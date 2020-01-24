 Ізраїль завжди буде вдячний українцям за підтримку під час Голокосту, - Нетаньяху

"Вчора ми відзначали знакову подію в історії наших народів, наших солдатів і тих союзників, які віддали свої життя і стали жертвами тієї страшної трагедії. Ми шанували пам'ять тих, хто загинув в Аушвіці, в концентраційному таборі. Багато з них були з Радянського Союзу. Ми безмежно і вічно будемо вдячні вам за ту підтримку, яку ви надавали єврейському народу в протистоянні цим жахливим злочинам і трагедіям", - сказав він перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Єрусалимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху після 20-річної перерви відвідає Україну
Ізраїль висловлює співчуття жертвам обману та халатності Ірану, - Нетаньяху
Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху
Зеленський 19 серпня підпише низку документів із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху
+5
Українці всіх розуміють, всім допомагають. От лише у тих "всіх" немає зворотнього руху. Від слова "зовсім". То що там з визнанням Голодомору у офіційного Ізраїлю?
+3
Израиль всегда будет благодарен украинцам/ Благодарность по ближневосточному.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники./Восток это Восток. Запад это Запад. И вместе им никогда не встретиться-Киплинг.
+2
А как высшие должностные лица Израиля благодарны лично пукину!
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.
Homer
@ItechVK
Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.
Homer
@ItechVK
Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.
Homer
@ItechVK
Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
Дмитрий Смирнов -
Спецкор Комсомольской правды. Журналист Кремлевского пула.
@dimsmirnov175
Глава МИД Израиля Кац - Путину: Хочу ВАС поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц.
Я лично хочу поблагодарить ВАС за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал
срср, росія десятиліттями озброюють, політично підтримують палестинців, які вбивають громадян Ізраїлю, а вони зустрічають його як найдорожчого гостя.
Нетаньяху, Сара і путін - ніби члени однієї родини після довгої розлуки.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1220260245160841216
Що саме порадите почитати?
У нас в Киеве Сара выглядела иначе. Обниматься и целоваться с пуйлом этикет ее точно не обязывает. Достаточно было бы рукопожатия.
В Бабиному Яру бандерівців якраз вбивали.