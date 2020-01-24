 У Держдепі США розповіли, як затримали російського генерала в Сирії: "Все було вирішено військовими каналами"

Про це розповів у четвер на спеціальному брифінгу в Державному департаменті спеціальний представник США з питань Сирії посол Джеймс Джеффрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується уникнення конфліктів, ми, як відомо, маємо відповідну угоду з росіянами впродовж багатьох років. Вони, в основному, долучалися до повітряних операцій та не здійснювали польотів над північним сходом (Сирії – ред.), літали над іншою частиною країни", - розповів високопоставлений американський дипломат.

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"У Манбіжі були проблеми з уникненням конфліктів, починаючи приблизно 14 місяців тому, коли росіяни перемістилися в південно-східну частину цього периметра. Одного разу ми перехопили російського генерал-майора, який їхав у напрямку міста Манбіж, але все було вирішено в по військових каналах", - зазначив посол Джеффрі.

Водночас представник Держдепартаменту підкреслив, що контакти з росіянами щодо уникнення конфліктів відбуваються, головним чином, між військовими відомствами. На дипломатичному рівні це спілкування майже не ведеться.