 Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито

На сьогодні, 24 січня, кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV у Китаї сягнула 26 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Кількість підтверджених випадків інфікування вірусом у Китаї становить 876 осіб.

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Міністерство фінансів Китаю виділило провінції Хубей, де стався спалах захворювання, 1 млрд юанів ($144 млн), щоб допомогти в боротьбі з поширенням нового коронавірусу.

У Китаї закликали жителів вже восьми міст у провінції Хубей не залишати межі населених пунктів у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу в Ухані, пише Укрінформ.

"Щонайменше вісім міст були закриті - Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао", - йдеться у повідомленні.

Усі вони розташовані в провінції Хубей у центральному Китаї, де була зосереджена хвороба.

Охоплення безпрецедентного блокування міст з метою стримати смертельний новий вірус, становить близько 25 мільйонів осіб.

В Ухані, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання, збудують лікарню на 1000 ліжок у стилі установи, яку в Пекіні побудували під час епідемії атипової пневмонії. За словами представників муніципальної влади, лікарня буде побудована на ділянці площею 25 000 квадратних метрів і має бути відкрита 3 лютого.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - у Японії та В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді сягнула трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао та Гонконзі.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

Ризик завезення коронавірусу 2019-nCoV в Україну оцінюється як середній, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.