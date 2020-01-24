 Минулого року 1090 осіб отримали громадянство України за указом президента, - Держміграції

Про це повідомили у Державній міграційній службі України у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
Так, за 2019 рік, прийнято до громадянства України за указом Президента України 1090 осіб, серед яких 1062 іноземці та 28 біженців.
Зокрема, громадянство України отримав 181 росіянин, 179 з яких були визначені як іноземці, а двоє як біженці.
Крім того, громадянство України отримали 124 громадяни Сирії, 60 громадян Іраку, 63 громадянина Ірану, 50 ліванців та інші.
Источники сообщают, что Сивохо обсудит в ходе визита новые участки разведения сил и снятие экономической блокады с Донбасса.
При этом некоторые оккупанты заявляют, что в случае визита Сивохо могут пройти переговоры советника главы СНБО Украины с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Такой вариант также не исключается.
«Сивоху в будущем могут назначить главой переговорной группы по Донбассу и его готовят как первого человека команды президента, который поедет на ту территорию как официальный представитель Украины»