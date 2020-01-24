 Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Цього дня у 2015 році терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" та "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") та прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинули 30 осіб, з них 2 дітей, 108 – було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл мікрорайону "Східний" був здійснений саме терористами так званої "ДНР". Служба безпеки України навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.
Увечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН для ухвалення рішень та заяви щодо ситуації на Донбасі. Проте російська сторона заблокувала цю заяву.
У зв’язку з трагедією в Маріуполі Указом Президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам’ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".
хотя парадокс - переезжать туда не мечтают, а мечтают, чисто по свинособачьей привычке, перетянуть ДЫРУ на свободную Украину!
Можно было не расписывать и не делать анализы, вот единственный честный ответ -
"....Даже если Путин лично расстреляет их из танка с русским флагом, они придумают тысячу вариантов, почему это был не он!..... "
Они не будут признавать своей вины, если они ее признают, они прекрасно отдают себе отчет, что придется признаться что вся эта кровь, ВСЯ, на их руках т.ж.!
И эти уроды полицайские всё будут отрицать всегда - люди без души, без чести и совести!
Карма, однако!
По таким я никогда не буде скорбить!