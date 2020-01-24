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Все про:авіакатастрофа (502) Зеленський (4231) Ізраїль (358) Іран (467) Нетаньяху (64)

 Демократичний світ змусив Іран визнати справжню причину катастрофи українського літака, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив співчуття українському народу і президенту України Володимиру Зеленському у зв'язку з трагедією збитого 8 січня в Ірані українського літака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Єрусалимі.

"Хочу також висловити щирі співчуття українському народу і вам особисто у зв’язку з трагедією збитого українського літака в Ірані. Те, що взяли на себе відповідальність "сили Іранської революції", було зрозуміло для нас з самого початку, хто був винен у цій катастрофі. Вони намагалися це приховати, але, врешті-решт, демократичний світ змусив їх визнати цю велику трагедію", - сказав Нетаньяху.

Також читайте: Іран веде переговори з українським МЗС про відшкодування збитків за збитий літак МАУ, - Криклій

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171654
 
 
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в отношении малайзийского боинга, демократический мир признал себя беззубым.
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Иран признал єто плюс -- только темнят кацарылые прихвостни . То дают бортовые для расшифровки то не дают . где переговоры по компенсациях ? Закрадываються сомнения смутные что специально тянут резину Демократический мир заставил Иран признать настоящую причину катастрофы украинского самолета, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 4392
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зеленский заставил
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А потом одна страна демократического мира пригласила к себе *****, кторый причастен к уничтожению самолета МН-17, самолета с польской делегацией и президентом Качинським и к сбитию Ту-154, летевшему из Израиля над Черным морем.
И ничего, они и затеяли это все не в Польше только для того, чтоб ***** могло приехать. А вот Дуда отказался.
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хотілося б без вас. бо ви такі ж демократи як і іран, а по рівні пропаганди та дези ірану ще навіть далеко. щоправда у вас є потужне та багате лобі. он моше кантор, глава єєк, путінський лизоблюд організував і проспонсорував цей форум
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Нетаньяху, ти що в порохоботи записався? Зебіли з піною на губах розхвалювали Бубочку, за те що він змусив Іран визнати, а ти порохобот, прямо Бубочці в очі про якийсь там демократичний світ розказуєш.
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