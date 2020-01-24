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Все про:День Соборності України (50) Зеленський (4231) Румунія (245) Офіс Президента (221)

 Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності

МЗС Румунії зажадало пояснень від Києва з приводу згадки Північної Буковини в промові президента України Володимира Зеленського до Дня Соборності. На англомовній версії сайту президента слово "зайняли" було перекладене як "occupied", і в Румунії обурилися, що йдеться про "окупацію".

"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунію, які з'явилися в нещодавній публічній промові президента України, і висловлює здивування цим та наголошує на необхідності правильного розуміння історії", - йдеться у пресрелізі МЗС Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як пояснив посол України в Румунії Олександр Баньков, якого 23 січня викликало румунське відомство, йдеться про неточний переклад слів президента, через що його почали звинувачувати, зокрема, у "ревізіонізмі в стилі Путіна".

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"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео", - зазначив Баньков, підкресливши, що переклад уже змінили (на слово "taken").

"Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами в її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їхнє поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією", - каже посол.

"Президент Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918-1919 року з єдиною метою демонстрації необхідності національної єдності, зміцнення української держави, яка в той історичний момент втратила шанс на суверенітет і незалежність, але все ж продовжує свою боротьбу проти російської агресії", - підкреслив дипломат.

"Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але, зрештою, вона є результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій", - додав він.

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Зазначимо, що коментарі румунів під постом посла свідчать, що пояснення посла виявилися недостатніми - більшість коментаторів вважає, що суттєвої відмінності між "зайняти" та "окупувати" немає, оскільки, за румунською версією, після Першої світової війни Північна Буковина "об'єдналася з Румунією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171641
 
 
 Топ коментарі
 
бл лузеры. скажите - вы можете хоть в чем то не обосраться? все до чего вы касаетесь превращается в вонючее дерьмо. даже ваши сторонники
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А ще в народі кажуть - "Глухе як не дочує, то додумає"...
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Имя у тебя интересное, привет ольгинцу 18c49ed3.
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Так оккупировали же. Терь нехрен целку корчить! Послу в Румынии Банькову пришлось оправдываться из-за ошибочного перевода ОП речи Зеленского ко Дню Соборности - Цензор.НЕТ 8382
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Саме так. Не потрібно прогинатися під кожну заяву екзальтованих сусідів, які хто, вно, а хто таємно претендую на твою житлову площу. Бо при такій еквілібристиці навіть досвідчений і вправний гімнаст може зламати хребет.
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Ну что ни день - то ЗЕленый зашквар.
Эй сопливые "аКаМЕееедики" Карпатских курсов.
Перестаньте смешить, уже слезы пошли. Скоро к вам спец прийдет Тарас Тарасович, или Петр Михайлович для удаления зубов под видом стоматолога.
(далее речь унылой лошади)...
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Голосували за зєлєнське, а вибрали путіна-*****, маладці зєбіли!
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Я дорослий хопчик, та не у "кислому" званні. Я голосував за Пороха (не стидаюсь свого вибору), то ємій особистий вибір, моє світовідчуття, мій аналіз ситуації.
Ті хто пішов знову на популізм - отримали вже по пиці та стидобу. Далі буде.
Мені особисто соромно за представників Держави та їх непрофесійні дії.
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бл лузеры. скажите - вы можете хоть в чем то не обосраться? все до чего вы касаетесь превращается в вонючее дерьмо. даже ваши сторонники
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Стрелок, нет. На это, они "пойтить не могут" (с).
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Ждём возмущенных воплей соевых в поддержку румынов.
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Надо хвалить и славить зеленых за постоянные провалы и некомпетентность?
За то, что путают страны Балтии, называют Канаду Канадией?
Теперь "величайшие" зе-дипломаты пишут, что Румыния что-то у нас оккупировала.
Об этом надо писать в поздравлении преЗедента?
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Не годуйте троля. Ви же бачите - нулевка, недолугий нік, шаблонний висер.
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гадаю за таку муйню не слід було б і вибачатися! бо як назвати мадярську навалу в часи другої світової... зелені дипломати теж вибачатимуться? ганьба зелена щодня!
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"Жди" свою лахтинську пайку, брудне чмо. І сиди у спамі, нулевко. Доведеться тобі, твоїй самиці та твоїм личинкам сьогодні харчуватися соєвою баландою.
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Конечно Зеленский виноват, а офис сборище дилетантов, но румыны правы. Оккупировать и занять на английском одно и то же. Просто посмотрите что написано на табло туалета в любом самолете. Но! Все это следствие тотальной ругани внутри страны и со всеми соседями которую затеял еще Ющенко, пытаясь национализмом и ложным патриотизмом замазать свою клептоманию.
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Тебе виднее, Самострел, что почувствовал Шариков. Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності - Цензор.НЕТ 2916
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мы же не знаем о всех планах Зеленского, может как у Чейза " Весь мир в кармане"? Ну, хотя бы в смартфоне?
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сегодня машина лехко справляется с переводом. можно сделать и электоронного банько-переводчика. такая себе прога "е-банько" )
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Оманский ишак не может ни дня прожить без зашквара. Мало того, что оно тупоголовое себя позорит так оно еще и нас подставляет
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А текст наверно ЕРМАК писал , под диктовку ФСБ.
Им же надо НАШЕГО БУБОЧКУ со всем миром рассорить
А Ермак себя возомнил министром иностранных дель😀😀😀
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Ау, ПРИСТАЙКО , с Вами жто бред согласовывали?
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Триває комплекс заходів спрямованих на приєднання України до путєнського СОГ . Яскраві виступи арахамій та зєль в Давосі , а ще пристайок і менделєй спрямованих на непомітну , фрагментарну, руйнацію курсу України на Захід . Це пристайків екзіт , закиди СННН про те що нас не чекають в НАТО , арахамієвська теза про несумісність з Заходом нашої системи Законів. Тепер ще й Румунія та маса інших непомітних нюансів . Зєбіли це формування остаточного розвороту в стійло кремля ? Ви ідіоти цього добивалися ?
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Звікайте, какіярізниця, так Вам відповів би Мікіля Янівіч "Бімба".
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Так, гусары. Вагоны на "азировку" не перереводить! Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності - Цензор.НЕТ 1754
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"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже, и зритель глупый ликовал ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, зелёный бес резвится!
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..." © Гете (1749-1832)
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ЗЕ отримав бабло за виконання ролі президента і відробляє його по написаному сценарію.
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Дезинформатор - на общественные работы его!!!
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А мені ні. Нехай стидаються поприкольщики.
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ЗЕленые дилетанты развалят Украину.

Клован Оманский, может хватит дебилов ставить на должности? Или ты это делаешь специально, чтобы на их фоне выглядеть Архимедом?
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МИД УКРАИНЫ, а шо молчим про Давос? Каковы результаты поездки всей этой шушеры( полный самолет слуг) на ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ? Это они после ТРУСКАВЦА ЗАМАХНУЛИСЬ НА ПЕРЕГОВОРЫ С РОКФЕЛЛЕРАМИ?
А как же плохой английский или вообе его отсутствие? 😀😀😀
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😀😀😀блин, не дай бог Бородянскмй мой коммент прочтет- пойду подметать улицу
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оправдываться из-за ошибочного перевода....на англоязычной версии/Виноваты учителя.Не научившие слуг народа Коломойского что Торонто не столица Канады, что Словения и и Словакия разные страны, не научившие пользоваться калькулятором при расчёте зарплаты в 4000 евро , не научившие даже переводу со словарём.Ну и папередники , без бумажек на английском гладко спикавшие виноваты,само собой .
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Новий рівень.Тепер Зєля може обгидитись дистанційно,без візиту.
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Даем Министерство Оправданий , - работы власти . Работы не початый край. Что речь , то и Оправдание или Вы нас не так Поняли.
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Во время второй мировой, румыны для украинцев были намного хуже немцев. За войсками ехали цыгане и творили беспредел по отношению к мирному населению. Кстати к немцам, отношения было в основном положительное, помогали, подкармливали, порядок был. А с румынами невозможно было договориться, напр. влезут на стог соломы и курят, а грабили почти как советы.
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Ще сьогодні в Вінницькій області погану людину називають "румин" . А що розповідають ті хто попав під румунську окупацію і мав нагоду попасти під німців ? То паскуднішої істоти ніж румун в ті часи на землі вінничини не було .
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Це вже не перший випадок з "помилковим" перекладом. Хтось це робить навмисно.
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Не льсти им. "Навмысно" предполагает наличие ума. А его там нет по-определению.
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мабуть, Порошенко вночі через вікна в МЗС лазить і тексти править... Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності - Цензор.НЕТ 9670
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До речі, його промову теж переклали з "помилкою", коли замість сепаратистів переклали як повстанці. Десь так.
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Потроху можно перекласти з помилкою, Зеле низзя!
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хочу поздравить - Граждан - мужчин и женщин - моей страны - всех тех для кого - "OMNIA VINCIT VERITAS" ( "ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ") - не просто слова - а их сознательный выбор - Вы делаете очень,очень нужное для нашей Родины дело - не смотря не на што - меняются президенты,меняться парламент,меняться сама жизнь в Украине - а без вас, защита Украины не возможна - Спасибо большое ,за Вашу жизнь,посещенную стране - с профессиональным праздником - Слава Украине
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Мы уже и подпривыкли как-то. "Скажи кто твой босс и мы скажем, какой у него Офис". А там и вся зе/ко/***** недоколыханая: и в Раде, и в правительстве, и в Оффисе. Ну, и у избирателей вотэтоговотвсего не все в порядке с головками. Слабоумненькие. Им главное, чтобы не Порошенко, платежки поменьшали, зарплатки с пенсийками выросли, стрелять перестали и отдохнуть от войны дали. *********, одним словом, тупоумные. Как сказал классик: "Такой большой, а в сказки веришь".
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Румыны, конечно, пусть идут лесом. Но с ЗЕ-идиотизмом надо что-то делать Уже несколько утомило, что после каждого "обращения к народу" величайшего лидера современности следуют объяснения, что оно хотело сказать на самом деле ... Швейцар(ц)ы, надеюсь, не обиделись после посещения зе Швейцарии
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кому важно что квакнул румын или болгарин-одно дело цыган..со своей нищей страны третьего мира 5 сорта там где кроме дракулы и перца болгарского не че нет.... Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності - Цензор.НЕТ 2890
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Зеленского заслыша голосок,
Припомним все пустые обещанья.
Про смену лиц, про грань эпох -
Из бедности дождемся процветанья.

Пусть «Слуг народа» в Раде большинство,
Но нет у депутатов опыта и знаний.
Законы принимаются легко -
Конверты ходят в дни голосований.

Ах, Зеля наш, хоть песни пой,
Смеется вся страна,
Когда Богдан, смотрящий твой,
На ухо запускает шептуна.

Инвесторов ты новых распугал,
И в госбюджете дыры пробиваешь.
Нам МВФ в кредитах отказал,
Но чудеса, как прежде, обещаешь.

Ты олигархам всем грозил войной,
Что казнокрадство будет лишь в кошмарах.
Но у народа есть вопрос простой -
Когда же Беня отдохнет на нарах?

Ах, Зеля наш, хоть песни пой,
Смеется вся страна,
Когда Богдан, смотрящий твой,
На ухо запускает шептуна.

Чтоб Украину Путину не слил,
Пред саммитом Майдан опять собрался.
И пусть с Газпромом сделку заключил,
В политике пижоном ты остался.

И новогодние приветы говоря,
Ты спрятался за спины своих граждан.
Но люди ждут отчета от тебя,
А не указывать, что должен делать каждый.

Ах, Зеля наш, хоть песни пой,
Смеется вся страна,
Когда Богдан, смотрящий твой,
На ухо запускает шептуна.
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Хватит копаться в окаменевшем дерьме!
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Та так! Весь світ марширує не в ногу, а ми в ногу. Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності - Цензор.НЕТ 124
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От же холєра! І тут невдача! Так казали, що там деякі володіють 5-ма мовами. Шутілі?
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Коли Зеленський мовчить і нічого не робить шкоди менше, ніж коли він проявляє ініціативу..
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Кацапія роздає паспорти та вимагає змін до Конституції , введення другою державною кацапського язика і переписати історію . Поляки вимагають переписати історію , мадьяри роздають паспорти та вимагають прийняти в анклаві свою мову і розкривають рота на Берегове . Румунія роздає паспорти та вимагає переписати історію . Зєлі , за вказівкою кремля , погоджуються з потрібними кремлю.
" Народ не переможено якщо ворог розгромив його армію. Народ ще не переможено якщо ворог захопив його територію . Нард переможено коли ворог напише йому його історію " .Салюстій .
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