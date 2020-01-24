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 Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито

На цей момент кількість інфікованих новим коронавірусом у Китаї становить 876 осіб.

На сьогодні, 24 січня, кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV у Китаї сягнула 26 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Кількість підтверджених випадків інфікування вірусом у Китаї становить 876 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у Китаї: ВООЗ поки не рекомендує забороняти переміщення людей і товарів через кордон

Міністерство фінансів Китаю виділило провінції Хубей, де стався спалах захворювання, 1 млрд юанів ($144 млн), щоб допомогти в боротьбі з поширенням нового коронавірусу.

У Китаї закликали жителів вже восьми міст у провінції Хубей не залишати межі населених пунктів у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу в Ухані, пише Укрінформ.

"Щонайменше вісім міст були закриті - Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао", - йдеться у повідомленні.

Усі вони розташовані в провінції Хубей у центральному Китаї, де була зосереджена хвороба.

Охоплення безпрецедентного блокування міст з метою стримати смертельний новий вірус, становить близько 25 мільйонів осіб.

В Ухані, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання, збудують лікарню на 1000 ліжок у стилі установи, яку в Пекіні побудували під час епідемії атипової пневмонії. За словами представників муніципальної влади, лікарня буде побудована на ділянці площею 25 000 квадратних метрів і має бути відкрита 3 лютого.

Також читайте: Новий коронавірус забрав життя 17 осіб у Китаї

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - у Японії та В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді сягнула трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао та Гонконзі.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

Ризик завезення коронавірусу 2019-nCoV в Україну оцінюється як середній, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171626
 
 
 Топ коментарі
 
Будите Юльку с "Тамифлю"!
Коронавирус в Китае: 876 инфицированных, 26 погибших, 8 городов с населением в 25 млн человек закрыты - Цензор.НЕТ 122
И дайте статистику сколько за этот год померло людей от ОРЗ - она куда более удручающая. Но фармкомпаниям надо бабла срубить...
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слышал, что 10 врачей заразилось этим вирусом, которые лечили 1 пациента с этим вирусом. в твиттере видосы стременные, как люди падают и умирают! Украина должна закрыть для китайцев въезд в страну и нужно устанавливать в аэропортах тепловизоры, потому что у зараженных жар и их видно в тепловизоры!
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Пусть китайцы массово чихнут в строну засрашки,а Украине границу с этой территорией ублюдков в кокошниках закрыть наглухо.
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Рассмешил про закрыть наглухо... Да наши за сто баксов того китайца оближут с ног до ноздрей и поедут в Киев чихать за 100 гривен за чих...
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Будите Юльку с "Тамифлю"!
Коронавирус в Китае: 876 инфицированных, 26 погибших, 8 городов с населением в 25 млн человек закрыты - Цензор.НЕТ 122
И дайте статистику сколько за этот год померло людей от ОРЗ - она куда более удручающая. Но фармкомпаниям надо бабла срубить...
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Замечательный у тебя ник) как раз кстати
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В Ухане, где было зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, построят больницу на 1000 коек в стиле учреждения, которое в Пекине построили во время эпидемии атипичной пневмонии. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 000 квадратных метров и должна быть открыта 3 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3171626\\\\\\\\\\\\

Отправить туда Филатова, который несчастный мост строит ремонтирует годами.
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в твиттере страшные видосы оттуда! это похоже на биологическое оружие! опасная фигня! как бы чума нашего века не настала!
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Кстати в Ухане базируется лаборатория по изучению самых опасных патогенов. Как бы не получилось что там накосячили.
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слышал, что 10 врачей заразилось этим вирусом, которые лечили 1 пациента с этим вирусом. в твиттере видосы стременные, как люди падают и умирают! Украина должна закрыть для китайцев въезд в страну и нужно устанавливать в аэропортах тепловизоры, потому что у зараженных жар и их видно в тепловизоры!
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Ага, прям светятся так, что видно среди толпы. Разница ведь в температуре до 40 градусов.
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да, светятся! я смотрел вчера Голос Америки и вроде там показывали, что в США установили тепловизоры и видно больных ибо у них жар. И сюжет из Китая видел и они тоже такие детекторы - тепловизоры установили, чтобы выявлять людей с жаром!
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ОТ ТІЛЬКИ КИТАЙЦІ ПРОСТО ПЕРЕД ПЕРЕВІРКОЮ ПОЧАЛИ ПРИЙМАТИ ЖАРОПОНИЖУЮЧІ..
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Паша, а вот это и вызывает стрем ибо вирус вырвется по миру!
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він вже вирвався.. надія лише на швидкість роботи фармкомпаній..
і на те,що азіати все-таки мають певні відмінності організму-можливо на європейців(словян) вірус буде діяти слабше..
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а що робити із тими людьми, що контактували з хворим у натовпі?
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хорошо в китае жить по 10 врачей на одного пациента . Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито - Цензор.НЕТ 7533. какие видосики как за еду дерутся 8 человек на пустом рынке с горами продуктов на прилавке ? в 10 000 000 городе за сутки умирает не меньше 500 по естественным причинам . а тут целых 26 умерло за несколько дней . апокалипсис головного мозга ? тут ещё алиенов не хватает с мировым заговором рептилоедов
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Кажуть Шепелявий був там, коли нелох був в Оманії. Ось і привезе звідти болячку.
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Китай пока ни с кем особо не воюет да и с перенаселением нужно бороться +сбить градус протестов в Гонконге .....21 век биовирусы .....
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скоріше .'труднощі перекладу'..думаю,йдеться про переобладнання..
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Немного интересных совпадений
Хубэй - енот (с китайского)

Ухань - зонтик (с китайского)
а теперь попробуйте перевести на английский - охренеете
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А в чем прикол ? Ракообразная амбрела ?
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ну вообще то енот - ракун (ракун-сити гуглим)
ну а про "амбрелла" (зонтик) наверное все в курсе
складываем 2 и 2. что получаем?
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Що якщо не грав в rezident evil, то і не здогадається про ваші співпадіння.
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кино (аж пять фильмов) тоже никто не видел?
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Ну жахи, чесно кажучи, теж специфічний жанр і "на любітеля"
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Де ви таку дурню знайшли? В транслейті навіть не перевірили.
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Вот и "почистили" китайцев.несколько лет назад эболай в африке тренировались. И не нужно ни какого ядер.оружия
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Природа реагирует на перенаселение. Не зря, так часто, эти эпидемии в Азии возникают и в Китае, в частности.
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Ага, перенаселение.
Просто сожрали селюки китайские мышь летучую, или, как было написано в публикации китайских ученых, змею сожрали (в лечебных целях, народная, так сказать, медицина).
Рост благосостояния селюков нисколько не отражается на их IQ.
И не играет роли, китайский то селюк, или африканский.
Жрут же селюки российские мумие, то есть дерьмо летучих мышей или жуют табак жевательный "насвай" из дерьма парнокопытных, а потом получают глистов в легких, печени и головном мозге.
Селюк есть селюк.
Поражена, к слову, как низко поставлен в КНР санпросвет.
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Какие селюки, мышей в элитных ресторанах подают, есть видео как они супчик с мышами жрут.
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просто не надо курям пальцы в жопу засовывать
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Я вас умоляю... каждые несколько секунд от СПИДА умирает человек, а вы о каком-то вирусе беспокоитесь.
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Andrii Abdulov СПИД не передается воздушно-капельным путем.
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И что? Туберкулёз передаётся и в Украине сотни тысяч челове им болеют. Это не первый и не последний вирус.
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Последним может оказаться любой вирус.
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С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай! Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито - Цензор.НЕТ 7274
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Господи, когда же селюки китайские перестанут харкать на землю.
Доживу ли я до того момента.

P.S. Сегодня два китайских умельца от телефонного и интернетовского провайдера ставили соседке NBN, а я работала в комнатес открытым окном. Харканул на землю по привычке селюк-умелец. Господи Боже мой, может компании Telstra своим работникам салфетки бумажные, копеечные раздавать (или носовые платки) и демонстрировать, как ими пользоваться?
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Упал- не значит умер. Заболел, плохо стало и упал. Вы "шокированы"?
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Все производится в Китае, даже вирусы. Развели у себя антисанитарию, жрут крыс и тараканов и ежегодно снабжают человечество новыми болячками.
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Так людство само заслужило на нову чуму...Що тут дивного...
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Охват беспрецедентной блокировки городов с целью сдержать смертельный новый вирус, составляет около 25 миллионов человек.

Это Китай, а не Украина, так что смертельный вирус вполне возможно и остановят.
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Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что выздоровление от коронавируса (2019-nCOV), который вызывает пневмонию, зависит от иммунитета больного, о чем стало известно из ее Facebook.

"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", - объяснила Супрун.

Многие из тех, кто заразился, работали или посещали рынок в г. Ухань в Китае, из-за чего вирус и прозвали уханским. Вирусу удобно распространяться в условиях китайских продуктовых рынков, где много продавцов и туристов, продаются живые и убитые животные, птицы, морепродукты.
"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", - сообщила экс-министр
Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.
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ВЕДЬМА СУПРУН ИДЕТ ЛЕСОМ, ПОЛЕМ И ОГОРОДОМ! После "медицинской рехформы" этого пугала ВСЕ БОЛЬНЫЕ КОРОНОВИРУСОМ ДОЛЖНЫ ПХАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ В ПОЛИКЛИНИКУ. КТО ПЕШКОМ, А КТО- НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. А ПОСЛЕ СИДЕТЬ В ОЧЕРЕДЯХ. И ВЕЗДЕ- ЗАРАЖАТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ!!! ГНИДА!!! Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито - Цензор.НЕТ 709
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у тебе не вистачає грошей на марлеву пов'язку?
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Почитай про "марлевые повязки". Кого они реально могут "защитить". Если бы они были панацеей, то в Китае сейчас никто не умирал бы.
А вообще, заставлять больных людей с температурой переться на прием к врачу в поликлинику- это вообще треш. Гниду надо было давно отстранить от нашей медицины. Ничего хорошего она в неё не привнесла. Один вред.
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А пенсионеров? С усталыми ногами? Почему в булочную их ни везёт такси?
Отвичай, Проклятая Супрун!!!
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В Минздраве сообщили, что проблема своевременного реагирования на вспышку до сих пор неизвестного коронавируса заключается в том, что инкубационный период заболевания может длиться до 12 дней.
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Коронавирус, который начал распространяться из Китая и который уже зафиксировали в других странах, активизировался в течение последних двух месяцев.


Виктор Ляшко

"Инкубаційний период, то есть период от момента контакта с вирусом до появления первых симптомов, в среднем составляет от 2 до 12 суток. Это проблема с которой мы встречаемся, когда говорим о профилактике ".
Виктор Ляшко уточнил, что у людей, находящихся в инкубационном периоде, нет никаких клинических симптомов проявлений болезни.
Пути и механизмы передачи коронавируса также устанавливаются.
https://24tv.ua/health/ru/kakoj_inkubacionnyj_period_novogo_koronavirusa_n1268555
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По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 000 квадратных метров и должна быть открыта 3 февраля. - охеренеть просто...., а на другом конце Украина со своими долгостроями...., если так строить, то просто не успеют ничего украсть....
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там мабуть польовий госпиталь в палатках буде
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шухер світового рівня а нам поверхнево доносять. Видно шось супур пупер смертельне
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не перебільшуйте.
Воз не оголосила епідемію..
це нагадує грип,що просто дає ускладнення для інших хвороб..
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зважайте на те що Китай наймовірніше притримує інформацію та ВОЗ теж потрібен час щоб зробити висновки.
у найближчі тижні дізнаємось про справжній стан речей
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От этого вируса еще и нету лекарства и никто не знает, как его лечить! единственный способ остаться живых - это не заражаться!
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наймолодшій,хто помер - 48 років
єдине погано-молодші 45 не будуть відчувати загрози і стануть масовими рознощиками інфекції.не одягаючи маски..
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Пенсійні фонди багатьох країн відчують себе щасливими ((
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