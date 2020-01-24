 Минулого року 1090 осіб отримали громадянство України за указом президента, - Держміграції

Про це повідомили у Державній міграційній службі України у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Так, за 2019 рік, прийнято до громадянства України за указом Президента України 1090 осіб, серед яких 1062 іноземці та 28 біженців.

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Зокрема, громадянство України отримав 181 росіянин, 179 з яких були визначені як іноземці, а двоє як біженці.

Крім того, громадянство України отримали 124 громадяни Сирії, 60 громадян Іраку, 63 громадянина Ірану, 50 ліванців та інші.