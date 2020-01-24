Про це Гончарук написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій - мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію "Укрзалізниці". Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка! Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці", - заявив Гончарук.
"Додам, що співпраця з Deutsche Bahn - це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України. Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю", - зазначив Гончарук.
Маленьке українське містечко. Швець Панас Гончарук. Крутитися в життя без майстерні як Дзиґа. Люди Із замовлення йдут та йдут. Полотно й тканини несуть и несуть. Син Олексій Робить вигляд, что зайнятий, ховаючі очі під лавку - лінькуватій вдаючись. Панас НЕ вітрімує: «допомагать, сину, бери ножиці и ріж по наміченому».
Це Було в понеділок. Олексій Нічого НЕ відрізав. І у вівторок, и в середу, й так до кінця тижня. Ходив, люльку палив, насіння лускають, новини в інтернеті читав, собі з лекалом в Instagram пост. Следующего понеділка Панас НЕ витримала: «Те де ж тієї рукав, Який ти МАВ сім днів тому відрізаті?». А Олексій Йому такий у відповідь: «Сім разів відмір, батьку, а один раз відріж!». І Нарешті відрізав.
бюро прогнозов фигня. ну промокнешь если что. а тут - страой управляют полные неадекваты не отвечающие ни за одно свое слово. уроды конченые такие же как и быдло голосовавшее за них
А по темі - було б набагато краще, якби німці якраз встановили контроль над УЗ. Тоді б була змога встановити там чисто німецький порядок і УЗ це б 100% пішло на користь!
Мова йде про керування німцями УЗ під контролем України
Та ти гурман!