 "Укрзалізниця" залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn

Про це Гончарук написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій - мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію "Укрзалізниці". Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка! Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці", - заявив Гончарук.

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"Додам, що співпраця з Deutsche Bahn - це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України. Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю", - зазначив Гончарук.





