 Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності

"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунію, які з'явилися в нещодавній публічній промові президента України, і висловлює здивування цим та наголошує на необхідності правильного розуміння історії", - йдеться у пресрелізі МЗС Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як пояснив посол України в Румунії Олександр Баньков, якого 23 січня викликало румунське відомство, йдеться про неточний переклад слів президента, через що його почали звинувачувати, зокрема, у "ревізіонізмі в стилі Путіна".
"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео", - зазначив Баньков, підкресливши, що переклад уже змінили (на слово "taken").
"Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами в її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їхнє поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією", - каже посол.
"Президент Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918-1919 року з єдиною метою демонстрації необхідності національної єдності, зміцнення української держави, яка в той історичний момент втратила шанс на суверенітет і незалежність, але все ж продовжує свою боротьбу проти російської агресії", - підкреслив дипломат.
"Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але, зрештою, вона є результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій", - додав він.
Зазначимо, що коментарі румунів під постом посла свідчать, що пояснення посла виявилися недостатніми - більшість коментаторів вважає, що суттєвої відмінності між "зайняти" та "окупувати" немає, оскільки, за румунською версією, після Першої світової війни Північна Буковина "об'єдналася з Румунією".
Эй сопливые "аКаМЕееедики" Карпатских курсов.
Перестаньте смешить, уже слезы пошли. Скоро к вам спец прийдет Тарас Тарасович, или Петр Михайлович для удаления зубов под видом стоматолога.
(далее речь унылой лошади)...
Ті хто пішов знову на популізм - отримали вже по пиці та стидобу. Далі буде.
Мені особисто соромно за представників Держави та їх непрофесійні дії.
За то, что путают страны Балтии, называют Канаду Канадией?
Теперь "величайшие" зе-дипломаты пишут, что Румыния что-то у нас оккупировала.
Об этом надо писать в поздравлении преЗедента?
Им же надо НАШЕГО БУБОЧКУ со всем миром рассорить
А Ермак себя возомнил министром иностранных дель😀😀😀
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже, и зритель глупый ликовал ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, зелёный бес резвится!
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..." © Гете (1749-1832)
Клован Оманский, может хватит дебилов ставить на должности? Или ты это делаешь специально, чтобы на их фоне выглядеть Архимедом?
А как же плохой английский или вообе его отсутствие? 😀😀😀
Припомним все пустые обещанья.
Про смену лиц, про грань эпох -
Из бедности дождемся процветанья.
Пусть «Слуг народа» в Раде большинство,
Но нет у депутатов опыта и знаний.
Законы принимаются легко -
Конверты ходят в дни голосований.
Ах, Зеля наш, хоть песни пой,
Смеется вся страна,
Когда Богдан, смотрящий твой,
На ухо запускает шептуна.
Инвесторов ты новых распугал,
И в госбюджете дыры пробиваешь.
Нам МВФ в кредитах отказал,
Но чудеса, как прежде, обещаешь.
Ты олигархам всем грозил войной,
Что казнокрадство будет лишь в кошмарах.
Но у народа есть вопрос простой -
Когда же Беня отдохнет на нарах?
Ах, Зеля наш, хоть песни пой,
Смеется вся страна,
Когда Богдан, смотрящий твой,
На ухо запускает шептуна.
Чтоб Украину Путину не слил,
Пред саммитом Майдан опять собрался.
И пусть с Газпромом сделку заключил,
В политике пижоном ты остался.
И новогодние приветы говоря,
Ты спрятался за спины своих граждан.
Но люди ждут отчета от тебя,
А не указывать, что должен делать каждый.
Ах, Зеля наш, хоть песни пой,
Смеется вся страна,
Когда Богдан, смотрящий твой,
На ухо запускает шептуна.
" Народ не переможено якщо ворог розгромив його армію. Народ ще не переможено якщо ворог захопив його територію . Нард переможено коли ворог напише йому його історію " .Салюстій .