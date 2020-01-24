 "Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.
Зазначається, що темою зустрічі було обговорення нового Виборчого кодексу і майбутні місцеві вибори. Також було повідомлено про тривожні сигнали згортання демократії з боку влади.
"Зокрема, диктаторський проєкт закону про дезінформацію, яким влада планує встановити фактичну цензуру в медіа та посилити тиск на журналістів. Серйозне занепокоєння викликають і наступ на децентралізацію, зокрема, президент Зеленський вже двічі подавав у ВР зміни до Конституції, які руйнують місцеве самоврядування", - йдеться в повідомленні.
Особливу увагу було приділено питанням безпеки, окупації Криму і Донбасу з боку РФ.
"Я наголосила про нашу незгоду і критику звітів БДІПЛ/ОБСЄ про вибори в РФ, до яких на було включено навіть рядка про незаконні вибори в окупованому Криму. Наголосила, що ВР прийняла 2 відповідні заяви ( у 8 скликанні і 9), в тому числі за нашого авторства. І ми очікуємо, що ОБСЄ врахує цю критику і в звітах буде фіксувати недопуск на окуповані території і проведення там незаконних виборів", - додала Геращенко.
"Також ми критично сприймаємо зафіксоване і підписане нинішньою владою в так званій формулі Штайнмаєра формулювання про можливість визнання виборів на Донбасі такими, "що в цілому відповідають стандартам ОБСЄ". Вибори або демократичні і вільні, або ні", - підкреслила нардепка.
За її словами, не потрібно йти на поступки РФ і придумувати гібридні формулювання оцінки виборів під дулами автоматів. Вибори на Донбасі можуть відбуватися виключно після деокупації, вирішення питання кордону і виключно за стандартами ОБСЄ, без всяких приставок "в цілому".
аграрії мітингували
Тепер журналісти
А як красіва все починалось...
Это - несостоявшийся домбасит из Славянска, который шестой год спит и видит в Славянске ДыНыры и клянет на чем свет Украину и ВСУ, которые с его слов ему в сарайчик в 2014-м снарядом попали, когда он позвал к себе руцгэ мир.
Прочитал речь Греточки в Давосе. Стойкое дежа-вю. Ходил все утро, и не мог понять, где я все это видел, а потом осенило.
Это ж как наши антикоры про коррупцию. Просто, вот, один-в-один. Паникуйте, говорит антикоррупционер Грета. Бойтесь. Мечитесь. Ваш дом объят пламенем глобал корраптинга.
Самое веселое вот что. По итогу стараний антикоров, мы получили абсолютно некомпетентных зеленых ******** здесь. По итогу свсяких Грет мы когда-нибудь получим некомпетентных зеленых (в другом смысле, но ***, как совпало-то!) ******** всюду.
И обязательно будут белые пальтишки стоять, и такие "ну, мы ж не за разрушение экономики, а через нее - цивилизации, мы просто хотели чтоб в лесу чище было. Выбор был правильный, просто Грета не оправдала надежд".
Эйнштейн был не прав. Палки и камни будут оружием третьей мировой, а не четвертой. Войны за банку тушняка.
Это радостное настоящее покуда ничем не отличается от безрадостного прошлого при Петре. Абсолютно ничем покуда и ни в какую сторону. Все также с точки зрения простого украинца. На счет законов о земле, то тоже ничего нового. Они были подготовлены при Петре и при нем же их пытались принять. Но не получилось. Ввели мораторий. Надеюсь и сейчас не получится.
Мойша говорит Изе белый это цвет Изя говорит не цвет. Пошли к равину. Равин белый цвет? Равин да белый цвет. Изя говорит тогда черный не цвет. Равин говорит и черный цвет. Мойша Изе Видиш Изя я продал тебе ц
ЦВЕТНОЙ телевизор!
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-34.htm
Але і нинішня вседозволеність також до добра не призведе. Адже нині деякі видання (не будемо вказувати пальцем) публікують відкриту брехню, замовні проплачені статті, влаштовують на форумах цензуру всіх не угодних.
В швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный форум. Впервые его участником является бывший комик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский.
Вечером в среду, 22 января, состоялось выступление Зеленского перед аудиторией. Точнее - практически перед пустым залом.
На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время, к примеру, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.
Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком.
В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей. В частности, он зачем-то попросил, чтобы Евросоюз взял Украину к себе вместо покидающей ЕС Великобритании.
"Европейская правда" приводит такие слова из выступления Зеленского:
"Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Но Европейский Союз, некоторые страны ЕС, также должны хотеть привлечь Украину в ЕС. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос - какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter".
Кроме того, Зеленский в ходе выступления стал вдруг жаловаться на свою тяжелую судьбу:
"Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома".
Между тем, в начале этого года Зеленский угодил в скандал, как раз связанный с его отдыхом. Президент Украины тайно полетел с женой отдыхать в Оман, но был сфотографирован в роскошном отеле Омана. Фотографии попали в СМИ, после чего президенту Украины пришлось выдумывать, что это была официальная поездка, которую он осуществил за свой счет.
Из Давоса Зеленский полетит в Израиль. К слову, недавно президент Украины попытался устроить демарш, настаивая, чтобы ему дали слово в Иерусалиме на форуме по Холокосту. В противном случае Зеленский грозился отказаться от поездки в Израиль. В результате президент Украины так и не выпросил разрешения на выступление, но при этом и приезд в Иерусалим не отменил.
Теперь Зеленский просит у российской делегации позволить ему провести в Иерусалиме встречу с Владимиром Путиным. Россияне пока не дали определенного ответа, лишь не исключили, что может состояться встреча "на ногах", то есть мимолетное общение.