 Глави ЄС підписали угоду про Brexit. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель повідомив у Twitter.

"Сьогодні ми з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії. Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо нову главу як партнери і союзники. І я зацікавлений у тому, щоб написати нову сторінку разом", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку фон дер Ляєн у Twitter зазначила, що тепер відкривається можливість ратифікації документа Європейським парламентом.

Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоб залишитися в складі Європейського Союзу.

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