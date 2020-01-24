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 "Укрзалізниця" залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.

Про це Гончарук написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій - мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію "Укрзалізниці". Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка! Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці", - заявив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю": "Консультуватимемо і підтримуватимемо"

"Додам, що співпраця з Deutsche Bahn - це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України. Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю", - зазначив Гончарук.

Укрзалізниця залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn 01
Укрзалізниця залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn 02
Укрзалізниця залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171622
 
   
 Топ коментарі
 
так ты же конь звиздел про "передачу в управление". ни вася, ни вова - ТЫ!!!!! и теперь опять "меня не так поняли". как вы зае..ли уроды вонючие
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Гончаруку пора на выход "Укрзализныця" остается под полным контролем государства, - Гончарук о меморандуме с Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 9476надо бы ему отдохнуть ,подлечиться ...
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ще бабки не відмив, не гоніть його, самокат не відремонтований
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просто еще прибавится нахлебников и билет станет дороже, зарплату же платить нужно
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Гончаруку потрібно наніч прочитати казочку.

Маленьке українське містечко. Швець Панас Гончарук. Крутитися в життя без майстерні як Дзиґа. Люди Із замовлення йдут та йдут. Полотно й тканини несуть и несуть. Син Олексій Робить вигляд, что зайнятий, ховаючі очі під лавку - лінькуватій вдаючись. Панас НЕ вітрімує: «допомагать, сину, бери ножиці и ріж по наміченому».
Це Було в понеділок. Олексій Нічого НЕ відрізав. І у вівторок, и в середу, й так до кінця тижня. Ходив, люльку палив, насіння лускають, новини в інтернеті читав, собі з лекалом в Instagram пост. Следующего понеділка Панас НЕ витримала: «Те де ж тієї рукав, Який ти МАВ сім днів тому відрізаті?». А Олексій Йому такий у відповідь: «Сім разів відмір, батьку, а один раз відріж!». І Нарешті відрізав. "Укрзализныця" остается под полным контролем государства, - Гончарук о меморандуме с Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 5048
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Как в том старом еврейском анекдоте "... и ты прав, и ты прав".Ой, что это я??? А ну, зебанаты! Встали грудью (или что там у вас) на защиту!
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определись- в концессии или под контролем....
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Дебтл гончарук пытался повторить зашквар Каськива с испанским горнолыжником. Ну полные пустоты. профаны. Слуги Внешнего управления. Страна на продажу или в концессию, те.е. ДАРОМ! На хрена тогда Рада. кабмин, ОП....и 24 августа День независимости? От мозгов, совести?!
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так ты же конь звиздел про "передачу в управление". ни вася, ни вова - ТЫ!!!!! и теперь опять "меня не так поняли". как вы зае..ли уроды вонючие
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притрушенную министра недоОбразования тоже типа не так поняли. Блеяла вчера, оправдывалсь. или ей текст в фейсбуке написали, сама она так наврядли выскажется.
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А представляешь, если бы это недоразумение работало в бюро прогнозов....... Привет.
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Привет привет.
бюро прогнозов фигня. ну промокнешь если что. а тут - страой управляют полные неадекваты не отвечающие ни за одно свое слово. уроды конченые такие же как и быдло голосовавшее за них
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" Укрзалізницю" довели до величезних збитків, при тому, що в наглядовій раді "Укрзалізниці" були і наші, і європейці. А тепер її потрібно "віддати", так само, як віддають порти. А народ дивиться на все це і мовчить, хтось, в кращому випадку, обговорює.
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У главы набсовета турка 3 миллиона в год,а там ещё куча таких импортных "бедуинов" упырей. а ещё Лещенко подключили с 580 тыс. грв в месяц.
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Ну був поляк Бальчун, який вивів УЗ в прибутковість, так його Омелян вижив...
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Німці потрахаються з рік, та і скажуть: та на фіг треба, із дебілами зв"язуватись, вони крадуть, а працювати не хочуть.
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сватали ту УЗ на десять років німцям, а вони відмовились. Тепер самокат з правами недержавного зразку ставить крапку
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вранішня кава особливо смачна та запашна під акомпонемент розривів порохобото-московитських пуканів
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Та хай розриваються собі... Питання в іншому: як українськомовний українець може підтримувати російськомовного неукраїнця Зе???

А по темі - було б набагато краще, якби німці якраз встановили контроль над УЗ. Тоді б була змога встановити там чисто німецький порядок і УЗ це б 100% пішло на користь!
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На жаль, барига не залишив нам вибору, довелося нам обирати Зе, непрофесійного патріота, який дійсно помиляєтиься, але вперто йде до цілі - розквіту України, незважаючи на синхронну лайку кацапів і порохоботів
Мова йде про керування німцями УЗ під контролем України
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Гггг, поки що я не бачу здобутків... Ріст ВВП знизився з 4,6% літом до 2% в кінці року. Падіння промвиробництва за останній квартал 2019 - майже таке ж як при Пєті в 2014-2015. Тільки от тоді війна була в активній фазі і ми втрачали промисловість Донбасу, а зараз причин для падіння виробництва нема!
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Не стоит обращать внимания. У них даже то, что зима в этом году без снега тоже Порошенко виноват.
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Трохи не так - через те, що зима тепла, зменшилися рахунки за опалення, але вони пишуть, що це заслуга супер-пупер уряду))))
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то ти каву з пуканами п*єш?! без них ніяк?
Та ти гурман!
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місьє експерт у керуванні державними гігантами?
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Винайшли чергову форму набивання кишень.Дитячий примітив й ніяких ноу-хау "Укрзалізниця" залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 9624
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