі диспропорції і дозволив усунути вузькі місця із сусідніми європейськими країнами. Тепер Україна, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть безперешкодно обмінюватися газовими потоками через нашу територію.

"Минулого року ми зробили все можливе, щоб підготуватися до кризи. Зрештою, ми знайшли прийнятний компроміс і підписали угоду. Новий транзитний контракт став дуже важливим для Європи", – сказав Коболєв.

Зі свого боку Джон Гербст відмітив, що "Північний потік-2" залишає Росії можливість, як і раніше, шантажувати східноєвропейські країни. Утім, завдяки спільним зусиллям будівництво "Північного потоку-2", на його думку, затримається на два роки чи навіть більше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171656
 
 
 Топ коментарі
 
"жорстка політика"??? рашка обкрадала Україну впродовж багатьох років, кожна кацапська погана псятина на всіх ресурсах тицяла українцям "ви у нас газ крадьоте", газпром відверто шантажував Україну, вимагав платити за те, що ми НЕ отримували (промовчу вже про те, хто саме з українських прем"єрш наділив Україну кабальними умовами "співпраці" з газьпрьомом). Це називають "жорсткою політикою"? Це викручування рук, шантаж у чистому вигляді. Не можна співпрацювати з гопніками, зі злодіями !! А ми знову з цією помийкою у десни лобизаємось ((
Мені соромно за мою країну !
 показати весь коментар
 
Горькая правда, пока хохлу - малоросу не влепят со свей силы между глаз, так что бы вареник изо рта вылетел, никогда зад не поднимет с дивана. Парадокс, но только благодаря очередной агрессии московитов, Украинское общество начало мобилизироваться и формироваться. Только затишье, и опять заунывное, анишедети, мышебратья, какая разница...
 показати весь коментар
 
"А шо робить?"... Опять "Духовноскрепная" обхезалась"... А над головой висит "РЕАЛЬНЫЙ" "старший брат" - Китай..... Иприходится Путину "метаться, как крыса в крысоловке" - то-ли, "куснуть", то-ли, "в норку зашныриться"..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
еще не все таланты он раскрыл гены еще покажут себя
 показати весь коментар
 
Горькая правда, пока хохлу - малоросу не влепят со свей силы между глаз, так что бы вареник изо рта вылетел, никогда зад не поднимет с дивана. Парадокс, но только благодаря очередной агрессии московитов, Украинское общество начало мобилизироваться и формироваться. Только затишье, и опять заунывное, анишедети, мышебратья, какая разница...
 показати весь коментар
 
 
И как это зеленые сопли не присвоили УБЛЮДКУ КОБЕЛЁАУ звание Героя Украины ? Чем он хуже папашки соевого борова Пети ?
 показати весь коментар
 
"А шо робить?"... Опять "Духовноскрепная" обхезалась"... А над головой висит "РЕАЛЬНЫЙ" "старший брат" - Китай..... Иприходится Путину "метаться, как крыса в крысоловке" - то-ли, "куснуть", то-ли, "в норку зашныриться"..
 показати весь коментар
 
 
... и привела к тому, что некоторые товарищи себе премии в 29 миллионов долларов выписывают.
Есть воровство, есть коррупция - это преступления. А есть "рэхформы" - и народ ограбить и красиво звучит, и преступлением не считается
 показати весь коментар
 
ну так и в пропаганде НАТО среди украинцев Рашка сыграла ключевую роль.

 показати весь коментар
 
Реформи, це якби впровадили програму енергозбереження, утеплили всі хрущовки/панельки і зменшили споживання газу раза в 2, як це зробили поляки і прибалти в 90-х!
 показати весь коментар
 
"жорстка політика"??? рашка обкрадала Україну впродовж багатьох років, кожна кацапська погана псятина на всіх ресурсах тицяла українцям "ви у нас газ крадьоте", газпром відверто шантажував Україну, вимагав платити за те, що ми НЕ отримували (промовчу вже про те, хто саме з українських прем"єрш наділив Україну кабальними умовами "співпраці" з газьпрьомом). Це називають "жорсткою політикою"? Це викручування рук, шантаж у чистому вигляді. Не можна співпрацювати з гопніками, зі злодіями !! А ми знову з цією помийкою у десни лобизаємось ((
Мені соромно за мою країну !
 показати весь коментар
 
 
Нет что бы развивать собственную газо и нефте добычу, все что то клянчат, и норовят последнее продать. ЗЕлень вообще с катушек слетела, не знает какое место еще кому подставить...
 показати весь коментар
 
Очередная реформа по оплате облгазам, за транспортировку газа, даже в случае отсутствия потребления газа или пломбы на вводе газовой трубы, похожа на мошенничество .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору