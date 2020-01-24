 Україна запропонує нову модель подальшого розвитку відновлюваної енергетики: ніхто не говорить про урізання "зелених" тарифів, - Ковалів

"Якщо ми говоримо про "зелену" енергетику, то, по суті, зараз ведемо діалог з бізнесом, щоб знайти прийнятну модель для діючих інвесторів, які вже інвестували, і ніхто не говорить про урізання "зелених" тарифів. Ми, скоріше, говоримо про альтернативний механізм стимулювання, який ми запропонуємо, нову модель, на яку інвестори зможуть піти добровільно", - сказала Ковалів агентству "Інтерфакс-Україна" в "Українському домі", організованому Фондом Віктора Пінчука в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, про будь-які ретроспективні зміни не йдеться.

"Це буде пропозиція від держави, можливо, на дещо зменшений рівень "зеленого" тарифу, але на більш тривалий період", - зазначила заступниця голови Офісу президента, додавши, що держава остаточно оформлює свій діалог з індустрією.

При цьому Ковалів нагадала, що не тільки Україні доводиться переглядати умови розвитку ВДЕ, але, на відміну від інших європейських країн, країна шукає збалансовані варіанти вирішення проблеми, які б, з одного боку, дозволили би бізнесу розвиватися, а державі - зняти велике фінансове навантаження щодо виплат за "зеленим" тарифом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук

"Це не якийсь єдиний випадок, коли Україна йде цим шляхом, але ми не хочемо йти шляхом Іспанії, Румунії, Угорщини, які сильно урізали "зелені" тарифи", - сказала вона.

Також, за словами Ковалів, українська енергосистема через проблеми з балансуванням енергоринку не може витримати такої кількості "зеленої" енергетики.

"Якщо тільки минулого року ввели 4,2 ГВт ВДЕ, це дуже багато навіть за мірками Європи. Такими темпами ми за п'ять років добудуємо додатково третину всієї генерації, яка є у нас, і гостро постане питання, чим її балансувати", - зазначила Ковалів.