 Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів в ефірі Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію. Вона наступає після трьох доведених судом фактів розповсюдження дезінформації, тобто уповноважений звертається до розповсюджувача: "Це дезінформація". Той відповідає: "Я не згоден". Після цього уповноважений іде до суду і починається процес", - сказав він.

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Міністр додав, що якщо є 3 такі випадки упродовж року, наступає кримінальна відповідальність.

"Вона не передбачає ув'язнення, а лише суспільно-корисні роботи. Для того, щоб суд ухвалив такий вирок, він зобов'язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини. - Ред.) Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку - нема вироку", - підсумував Бородянський.