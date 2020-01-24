 Убивство Шеремета: суд щодо зміни запобіжного заходу Антоненку (Riffmaster) продовжиться 12 лютого. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

09:50Суд продолжится 12 февраля - за это время планируется затребовать у следствия документы, которые касаются роста человека на видео.

09:42 В судебном заседании обьявляют перерыв. Напомним, сегодня в 11:30 также продолжат рассмотрение ходатайств адвокатов Яны Дугарь.

09:41Прокурор не возражает против присоединения материалов о росте к делу - но считает, что они не являются доказательством непричастности музыканта к преступлению.

09:3Адвокат говорит об обстоятельствах, которые "сводят на нет" обоснованность подозрения. Это рост Антоненко который, как неоднократно говорилось ранее, как минимум на 10 см выше человека на видео.

09:30Заседание началось. Все стороны процесса на месте - сейчас они представляются и подают судье свои документы.

09:20Андрея Антоненко, заседание по которому должно было начаться сегодня в Печерском суде в 9 утра, только что завели в зал суда под конвоем. Суд пройдет в зале номер 5.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.