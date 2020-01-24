EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  21562  10
Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2025) Держдепартамент США (537) Росія (15108) Сирія (1300) США (5976)

 У Держдепі США розповіли, як затримали російського генерала в Сирії: "Все було вирішено військовими каналами"

США і Росія вже кілька років поспіль мають угоду про уникнення конфліктів під час військових операцій у Сирії, проте періодично конфліктні ситуації трапляються, наприклад із затриманням російського генерал-майора недалеко від Манбіжа.

Про це розповів у четвер на спеціальному брифінгу в Державному департаменті спеціальний представник США з питань Сирії посол Джеймс Джеффрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується уникнення конфліктів, ми, як відомо, маємо відповідну угоду з росіянами впродовж багатьох років. Вони, в основному, долучалися до повітряних операцій та не здійснювали польотів над північним сходом (Сирії – ред.), літали над іншою частиною країни", - розповів високопоставлений американський дипломат.

Також читайте: Унаслідок авіаударів авіації РФ у Сирії загинули 40 людей

"У Манбіжі були проблеми з уникненням конфліктів, починаючи приблизно 14 місяців тому, коли росіяни перемістилися в південно-східну частину цього периметра. Одного разу ми перехопили російського генерал-майора, який їхав у напрямку міста Манбіж, але все було вирішено в по військових каналах", - зазначив посол Джеффрі.

Водночас представник Держдепартаменту підкреслив, що контакти з росіянами щодо уникнення конфліктів відбуваються, головним чином, між військовими відомствами. На дипломатичному рівні це спілкування майже не ведеться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171631
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Перепечатываем Лента сру трехдневной давности?
Тогда завтра ждем статью, что в рассекреченном докладе ЦРУ С.Бандера объявлен немецким агентом, а послезавтра, что это не доклад ЦРУ, а обратный перевод какой то троцкиской газетенки от 1951 года.
 показати весь коментар
 
 
Об этом рассказал в четверг на специальном брифинге в Государственном департаменте специальный представитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
 показати весь коментар
 
 
семья то , уже наверное в штатах.может на шару хотел.
 показати весь коментар
 
 
надеюсь етому российскому генералу надавали пендалей,чтоб знал,как пахнет сапог Американского солдата?
 показати весь коментар
 
 
Щастиві ті сірійці, на території який стоять американці. Там московіти не літають і не ******** школи і шпіталі. Все що потрібно знати про "брата" московіта. Де він, там смерті, сдьози, жах.
 показати весь коментар
 
 
Жаль лучше этого кацапского генерала передали нам . А мы бы его сразу пустили в обмен и на не менее десятка наших пленных во вражеской паРаше. Но тут загвоздка, как говорит ...резидент ЗЕбил - капитулянт, что надо под видом патриотов - украинцев выручать из плена всех подряд даже кого нам навяжет фашист )(уйло: и сепаратистов, и предателей, террористов , гастарбайтеров, капитулянтов украинофобов...
А этот в основном антиукраинский сброд становится потом явным подспорьем кремлёвским слугам холуям ЗЕбилам в их преступной капитуляции на милость проклятой фашистской паРаши. И в деле уничтожения территориальной целостности ( Крым и Донбасс) и суверенитета Украинской державы, в угоду кровавому маньяку )(уйлу..
 показати весь коментар
 
 
Спочатку отп*здили його, а потім залагодили ситуацію по воєнним каналам.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору