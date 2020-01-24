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Все про:енергетика (386) альтернативна енергетика (18) Зелений тариф (9) Ковалів Юлія (15) Офіс Президента (221)

 Україна запропонує нову модель подальшого розвитку відновлюваної енергетики: ніхто не говорить про урізання "зелених" тарифів, - Ковалів

Держава веде діалог з представниками індустрії відновлюваної енергетики, в результаті якого буде вироблена нова модель стимулювання розвитку галузі, - повідомила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів.

"Якщо ми говоримо про "зелену" енергетику, то, по суті, зараз ведемо діалог з бізнесом, щоб знайти прийнятну модель для діючих інвесторів, які вже інвестували, і ніхто не говорить про урізання "зелених" тарифів. Ми, скоріше, говоримо про альтернативний механізм стимулювання, який ми запропонуємо, нову модель, на яку інвестори зможуть піти добровільно", - сказала Ковалів агентству "Інтерфакс-Україна" в "Українському домі", організованому Фондом Віктора Пінчука в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, про будь-які ретроспективні зміни не йдеться.

"Це буде пропозиція від держави, можливо, на дещо зменшений рівень "зеленого" тарифу, але на більш тривалий період", - зазначила заступниця голови Офісу президента, додавши, що держава остаточно оформлює свій діалог з індустрією.

При цьому Ковалів нагадала, що не тільки Україні доводиться переглядати умови розвитку ВДЕ, але, на відміну від інших європейських країн, країна шукає збалансовані варіанти вирішення проблеми, які б, з одного боку, дозволили би бізнесу розвиватися, а державі - зняти велике фінансове навантаження щодо виплат за "зеленим" тарифом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук

"Це не якийсь єдиний випадок, коли Україна йде цим шляхом, але ми не хочемо йти шляхом Іспанії, Румунії, Угорщини, які сильно урізали "зелені" тарифи", - сказала вона.

Також, за словами Ковалів, українська енергосистема через проблеми з балансуванням енергоринку не може витримати такої кількості "зеленої" енергетики.

"Якщо тільки минулого року ввели 4,2 ГВт ВДЕ, це дуже багато навіть за мірками Європи. Такими темпами ми за п'ять років добудуємо додатково третину всієї генерації, яка є у нас, і гостро постане питання, чим її балансувати", - зазначила Ковалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171644
 
 
 Топ коментарі
 
Не нада нам Заместителя офиса президента , Дайте нам Богдана .А То обеднение произошло крылатых Выражений.
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А чому б не піти шляхом Іспанії, Угорщини та Румунії? Зелені тарифи в три рази більші за німецькі для України, це занадто.
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А чому б не піти шляхом Іспанії, Угорщини та Румунії? Зелені тарифи в три рази більші за німецькі для України, це занадто.
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Зеленые рептилоиды не развивают даже собственную газодобычу, что там говорить про возобновляемую энергию и альтернативные предложения изобретателей.За год так и не предложили премии за изобретение альтернативных методов добычи энергии, слушают олигархов и работают только для их кармана, а олигархи не нуждаются ни в каких новациях.
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За 5 років порошенко збільшив українське газовидобування на 1,5%! Отже нескладно зробити висновок, що далі продовжувати збільшувати газовидобування це просто на вітер викинуті кошти! Кошти всі будуть вкрадені! Тому потрібно піти іншим шляхом - не сплачувати за виробництво зеленої електроенергії, а сплачувати частину вартості енергетичних установок на біопаливі, які заміщують газові установки! В Україні масово виробляються енергоустановки для промисловості потужністю до 10-20-40 мегават, підприємці масово використовують ці пальники на біопаливі в котельних, зерносушарках, будь яких сушильних комплексах, чим економлять шалену кількість природного газу! Держава може компенсувати вартість енергоустановок на біопаливі для промисловості і це радикально зменшить використання газу в Україні, збільшить ринок для виробників біопалива і радикально покращить енергетичну безпеку держави! Дотації виробникам зеленої електроенергії мають бути тільки там де будуються електростанції на біопаливі з великою потужністю і цілодобовою роботою без прив'язки до вітру та сонця, щоб не збільшувати маневрові потужності вугільних електростанцій!
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Власть и олигархат, которому она служит в этом не заинтересованы.
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Какая большая разница? Могу сказать что за 5 лет, время идет быстро, а власть как работала первые 3 мес. так и дальше будет работать.
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Ну логично делать какие-то выводы по достаточным срокам работы. По окончании уже и судить что сделано а что нет.
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Ковалив-- у рыжего сепара гудка рожа не треснет ? Урезайте нахрен . какого черта тянут с бюджета деньги Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив - Цензор.НЕТ 3901
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Не нада нам Заместителя офиса президента , Дайте нам Богдана .А То обеднение произошло крылатых Выражений.
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Единственный на сегодня "неиссякаемый" источник энергии - это ТЕРМОДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ, боюсь, что в этом вопросе Украина "в жопе", а надо в это вкладываться очень серьезно, не жалея ни денег, ни сил, ни ресурсов, ибо это не только неиссякаемый источник энергии, но и "верная погибель" мордорской безноказоколонки!
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А где уже в мире используется в вирных целях реакция термоядерного синтеза?

Термоядерная реа́кция - разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счёт кинетической энергии их теплового движения.
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в США уже сейчас работают прототипы будующих промышленых термоядерных реакторов, они тестируются и проверяются, чтоб не было "сюрпризов" в будущем!
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США флагман передовых технологий с мощным интеллектуальным, финансовым и промышленным капиталом. А вы требуете подобного от страны раздираемой распрями и коррупцией. Не многовато ли?...
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Не многовато, в Украине еще остались умные головы, это именно они и делают прорыв в науке!
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К умной гоове еще необходима финансовая поддержка. И не малая.
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согласен, но разворовывают куда больше, чем нужно для тероядерного прорыва!
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Так а я о чем выше писал?
А вы требуете подобного от страны раздираемой распрями и коррупцией. Не многовато ли?
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Цуко... Зеленые жлобы-новаторы. Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив - Цензор.НЕТ 3885 Каждый новый изобретенный велосипед становится мемом еще до практической реализации.

Ща мы научим этих невчоных норвежцев с голландцами, как возобновляемую энергию добывать. Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив - Цензор.НЕТ 7631
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Та знаємо, знаємо! У вас на все "свойо" відєніє". Навіть колесо на садові та ці ви бачите не круглим, а квадратним.
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судя по тому, как идут разработки аккумуляторов большой емкости при малогабаритности, именно они уже выбраны, как посредники для продажи дешёвой электроэнергии от производителя к потребителю. источник энергии - никто не разрешит приобретать.
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Зебобики и разработка новой модели - понятия несовместимые.
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Эти тарифы были введены для заработка одного всем известного человека по имени Ринат, у граждан не спросили хотят ли они переплачивать, а поставили перед фактом.
Когда строительство солнечных станций пошло массово, они начали за голову хвататься, ведь денег нет !
Отменяйте тариф, у нас "рынок", пусть по рыночным ценам и продают. Не хотят, не выгодно - пусть закрываются.
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Да иди ты в жопу со своим зелёным тарифом, сволочь!
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вы со своими моделями развития достали всех. назовите хоть одно направление где вы получили результат.? роме 29 миллионов коболева
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