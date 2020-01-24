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Все про:Маріуполь (616) обстріл (5908) пам'ять (656) ГРАД (90)

 Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі

В Україні 24 січня - День пам'яті загиблих під час обстрілу російськими терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Цього дня у 2015 році терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" та "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") та прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинули 30 осіб, з них 2 дітей, 108 – було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл мікрорайону "Східний" був здійснений саме терористами так званої "ДНР". Служба безпеки України навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.

Увечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН для ухвалення рішень та заяви щодо ситуації на Донбасі. Проте російська сторона заблокувала цю заяву.

У зв’язку з трагедією в Маріуполі Указом Президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам’ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171638
 
 
 Топ коментарі
 
Коригувальник вогню якого звільнили напередодні, теж в траурі? А його сусіди як ся мають, пишаються мабуть.
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может вы и не поверите, но там совкодрочеры и их высерыши, до сих пор обвиняют ВСУ и сладко грезят о ДЫРЕ...
хотя парадокс - переезжать туда не мечтают, а мечтают, чисто по свинособачьей привычке, перетянуть ДЫРУ на свободную Украину!
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Вот интересно, созвали Совбез ООН, Унитазия заблокировала, война типа гражданская, казалось бы при чем тут свинособакия?
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Коригувальник вогню якого звільнили напередодні, теж в траурі? А його сусіди як ся мають, пишаються мабуть.
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Он уже в Рашку уехал, как его достать. А когда его отпускали, то люди хотели его "умножить на ноль", но его охраняла полиция. У нас только таких и охраняют.
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его соседи радовались и благодарили Бога, за то что они соседи корректировщика огня... Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі - Цензор.НЕТ 8067
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Та такий саморобний коригувальник, міг викликати вогонь на себе.
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А Зєлєнскій хоч знає, що якщо відве ти війська від Широкіно лише на декілька кілометрів, то обстрілювали Маріуполь знову стане можливим для "партнерів" по перемовинах?
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А "какая разница"! З Кивого Рогу це бу було чути і не було видно. А з кабака тим більше, бо там голосно грала музика.
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может вы и не поверите, но там совкодрочеры и их высерыши, до сих пор обвиняют ВСУ и сладко грезят о ДЫРЕ...
хотя парадокс - переезжать туда не мечтают, а мечтают, чисто по свинособачьей привычке, перетянуть ДЫРУ на свободную Украину!
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Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі - Цензор.НЕТ 368

Можно было не расписывать и не делать анализы, вот единственный честный ответ -
"....Даже если Путин лично расстреляет их из танка с русским флагом, они придумают тысячу вариантов, почему это был не он!..... "

Они не будут признавать своей вины, если они ее признают, они прекрасно отдают себе отчет, что придется признаться что вся эта кровь, ВСЯ, на их руках т.ж.!
И эти уроды полицайские всё будут отрицать всегда - люди без души, без чести и совести!
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Хотели "русского мира", вот им и прилел "привет" от туда! Все закономерно и справедливо! Так же как не буду "скорбить" по одесским "погорельцам", так и по всем любителям "русской весны" не дождетесь скупой слезы!
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Странный вы человек. В Мариуполе у нас 470 тыс человек живет, на "референдум" ходили тысяч 5-6. И когда грады летели, то не разбирали за Украину или ходил на "референдум"((( У моих знакомых квартиру разбомбило, так они патриоты как раз. И таких было много. Так что не надо бредить.
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я в курсе, но когда рядом /вокруг нас/ что-то происходит, то многие по наивности считают, что они "тут ни причем", "это не их дело", а когда сприходит беда, то "охают и ахают" /типа "за что?". А за все то, что НЕ СДЕЛАЛ, за то что ПРОМОЛЧАЛ /когда нужно было орать/!
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Не всегда что-то можно сделать( Смогли остановить передачу, например, беркутовцев или харьковских террористов? Нет. А что можно было сделать в данной ситуации? Ничего. никто не думал, что грады достанут до города. Каждого соседа, который ходил на "референдум" сдавать в СБУ, так в СБУ были и есть списки тех, кто туда ходил. И что они сделали? Ничего. Даже не вызывали их никуда для "профилактической беседы".Я больше вам скажу, с этим проектом для дыровцев-боевиков "тебя ждут домой", они спокойно возвращаются домой через небольшой визит в СБУ. И что с ними делать? Убивать? Их посчитали невиновными наши силовики, а нас за их убийство или даже "небольшое членовредительство" посадят сразу((
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Особенно показательна судьба конченной сепаратюги ольги абдурашитовой, которая призывала расейку и путина "ввести войска", и таки при обстреле погибла от расеянских градов! Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі - Цензор.НЕТ 174
Карма, однако!
По таким я никогда не буде скорбить!
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По таким никто скорбить и не собирается, но не все жертвы и пострадавшие были как она.
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Один мой хороший знакомый (ВСУ), как раз пошёл к подруге в тот район... Спину посекло осколками витрины после попадания туда града...
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