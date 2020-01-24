 Кияни вже здали на переробку понад 11 тис. новорічних ялинок, - КМДА

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зібрані дерева перероблять на щепу в спеціальному подрібнювачі і навесні використовують для збереження водного балансу лунок вічнозелених рослин, розповів керівник столичного управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

Він нагадав, що пункти прийому ялинок працюватимуть до 1 лютого, але за необхідності їхню роботу можна продовжити.

"Закликаю киян прибирати ялинки з дому та продовжувати їхню екологічну утилізацію. Тим паче, ялинку можна привезти у будь-яку годину до спеціального майданчику і її обов’язково перероблять", - додав Мальований.

Зазначимо, що серед пунктів прийому 7 працюють за графіком Пн-Пт 8:30-17:30, у ще 7 - скорочений день у п'ятницю. Пункт на вулиці Герцена, 6 працюватиме й на вихідні.

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