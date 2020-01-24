 Убивство Шеремета: суд щодо зміни запобіжного заходу Антоненку (Riffmaster) продовжиться 12 лютого. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
09:50Суд продолжится 12 февраля - за это время планируется затребовать у следствия документы, которые касаются роста человека на видео.
09:42 В судебном заседании обьявляют перерыв. Напомним, сегодня в 11:30 также продолжат рассмотрение ходатайств адвокатов Яны Дугарь.
09:41Прокурор не возражает против присоединения материалов о росте к делу - но считает, что они не являются доказательством непричастности музыканта к преступлению.
09:3Адвокат говорит об обстоятельствах, которые "сводят на нет" обоснованность подозрения. Это рост Антоненко который, как неоднократно говорилось ранее, как минимум на 10 см выше человека на видео.
09:30Заседание началось. Все стороны процесса на месте - сейчас они представляются и подают судье свои документы.
09:20Андрея Антоненко, заседание по которому должно было начаться сегодня в Печерском суде в 9 утра, только что завели в зал суда под конвоем. Суд пройдет в зале номер 5.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
зе-срань действует по жёсткому алгоритму диктуемому кремлём - шаг вперёд - пол шага назад (как завещал Ильич...) причём по всем направлениям.
Они выполнили свою задачу - обосрали и плюнули на голову атовцам и волонтёрам и показали что могут делать всё что хотят...
лямкамяйкам...
Да какая же "халатность", когда судьям все проплачено.
судьи такое очень тонко чувствуют...
Ну кто же мог подумать, что Антоненко, "убивший беларуса Шеремета чтобы доказать свое арийское превосходство" окажется потомком польского еврея, а никаким не арийцем?
Да еще на 10 см короче ростом?
Тебе привет от "Птерика". Надеюсь в марте вместе сыграем.
В "конторе" нештатных нет. Есть либо сотрудники, либо "негласный аппарат" - агенты, резиденты, ДЛ. Все.
хочу еще раз акцентуировать внимание на ваших безобразных заголовках!
1.кто такой шеремет,и какая фигура Риффмастер в гибридной войне росии против Украины?!(риторически).
2.для рядового гражданина убийство неизвестно кого-обыденность,а судилище над Ветеранами-позор и прецендент всей стране.(даже петя не решился "закрывать" публичных Ветеранов)
исходя из этого предлагаю:
"заказной суд" над ветераном Антоненко будет рассматривать очевидные объективные противоречия в росте человека на видео и ветерана.
и в тексте статьи-это касательно дела об убийстве никому не известного журналеста из Беларуси,и соответственно-никакой выгоды и никакого мотива в официальной версии обвинения о "дестабилизации общественно-политической ситуации".
КАК,УБИВ МУХУ,Я РАСКАЧАЮ УКРАИНУ НА РЕВОЛЮЦИЮ?!
а) уйти от ответственности;
б) спустить "дело" на тормозах, чтобы все забыли о нём как можно скорее.
Ни (а), ни (б) допустить нельзя. Дискредитация армии во время войны - это 111-я статья, немедленно и однозначно. Зелёный режим уже столько нагадил, что обратной дороги для них нет.