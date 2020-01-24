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Все про:Геращенко Ірина (966) виборчий закон (116) ОБСЄ (2368) Герасимов (219) Павленко Ростислав (29) Європейська Солідарність (222)

 "Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ

Співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко та Артур Герасимов разом з колегами по фракції Ростиславом Павленком і Максимом Саврасовим обговорили з делегацією високого рівня Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ останні зміни в українському виборчому законодавстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Зазначається, що темою зустрічі було обговорення нового Виборчого кодексу і майбутні місцеві вибори. Також було повідомлено про тривожні сигнали згортання демократії з боку влади.

"Зокрема, диктаторський проєкт закону про дезінформацію, яким влада планує встановити фактичну цензуру в медіа та посилити тиск на журналістів. Серйозне занепокоєння викликають і наступ на децентралізацію, зокрема, президент Зеленський вже двічі подавав у ВР зміни до Конституції, які руйнують місцеве самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротися з дезінформацією не потрібно за рахунок свободи ЗМІ, - в ОБСЄ занепокоєні положеннями законопроєкту Мінкульту

Особливу увагу було приділено питанням безпеки, окупації Криму і Донбасу з боку РФ.

"Я наголосила про нашу незгоду і критику звітів БДІПЛ/ОБСЄ про вибори в РФ, до яких на було включено навіть рядка про незаконні вибори в окупованому Криму. Наголосила, що ВР прийняла 2 відповідні заяви ( у 8 скликанні і 9), в тому числі за нашого авторства. І ми очікуємо, що ОБСЄ врахує цю критику і в звітах буде фіксувати недопуск на окуповані території і проведення там незаконних виборів", - додала Геращенко.

"Також ми критично сприймаємо зафіксоване і підписане нинішньою владою в так званій формулі Штайнмаєра формулювання про можливість визнання виборів на Донбасі такими, "що в цілому відповідають стандартам ОБСЄ". Вибори або демократичні і вільні, або ні", - підкреслила нардепка.

За її словами, не потрібно йти на поступки РФ і придумувати гібридні формулювання оцінки виборів під дулами автоматів. Вибори на Донбасі можуть відбуватися виключно після деокупації, вирішення питання кордону і виключно за стандартами ОБСЄ, без всяких приставок "в цілому".

Також читайте: ОБСЄ має намір приділяти максимум уваги для досягнення стійкого перемир'я на Донбасі, - глава організації Рама

Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа: Нардепи ЄС провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171642
 
   
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Это обращение к " топменеджерам " ( государственным ворам в законе ) ? А сколько он сам получает и сколько пожертвовал ?
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Ще хтось не розуміє що це все вже відбувається, тільки наріт жертвує і терпить на користь барадатай бабушкі всенарітнолюбимого і наівліятєльнішого керманича
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Весь совет Европы ОБСЕ состоит сплошь и Рядом с русских , то что же Вы Ожидаете от Их Отчета . Наивные. Идем в Эвропу , а Пришли в россию . Россия окупирувала европу, Вы что не видете.
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Вчителі мітингували,
аграрії мітингували
Тепер журналісти
А як красіва все починалось...
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Ці "закони" пишуть запоребриком. Зелені їх лише зачитують
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Ну поплакались в жилетку Геращенко и Герасимов "делегации высокого уровня Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ"...Далее что?
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Ну это начало цветочки а ягодки к концу каденции Зеленского дозреют!
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Это тогда, когда по вашему Святой Пэтро Рошенко вновь сядет на "золотой унитаз" власти?
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Нет это когда Моника Янелох оманская не захотит вставать с золотого унитаза власти!
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Ну глубоко пох будет когда ты на Солнечной Колыме будешь за пайку вечную мерзлоту долбать. История показывает где такие похи заканчивали!
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Ну ну. Уже такое было. Кто не поддержал П в 19 те ели своих детей в 33! Тоже говорили да оставте эти манты русские не дикари какие-то!
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Дам тебе бесплатный совет учись кайлом махать а то без навыков ты норму не выдюжишь а не будет нормы не будет пайки!
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Несостоявшийся домбасит, разница огромна: здесь на меня кидаются соевые идиоты, а на "Корреспонденте" - тебе подобные ватнаны пустоголовые и алени вна Россеи.
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"Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4563Чайка Київ, ты хоть знаешь или догадуешься какой особи ты лайк поставил?"Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1389
Это - несостоявшийся домбасит из Славянска, который шестой год спит и видит в Славянске ДыНыры и клянет на чем свет Украину и ВСУ, которые с его слов ему в сарайчик в 2014-м снарядом попали, когда он позвал к себе руцгэ мир.
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А можно поинтересоваться как вы делите людей на соевых идиотов и пустоголовых ватников ? )
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Для начала поинтересуйся у той особи, которой вы тут лайков понатыкали его отношением к ВСУ и Украине в целом.
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Ну во-первых я на этой ветке вообще не лайкал никому , а во вторых а чем вы от него отличаетесь если вы всех гребете под одну грибенку ? И в третьих отвечать вопросом на вопрос попахивает ботом
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"В третьих" - я отписался конченому подонку из Славянска, которое аж сцытся от Россиюшки и ДыНыРы, проклиная и тебя и меня и Украину в целом. А вы повлазили в наш диалог.
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Не трогай гавно вонять не будет - отправь его в спам и пусть там сидит , таким как он доказывать что либо бесполезно , они не хотят жить в своем свинарнике мокшандии , а ждут что он сюда прийдёт , разве что своими ответами поиздеваться над ним
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Мне просто смешно, что особи считающие себя тут на сайте ого го какими пацриётами, наставили лайков там этому откровенному подонку, как я его называю - несостоявшемуся домбаситу.
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Зелёный террор
"Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9511Прочитал речь Греточки в Давосе. Стойкое дежа-вю. Ходил все утро, и не мог понять, где я все это видел, а потом осенило.

Это ж как наши антикоры про коррупцию. Просто, вот, один-в-один. Паникуйте, говорит антикоррупционер Грета. Бойтесь. Мечитесь. Ваш дом объят пламенем глобал корраптинга.

Самое веселое вот что. По итогу стараний антикоров, мы получили абсолютно некомпетентных зеленых ******** здесь. По итогу свсяких Грет мы когда-нибудь получим некомпетентных зеленых (в другом смысле, но ***, как совпало-то!) ******** всюду.

И обязательно будут белые пальтишки стоять, и такие "ну, мы ж не за разрушение экономики, а через нее - цивилизации, мы просто хотели чтоб в лесу чище было. Выбор был правильный, просто Грета не оправдала надежд".

Эйнштейн был не прав. Палки и камни будут оружием третьей мировой, а не четвертой. Войны за банку тушняка.
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Вы понимаете на какие титанические усилия идёт девочка просто для того чтобы не ходить в школу которую она закончить неспособна?
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Я не понимаю почему умные дядьки ведутся на этот бред!
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Потому что дядькам за это хорошо платят. А если бесплатно - то идиоты.
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Не критикует Зеленского только ленивый. А Зеленский актёр/Актер - это летчик-испытатель.- Актерские техники направлены на раскрепощение человека. Раскрепощая, они одновременно расшатывают человеческую психику, делают ее более уязвимой, ранимой. Когда душа актёра соприкасается с реальным миром, она не выдерживает и происходит надлом./Не случайно среди актёров повышенный процент алкоголиков и наркоманов.
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Ну и кто его заставлял становиться из посредственного актера никудышним президентом?
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Да-да, все верно, про актеров и алкоголизм и ты таки наблюдательный!..Вон Педро уже давно с синим носом ходит)) Потрох прирожденный актер, об этом все политологи говорят...
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Потрох прирожденный актер, об этом все политологи говорят.../Сейчас в радостном настоящем живут 75% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана.И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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Сейчас в радостном настоящем живут 75%
Это радостное настоящее покуда ничем не отличается от безрадостного прошлого при Петре. Абсолютно ничем покуда и ни в какую сторону. Все также с точки зрения простого украинца. На счет законов о земле, то тоже ничего нового. Они были подготовлены при Петре и при нем же их пытались принять. Но не получилось. Ввели мораторий. Надеюсь и сейчас не получится.
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А чё за паника? Порохоботам врать запретят? Так зебилы тоже умеют это делать.
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А как опредилить где враньё где нет? Как в старом анекдоте
Мойша говорит Изе белый это цвет Изя говорит не цвет. Пошли к равину. Равин белый цвет? Равин да белый цвет. Изя говорит тогда черный не цвет. Равин говорит и черный цвет. Мойша Изе Видиш Изя я продал тебе ц
ЦВЕТНОЙ телевизор!
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Достаточно просто на примере Порошенко: говорит что заявку на вступление в НАТО нужно обновлять каждый год, а ГС НАТО Столтенберг говорит что нет. Кто из них соврал вывод невозможно сделать?
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Это как с чернобелым телевизором Столберг деюре прав. Что черный и белый это цвет! Но дефакто Порошенко прав если не показывать твоё стремление то заявка эта будет лежать там десятилетиями!
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Смешно! Решение о принятии в члены НАТО зависит от желания Порошенко? Не глупите заявка будет там лежать до тех пор пока по ней не примут решения, а не наступит какой то предел заявок.
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Не в заявке дело а в стремлении ну хотя что я тут зебобику объясняю. Нету заявки от новой власти нету и стремления!
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А есть заявка - есть стремление. "Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9904 Эдакое состояние запора при бурной работе организма (Жванецкий)
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Как быть реально независимым? Не верить в сплетни и проверять факты. Те то верить в сплетни всегда будут легко контролируемы, зависимы и легко управляемы.
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найвеличніший лідер ********** - криворізьке совкове чмо з нахилами кишенькового тирана
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Конституція України
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-34.htm
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Фраза - я так думаю фраза - мы знаем или я знаю несколько отличаются - не находите?
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он и его шобло берет пример с *старшего брата*. неужели ****** не помнят, что бывает когда людям надоест? хотя когда были майданы, они пели и шутили. и даже не знают, что происходило в *их* стране. среди них нет людей помагавшим армии и добровольцам в 14-16 годах, как нет ниодного кто выходил на эти майданы. это алчные крысы с новороссией в душе, если она них есть
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Смешно. Совсем недавно они сами были "власти".
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Цензура це - погано....
Але і нинішня вседозволеність також до добра не призведе. Адже нині деякі видання (не будемо вказувати пальцем) публікують відкриту брехню, замовні проплачені статті, влаштовують на форумах цензуру всіх не угодних.
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Это верняк, когда нихрена не получается, первым делом нужно ограничить свободу слова...
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Нардепы "ЕС" - как звучит, я прям подумал, что это из Эуропы депутаты приехали. Ан нет, это просто ПЕС
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Позорное фиаско Зеленского в Давосе - израильские СМИ
В швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный форум. Впервые его участником является бывший комик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский.

Вечером в среду, 22 января, состоялось выступление Зеленского перед аудиторией. Точнее - практически перед пустым залом.

На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время, к примеру, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком.

В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей. В частности, он зачем-то попросил, чтобы Евросоюз взял Украину к себе вместо покидающей ЕС Великобритании.

"Европейская правда" приводит такие слова из выступления Зеленского:

"Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Но Европейский Союз, некоторые страны ЕС, также должны хотеть привлечь Украину в ЕС. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос - какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter".

Кроме того, Зеленский в ходе выступления стал вдруг жаловаться на свою тяжелую судьбу:

"Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома".

Между тем, в начале этого года Зеленский угодил в скандал, как раз связанный с его отдыхом. Президент Украины тайно полетел с женой отдыхать в Оман, но был сфотографирован в роскошном отеле Омана. Фотографии попали в СМИ, после чего президенту Украины пришлось выдумывать, что это была официальная поездка, которую он осуществил за свой счет.

Из Давоса Зеленский полетит в Израиль. К слову, недавно президент Украины попытался устроить демарш, настаивая, чтобы ему дали слово в Иерусалиме на форуме по Холокосту. В противном случае Зеленский грозился отказаться от поездки в Израиль. В результате президент Украины так и не выпросил разрешения на выступление, но при этом и приезд в Иерусалим не отменил.

Теперь Зеленский просит у российской делегации позволить ему провести в Иерусалиме встречу с Владимиром Путиным. Россияне пока не дали определенного ответа, лишь не исключили, что может состояться встреча "на ногах", то есть мимолетное общение.
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