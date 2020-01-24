 Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито

На сьогодні, 24 січня, кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV у Китаї сягнула 26 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Кількість підтверджених випадків інфікування вірусом у Китаї становить 876 осіб.
Міністерство фінансів Китаю виділило провінції Хубей, де стався спалах захворювання, 1 млрд юанів ($144 млн), щоб допомогти в боротьбі з поширенням нового коронавірусу.
У Китаї закликали жителів вже восьми міст у провінції Хубей не залишати межі населених пунктів у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу в Ухані, пише Укрінформ.
"Щонайменше вісім міст були закриті - Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао", - йдеться у повідомленні.
Усі вони розташовані в провінції Хубей у центральному Китаї, де була зосереджена хвороба.
Охоплення безпрецедентного блокування міст з метою стримати смертельний новий вірус, становить близько 25 мільйонів осіб.
В Ухані, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання, збудують лікарню на 1000 ліжок у стилі установи, яку в Пекіні побудували під час епідемії атипової пневмонії. За словами представників муніципальної влади, лікарня буде побудована на ділянці площею 25 000 квадратних метрів і має бути відкрита 3 лютого.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - у Японії та В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді сягнула трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао та Гонконзі.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.
Ризик завезення коронавірусу 2019-nCoV в Україну оцінюється як середній, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
И дайте статистику сколько за этот год померло людей от ОРЗ - она куда более удручающая. Но фармкомпаниям надо бабла срубить...
Отправить туда Филатова, который несчастный мост
строитремонтирует годами.
і на те,що азіати все-таки мають певні відмінності організму-можливо на європейців(словян) вірус буде діяти слабше..
Хубэй - енот (с китайского)
Ухань - зонтик (с китайского)
а теперь попробуйте перевести на английский - охренеете
ну а про "амбрелла" (зонтик) наверное все в курсе
складываем 2 и 2. что получаем?
Просто сожрали селюки китайские мышь летучую, или, как было написано в публикации китайских ученых, змею сожрали (в лечебных целях, народная, так сказать, медицина).
Рост благосостояния селюков нисколько не отражается на их IQ.
И не играет роли, китайский то селюк, или африканский.
Жрут же селюки российские мумие, то есть дерьмо летучих мышей или жуют табак жевательный "насвай" из дерьма парнокопытных, а потом получают глистов в легких, печени и головном мозге.
Селюк есть селюк.
Поражена, к слову, как низко поставлен в КНР санпросвет.
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!
Доживу ли я до того момента.
P.S. Сегодня два китайских умельца от телефонного и интернетовского провайдера ставили соседке NBN, а я работала в комнатес открытым окном. Харканул на землю по привычке селюк-умелец. Господи Боже мой, может компании Telstra своим работникам салфетки бумажные, копеечные раздавать (или носовые платки) и демонстрировать, как ими пользоваться?
Это Китай, а не Украина, так что смертельный вирус вполне возможно и остановят.
"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", - объяснила Супрун.
Многие из тех, кто заразился, работали или посещали рынок в г. Ухань в Китае, из-за чего вирус и прозвали уханским. Вирусу удобно распространяться в условиях китайских продуктовых рынков, где много продавцов и туристов, продаются живые и убитые животные, птицы, морепродукты.
"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", - сообщила экс-министр
Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.
А вообще, заставлять больных людей с температурой переться на прием к врачу в поликлинику- это вообще треш. Гниду надо было давно отстранить от нашей медицины. Ничего хорошего она в неё не привнесла. Один вред.
Отвичай, Проклятая Супрун!!!
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Коронавирус, который начал распространяться из Китая и который уже зафиксировали в других странах, активизировался в течение последних двух месяцев.
Виктор Ляшко
"Инкубаційний период, то есть период от момента контакта с вирусом до появления первых симптомов, в среднем составляет от 2 до 12 суток. Это проблема с которой мы встречаемся, когда говорим о профилактике ".
Виктор Ляшко уточнил, что у людей, находящихся в инкубационном периоде, нет никаких клинических симптомов проявлений болезни.
Пути и механизмы передачи коронавируса также устанавливаются.
https://24tv.ua/health/ru/kakoj_inkubacionnyj_period_novogo_koronavirusa_n1268555
Воз не оголосила епідемію..
це нагадує грип,що просто дає ускладнення для інших хвороб..
у найближчі тижні дізнаємось про справжній стан речей
єдине погано-молодші 45 не будуть відчувати загрози і стануть масовими рознощиками інфекції.не одягаючи маски..
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Пенсійні фонди багатьох країн відчують себе щасливими ((