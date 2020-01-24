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Все про:дезінформація (70) журналістика (957) свобода слова (219) ЗМІ (694) Бородянський Володимир (73)

 Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевняє, що журналістів не саджатимуть у в'язницю за дезінформацію, а лише відправлятимуть на суспільно-корисні роботи.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів в ефірі Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію. Вона наступає після трьох доведених судом фактів розповсюдження дезінформації, тобто уповноважений звертається до розповсюджувача: "Це дезінформація". Той відповідає: "Я не згоден". Після цього уповноважений іде до суду і починається процес", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський

Міністр додав, що якщо є 3 такі випадки упродовж року, наступає кримінальна відповідальність.

"Вона не передбачає ув'язнення, а лише суспільно-корисні роботи. Для того, щоб суд ухвалив такий вирок, він зобов'язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини. - Ред.) Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку - нема вироку", - підсумував Бородянський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171628
 
 
 Топ коментарі
 
бэломор кэнэл @ K° тоже были общественно-полезными работами.
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Зелених ублюдков нужно гнать драной метлой с Украини
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Ну и рожа. И это не дезинформация.
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бэломор кэнэл @ K° тоже были общественно-полезными работами.
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Бородянський- тупориле зелене лайно,яке тимчасово влізло у владу,завдяки зебілам з голобородьковатністю мізків, що дорівнює їх відсутністю. Тимчасова нікчемність- не більше. Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 4723
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Воно вчора таке на "Еспрессо" Портнікову несло, що просто соромно! Двох слів зв"язати не може, в законі не орієнтується, заперечує очевидні факти прямо прописані в законі. В решті решт озвучив взагалі бред сивої кобили, що оскаржувати "незаконні" рішення, в робочому порядку, можна буде в ЕСПЧ!? Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 7970
А все ви кляті порохоботи, довели Зе-бубочку своєю критикою до сказу, тепер майте, спершу янеЛох повідключав коментарі на своїй сторінці, а завтра і всіх вас по відключає від інтернету.
Як вам не совісно не визнавати "навеличнішого лідера **********" найвеличнівшим лідером **********!..
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- Все правильно, - сказал Остап, - твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат - художник? Не вижу никакой связи.(c)
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)) по этой карте многие начинали ходить в свои первые дикие турпоходы.
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Институт "добросовестности" слизан с Китая?
Верной дорогой идёте, товарищи...))
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Бородян кій закон готує для опозиції. Йому і до голови не приходить, що через деякий час опозицією може бути він сам. Вони, оці "молодиє дчрованія" повинні навчання починати не з Трускавця, а з історії. Тоді будуть знати, що новим у свій час винаходом Гіййотена - гільцюйотиною Робесп'єр відрубав голову своєму колишньому соратнику Дантону. А вже через декілька місяців на цій же гвльйотині голову відтяти йому термідоріанці.
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Зелених ублюдков нужно гнать драной метлой с Украини
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і ссанимі тряпкамі - Ссаные тряпки - средство окончательного удаления нежелательных субъектов из поля зрения удаляющего.
http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B8
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Поработаешь на общественных работах, тогда мозги прочистятся.
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"недорогеньки", ну как вам проект нового закона?
готовы подметать улицы и собирать окурки с газонов...?
Зе-маладаякоманда это вам не Барыга мальдивский.... - они научат вас Родину любить... Тюремного заключения не будет, лишь общественные работы, - Бородянский об ответственности за дезинформацию - Цензор.НЕТ 4726
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Они прекрасно видели к чему идет еще весной во время предвыборной компании, когда Богдан назвал журналистку "Схем" Наталью Седлецкую журношлюхой.
Но почему-то сидели закрыв рот и не организовали флешмоб # Я_тобі_не_журношлюха.
"Дорогенька" их массово возбудила, а журношлюха нет.
Странные эти журналисты...
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да и уже потом..Мендель и другие с Зе-аферистов их не раз макали в дерьмо.....
Тот же Богдан сказал примерно так.. - "нам журнашлюхи не нужны, мы сами шлюхи..." Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 7546
И сам Зе в в одном ролике сказал.. - мы не забудем тех кто нас обижал..
Ничего..., чуть возмутились журналисты... - и утерлись...
Мне кажется они испугались... - поняли что к власти пришел жесткий Кагал..., и церемонятся с ними не будут как порошенко...
Видите как у Зе настойчиво пытаются построить диктатуру...?
Может и построят...
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Будем надеяться, что не построят.
Хотя все эти наследники краснопузых бородянские, дубинские, василевские-смаглюк и выскакивают из штанов-юбок, стараясь загнать украинцев в стойло своих хозяев-сутенеров.
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как это мы до этого жили просто не представляю
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а правильно. деяким порохоботам на завадило би покидати лопатою граніт пару місяців, кажуть мізки прочищає
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Т.е. по-сути можно лить дезу сколько угодно. Максимум общественно-полезные работы?

Не Закон, а дышло!
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Так он вроде разрабатывается/принимается пока.
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Ну проект. Просто исходя из изложенного, о штрафах речи нет.
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Если уж мы боремся с роспропагандой (дезинформацией), то нужны более серьезный меры в условиях войны. А это пук в лужу.
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Надо или трусы надеть или крест снять. В условиях войны выборов не проводят. Или до выборов войны небыло, а после того как выбрали Зе!лю сразу нарисовалась война?
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Журнашлюхи с наших ватных г@вноканалов,вроде 112 и ньюсвана,должны в очередь на эти работы становиться. Но скорее всего у зеленых к ним претензий не будет.
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Ой, да! Ніхто не буде сидіть прибирати вулиці поки не буде рішення суду... А до цього суд прийме рішення про заборону роботи цього медіаресурсу на час слідства. Ну як з тими, хто начебто винний у вбивстві Павла. Провина не доведена, але ж сидять. Доречі: а про спростування тієї інформації, яка начебто деза там нема нічого?
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- до цього суд прийме рішення про заборону роботи цього медіаресурсу на час слідства.
- Есть такая процедура?
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ну от хочется им кого то привлечь и все тут - ховайся....
и да какое отношение к ответственности за дезинформацию
имеет министр культуры, молодежи и спорта - главный блюдЕц правдоруб в стране?
може ему на турник для начала и раз десять подьем переворотом,
а рот все таки захлопнуть?
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Я прекрасно понимаю, что плохое самочувствие и впадение в депрессию "главного" на фоне его тотальной наркозависимости - штука заразная и передается на интуитивном уровне. Не все то, что вам преподносится как конфетка, ею является. Думать надо, а не впадать в отключку вслед за вашим кумиром. Его откачают(наверное), но за вами так ухаживать не будут. Так что пора обратно "включаться". И думать. Зеленые, это для вас, если вы еще находитесь в бессознательном состоянии. Приходите в чувство.
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Как же Зебилам мешает жить Свобода слова. Выкручиваются, как уж на сковородке, только чтоб оправдать свой фашистский закон.
Дебилы, *****!
А нам с ними жить еще почти 4 года!!!
Или все-таки не 4???????????
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храним голову холодной, порох сухим, оружие - вычищенным...
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порохоботі - противники легализации оружия
оружие порохоботов - клавиатура, а поле битві - диван
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Ха, так и представляю - полным составом посольство Украины в Иране с метлами, вместе с ними прессекретари всех ведомств и возглавляет эту колону Арахамия.
Нет такой недели, что бы нынешняя власть не оправдывалась и не говорила - "вы нас не так поняли".
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Навіщо далеко ходити? Кошкє Соніной мітлу в руки і впірьод. За вибитий зуб Шепелявого. Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 7415
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Уявляю як редактори різних сайтів та журналюги махають мітлою на вулиці. Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 1907
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Сейчас по тяжким случаям ментовского беспредела или пыток ЕСПЧ дает решения через 3 -4 года в лучшем случае, а сколько же сот лет он будет давать ответы на запросы укр. судов? Допустим, человека привлекли к суду, ЕСПЧ через 5 лет дал заключение, что дезинформация была, тут же суд его приговаривает "на химию", а обвиненный тут же обращается в ЕСПЧ на нарушение своего права на быстрый и справедливый суд и получает через пару лет 5000 евро компенсации за недопустимую затяжку приговора.
Какого хрена ЕСПЧ вообще должен отвечать на запросы укр. судов, если это не входит в его обязанности? Где ЕСПЧ найдет понятие "дезинформации" как криминала, если в мире его нет, а украинскими бредовыми законами он руководствоваться не может и не должен?
ЕСПЧ уже высказался, что весь этот закон бредятина, чего еще надо?
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Прихильники Зеленського до критики на його адресу повинні ставитися так же виважено та толерантно, як виважено та толерантно ставилися до критики Порошенка його симпатики. /Цитаты комментов критиков Порошенко .1.Эту мразь- Вальцманов, Турчиновых, Яценюков и К- будем долго и с удовольствием вешать2Вот что значит не довести майдан до логического завершения. Нужно было не в бачки с мусором запихивать воровских мразей,а стрелять всех подряд 3.Братик , привет ! Как ты , держишься в борьбе со злейшими врагами страны-порохоботами.Моя бы воля я их всех на фонарных столпах как тараньку развешал.4. ..... у власти пора вешать!5. петю повесят, не сбежит падла.6. сдохни, ......рошеновская! резать вас всех будем. будете висеть на столбах вместе с рыгалами и бппшными вылупками 7. Вонючее говно минстеця, когда вешать вас начнем - не вижжи как свинья. Умри как говно.
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Да Бородянский уже и Кима переплюнул
Мне лично противно смотреть на эту бородинскую морду
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Иудейские товарищи решили построить себе в Украине новый Каганат, украинцев запрячь в ярмо , а НЕЛОЯЛЬНЫХ К ИХ ИУДЕЙСКОЙ ПАРТИИ ГРАЖДАН , метить нашивками на рукавах, как нацисты евреев
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А хто буде відповідати за те, що декілька днів Золоте-4, де були обстріли, вперто називали Орєхово? Що кількість об трілів, які втрати свідомо занижувалися владою? Чи зі сторони влади це не дезинфлрмація, а військова хитрість?
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Это называется ВРАНЬЁ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
Вот уже полгода КАК враньё стало официальной политикой власти
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Европейцы с их европейскими ценностями ОПЯТЬ РЖУТ С УКРАИНЫ
КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ
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Просто вражаюче хамство .В нормальній країні вже б летіло з посади догори дриґом.
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все на соевій диваномайдан
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Здорово. Тролле-фермы строем и с песней идут чистить сортиры.
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только поcле Зебила и его коМанды... или ты считаешь. что Украина является порноактрисой берущей и спереди и сзади это истина?
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ну вот, на тролляке и шапка горит. назначаю тебя в том строю чистильщиков сортиров запевалой.
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А лучше просто пороть холопов, на площади! Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 611
Врэмья "дорогенькых" скинчилося, как и эпоха бидности!
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Надо отправить Кабмин на общественные работы тогда они будут меньше водить в заблуждения
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Шо, пороВшивые, бздите когда страшно?
А вы не брешите, как псы шелудивые - и будет вам РОШЕН.
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Этого деятеля Зеленский СРОЧНО должен гнать пинком под зад ибо эти Бородянские работают исключительно против самого Зеленского и он должен это понимать .
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А когда тех кто орал со всех экранов про "мародера" и "торговлю на крови", осудят?
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Путинизм шагает по стране. При сталине Беломор канал, Волго-Дон канал, тоже считался "общественными работами".
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И общественных работ не будет. Будет черенок лопаты кое-куда Бородянскому.
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Цей проект закону від Бородянського якийсь чудний, м'яко кажучи. Бо в ньому відсутня ступінь покарання в залежності від тяжкості злочину, тобто заподіяної дезінформацією шкоди. Наприклад, якщо я тричі за рік десь опублікую, що Сонце обертається навколо Землі, мені присудять таке ж покарання, як і, наприклад, за воєнну дезу, що призвела до втрат.
Не можна недооцінювати цей проект як рух до придушення свободи слова, але він таки чудний, тобто безглуздий. Тому, що для того, щоб не попасти під його дію, досить у тексті вставити слово "можливо". Після цього текст з дези автоматично перетворюється на "судження", як казав сам Бородянський. Бородянський, три безглузді закони за рік і...!
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И судимость ! То есть простявят всем клеймо - что бы убрать конкуренцию для себя в будущем ...
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