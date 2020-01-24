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 Минулого року 1090 осіб отримали громадянство України за указом президента, - Держміграції

У 2019 році за указом Президента України українське громадянство отримали понад 1000 осіб.

Про це повідомили у Державній міграційній службі України у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Так, за 2019 рік, прийнято до громадянства України за указом Президента України 1090 осіб, серед яких 1062 іноземці та 28 біженців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину, - Зеленський

Зокрема, громадянство України отримав 181 росіянин, 179 з яких були визначені як іноземці, а двоє як біженці.

Крім того, громадянство України отримали 124 громадяни Сирії, 60 громадян Іраку, 63 громадянина Ірану, 50 ліванців та інші.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171623
 
 
 Топ коментарі
 
Сколько из них грушников а валодя?
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россиянам не давать гражданства! они несут угрозу! потом начнут за русский мир кричать! потому запрет пожизненный им! помню старое видео с Жириновского, где он говорит Бушу, где он говорит, что Нью-Йорк уже говорит по русски и они отправят туда еще 10 миллионов русских и изберут там своего президента. Вот они в Украину русских на заселяли и тут вата появилась. Вата, которая за Россию топит аж усирается! Надо вообще ввести закон по которому только те люди будут считаться гражданами Украины, у которых течет Украинская кровь! А те у кого нету Украинской крови, тот может проживать в Украине на правах иностранца! Как в ОАЭ такая система! Граждане только арабы, а все остальные могут работать и жить, но они живут на правах иностранцев! Иностранцы не смогут занимать государственные места и служить в государственных конституциях. Так будет справедливо!

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Так мішебратья не? І Солоха казав що треба вибачення просити у мешканців домбасу! А цей виродок в РНБО сидить!
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Когда презу делать нех он закарючки лично ставит
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Так мішебратья не? І Солоха казав що треба вибачення просити у мешканців домбасу! А цей виродок в РНБО сидить!
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Советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо уже в феврале отправиться на оккупированные части Донбасса с миссией по решению целого ряда практических вопросов.
Источники сообщают, что Сивохо обсудит в ходе визита новые участки разведения сил и снятие экономической блокады с Донбасса.
При этом некоторые оккупанты заявляют, что в случае визита Сивохо могут пройти переговоры советника главы СНБО Украины с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Такой вариант также не исключается.
«Сивоху в будущем могут назначить главой переговорной группы по Донбассу и его готовят как первого человека команды президента, который поедет на ту территорию как официальный представитель Украины»
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россиянам не давать гражданства! они несут угрозу! потом начнут за русский мир кричать! потому запрет пожизненный им! помню старое видео с Жириновского, где он говорит Бушу, где он говорит, что Нью-Йорк уже говорит по русски и они отправят туда еще 10 миллионов русских и изберут там своего президента. Вот они в Украину русских на заселяли и тут вата появилась. Вата, которая за Россию топит аж усирается! Надо вообще ввести закон по которому только те люди будут считаться гражданами Украины, у которых течет Украинская кровь! А те у кого нету Украинской крови, тот может проживать в Украине на правах иностранца! Как в ОАЭ такая система! Граждане только арабы, а все остальные могут работать и жить, но они живут на правах иностранцев! Иностранцы не смогут занимать государственные места и служить в государственных конституциях. Так будет справедливо!

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питання в тому як ти визначиш чи є там українська кров та чи не назбирає хйло з бувших українців на 2 дивізії диверсийників
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А сколько нормальных людей взяли гражданство других государств история умалчивает.
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Крім кацапів, там ще купа чорномазих з арабських країн. А потім будемо боротися з мусульманським екстремізмом, як французи, німці, англійці. Дебіли, вони і в 95 кварталі дебіли.
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Эти "124 граждане Сирии, 60 граждан Ирака, 63 гражданина Ирана, 50 ливанцев"Источник: https://censor.net.ua/n3171623 привезут в Украину своих родственников , которые тоже получат гражданство и этот процесс бесконечный. Только последняя тупица мог сделать для Украины такое . Кто знает , что подобные новые граждане могут принести пользу Украине своими знаниями и трудом на благо нашего государства , пишите ...
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Почти все это сделал Зеленский. Убирать зеленую гниль из власти неотложно.
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Порох не очень то давал гражданство, поэтому это почти все ЗЕ. Перечисленные получаются 478 человек. А кто остальные более 500 человек? И все это за его полгода. А что будет за остальные 5 лет. Это была только разминка, дальше все наверно ускорится. Давать иностранцам гражданство это все равно что пускать чужих в свою квартиру. Что-то Коломойский в этом задумал коварное и подлое. Убирать зеленую гниль из власти неотложно.
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Еще Янукович по настоянию пороха дал гражданство Новинскому. И сколько от Новинского проблем. Что уже говорить о тысяче человек за полгода и тех кому еще Зе будет давать до 2024 года, наверняка еще с большей скоростью.
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