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Все про:КМДА (752) Київ (6848) ялинка (43)

 Кияни вже здали на переробку понад 11 тис. новорічних ялинок, - КМДА

Від початку січня жителі Києва здали на утилізацію в пункти прийому понад 11 тисяч новорічних ялинок.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зібрані дерева перероблять на щепу в спеціальному подрібнювачі і навесні використовують для збереження водного балансу лунок вічнозелених рослин, розповів керівник столичного управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

Він нагадав, що пункти прийому ялинок працюватимуть до 1 лютого, але за необхідності їхню роботу можна продовжити.

"Закликаю киян прибирати ялинки з дому та продовжувати їхню екологічну утилізацію. Тим паче, ялинку можна привезти у будь-яку годину до спеціального майданчику і її обов’язково перероблять", - додав Мальований.

Зазначимо, що серед пунктів прийому 7 працюють за графіком Пн-Пт 8:30-17:30, у ще 7 - скорочений день у п'ятницю. Пункт на вулиці Герцена, 6 працюватиме й на вихідні.

Кияни вже здали на переробку понад 11 тис. новорічних ялинок, - КМДА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Києва закликала мешканців столиці здавати ялинки в спеціальні утилізаційні пункти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171646
 
 
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Не надо прекращать это Безобразие . 11 тыс Вырубили , что бы чрез неделю Выбросить. Жуть.
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Помиловать, Нельзя Казнить. Помиловать Нельзя, Казнить. Внимательным нужно Быть . Согласен.
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хорошо, что снег еще не принимают на переплавку...
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Этож сколько метанола можно сделать емае, и газ нафиг не нужен
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Молодцы, все ЗЕленое сдавать на переработку. Пока весь Киев не загадило.
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