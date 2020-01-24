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Все про:Brexit (183) фон дер Ляєн Урсула (14) Шарль Мішель (4)

 Глави ЄС підписали угоду про Brexit. ФОТО

Президент Європейської Ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали в Брюсселі угоду про вихід Британії з Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель повідомив у Twitter.

"Сьогодні ми з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії. Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо нову главу як партнери і союзники. І я зацікавлений у тому, щоб написати нову сторінку разом", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку фон дер Ляєн у Twitter зазначила, що тепер відкривається можливість ратифікації документа Європейським парламентом.

Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоб залишитися в складі Європейського Союзу.

Також читайте: Британський парламент підтримав закон про вихід з ЄС, тепер його має підписати Єлизавета II

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Глави ЄС підписали угоду про Brexit 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171645
 
 
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ну и правильно, не хотят тянуть економики Румыний,Болгарий и других подобных,не хотят засилия у себя сирийцев и других паразитов,возвращаются к истокам,к временам Великой Империи где все решали сами за себя
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"сирийцев и других паразитов" - т.е. по Вашей логике если сириец, то это паразит?
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Хорошо или плохо, все зависит от кучи бумаг, договоров и соглашений, где "мелким шрифтом" все прописано, думаю, что 99.99% не знают и не представляют, что там понаписано и никогда не принимали в расчет это при принятии решений!
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Теперь вместо Великобритании можно принять Украину.
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с той разницей что Британия была донором для ЕС, а Украина реципиент.
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Европа сама по себе достаточна и без Британии ..... да и те кто бывал в разных странах не только Германия Франция Италия - а видели ту же Сербию ... то там всё не так радужно с виду.
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Сербии до ЕС еще дальше, чем Украине. Такие же ублюдки, как кацапы, но на Балканах.
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Ты очень сложно изъясняешься.
Простейшие тебя не поймут и обидятся. Один дибил внизу уже отметился.
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Люди проголосовали за выход из ЕС надеясь на улучшения уровня жизни, но его не будет... экономика не будет создавать новые рабочие места, так как это делать в Великобритании не выгодно, ЕС не открыет рынки для капитала и товаров если Великобритания не открыет свой для свободного передвижения рабочей силы... большие компании уже перенесли свои офисы в Ирландию и Германию, чтоб не остаться за бортом европейського рынка... ничего хорошего для Великобритании из этого не выйдет... но плавное падение уровня жизни простых людей гарантировано...
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Проголосовали, демократия, парламент исполнит... Потом опять в Европу будут вступать. Изначально хотели поторговаться с ЕС (немцами) за преференции для Британии , но немцы сказали - нет. А потом и заднюю сдавать было не красиво, народ то лапшень съел уже.
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Это плохо!!! Путин потирает руки!!! Это выгодно только Путину! Брексит нечестно проводили, при помощи кембридж аналитики!!!
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Последнее? Или намерения о намерениях?
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А слабо предложить Украину на замену?
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Зеленский уже предложил, ему покрутили пальцем у виска.
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Поздравляю Великобританию.
Не пристало более сильным тащить на себе более слабых и ленивых.
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Настанет день когда Евросоюз посыпится как карточный домик, Британия в это время будет на коне.
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