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Все про:дезінформація (70) ОБСЄ (2368) свобода слова (219) ЗМІ (694) Дезір Арлем (27)

 Боротися з дезінформацією не потрібно за рахунок свободи ЗМІ, - в ОБСЄ занепокоєні положеннями законопроєкту Мінкульту

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ заявив про готовність надати правовий аналіз, щоб забезпечити відсутність негативного впливу на свободу медіа.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння положеннями нового українського законопроєкту про протидію дезінформації. Про це йдеться в його заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я розумію потребу боротьби проти дезінформації, особливо у контексті нинішнього конфлікту в Україні і довкола неї. Але це не потрібно робити за рахунок свободи медіа і за допомогою втручання держави у медіаконтент та організацію журналістської діяльності у країні", - заявив Дезір.

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Також він додав, що нинішнє законодавство вже забезпечує механізми, щоби протидіяти суспільно небезпечній інформації.

"Боротьба з дезінформацією є законною метою. Але право усіх на свободу висловлювання думки, що закріплено у Конституції України, і в її зобов'язаннях ОБСЄ, і міжнародних зобов'язаннях має повністю дотримуватися", - наголосив Дезір.

Також представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ зазначив, що самостійне регулювання, підтримка професійних стандартів журналістики і ініціативи з перевірки відповідності фактів, незалежність медіа, різноманітність джерел для розвінчування фальшивої інформації та розвиток медіаграмотності - це ключові компоненти у боротьбі з інформаційною маніпуляцією та для першочергового забезпечення доступу до надійної інформації.

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Дезір також заявив, що готовий брати участь в обговореннях з владою законопроєкту та надати правовий аналіз законопроєкту, аби забезпечити відсутність негативного впливу на свободу медіа, а також відповідність до міжнародних стандартів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171621
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский понимает, что пришел к власти благодаря обману. Заранее защищает свой второй срок.
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ЭТИ ЦУКИ , ТО ЕСТЬ СЛУГИ , РЕШИЛИ В УКРАИНЕ ПОСТРОИТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР, тоталитарный,, типа китая.
ГДЕ ПРАВИТ ОДНА ПАРТИЯ ВСЕГДА
И ШОТО остальные партии пока молчат. А были от жти партии в Украине?
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А Бородянскій так старався! А його - по руках, по руках! 😁
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«Против конституционного переворота и узурпации власти». Манифест граждан россии

Сегодня мы, граждане Российской Федерации, заявляем, что на наших глазах в стране происходит конституционный переворот. Мы уверены, что цель этого переворота - пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима.
Для этого придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции. Об этом как о готовом решении Путин объявил 15 января, определив судьбу России всего за 17 минут. Поправки были подготовлены за 5 дней.
У многих из нас есть свои серьезные претензии к действующей Конституции. Но мы понимаем: изменение текста Основного закона под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти. Устойчивое, демократическое и развитое государство строится ровно на противоположном принципе: Конституция в нем меняется крайне редко и осторожно, зато смена персонального состава публичной власти происходит регулярно.
Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России. И хотя 1 и 2 главы Конституции, где зафиксированы эти принципы и права, изменениям не подверглись, объявленные поправки не просто их затрагивают, нововведения противоречат тому, что написано в первых главах. Организаторы переворота убирают приоритет международных обязательств России, уничтожают автономию местного самоуправления, сокращают разделение властей, прежде всего независимость суда, закрепляя в Основном законе антиконституционную практику власти. А также создают новый, неподконтрольный обществу государственный орган управления - Государственный совет.
Важно подчеркнуть, что в текст основного закона намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя. Кроме того, столь произвольное, осуществляемое в пожарном порядке изменение Основного закона лишает Конституцию ее базового свойства - устойчивости, что снимает препятствия для дальнейших правок в соответствии с сиюминутной политической конъюнктурой.
Мы утверждаем: под видом перемен нам предлагают конституционный переворот. Именно поэтому изменение Конституции происходит в такой спешке, с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии. Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума - нелегитимное «общероссийское голосование». То, что голосовать предлагается «пакетом», свидетельствует: организаторы переворота сами понимают, что не все представленные ими поправки понравятся гражданам.
Люди осознают, что нелегитимное изменение Конституции неизбежно и радикально ухудшит жизнь не только общества в целом, но каждого, даже далекого от политики человека.
Обществу нужны:
- реальная сменяемость власти, а не косметическое перераспределение полномочий с целью пожизненного правления одного человека;
- влияние на принятие государственных решений, а не участие в невнятных и непрозрачных процедурах;
- непротиворечивые и общие для всех законы, которые защищают права человека и помогают каждому реализовать свои возможности, а не поправки, которые эти права и возможности сокращают;
Именно поэтому мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании.
Мы отдаём себе отчёт, что сама процедура голосования по поправкам в Конституцию не открыта и нечестна. Но молчание будет интерпретировано как согласие. Если такое голосование будет назначено, мы призываем всех прийти и сказать конституционному перевороту и узурпации власти - НЕТ.
России нужны реальные перемены, а не разрушение государственности.
Илья Азар, журналист, муниципальный депутат
Денис Билунов, политолог
Алексей Виленц, муниципальный депутат
Татьяна Ворожейкина, политолог
Юлия Галямина, политик, муниципальный депутат
Борис Грозовский, политолог
Сергей Гуриев, экономист
Сергей Давидис, правозащитник
Дмитрий Зеленов, муниципальный депутат
Сергей Кузин, замглавы муниципального округа
Марина Литвинович, общественный деятель
Андрей Морев, глава муниципального округа
Андрей Пивоваров, политик
Иван Преображенский, политолог
Елена Русакова, глава муниципального округа
Елена Филина, муниципальный депутат
Сергей Цукасов, муниципальный депутат
Анна Шапошникова, муниципальный депутат
Александр Шмелев, политолог
Светлана Шмелева, активист
Список открыт. Свою подпись можно поставить по этой ссылке
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Кацап Воронцов , а на фига украинцам знать , шо ********* команда делает с ватным стадом?
Идите грузите ваш руцкий Интренет.
Или Вы считаете, что украинцы, потерявшие 14000 граждан в руцко- украинскрй войне, ДОЛЖНЫ ЕШЕ И КАЦАПОВ Выручать ИЗ ИХ ВОНЮЧЕГО БОЛОТА?
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Не обижайся.. "София" просто не поняла, что это не твоё личное мнение, а просто ты привёл информацию о назревающем "хипише" в России.. Я постараюсь тебя успокоить - пока бабло российских олигархов лежит в банках США, а их дети там живут - ничего реального не будет... "Великое сучение ногами" понемногу "сходит на нет........". Они своего не добились.. Россия так "ВЕЛИКОЙ", и не стала... Эти "геополитические придурки" Россию "высосут досуха", и убегут, бросив "рассеян" на произвол судьбы... Китайцы этого только и ждут..
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Свобода и умышленная дезинформация это совсем разное. Я лично за то что бы"за базар отвечать" потому что дезинформацией модулируется поведение людей и кремлевские бандиты в этом преуспели
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Низя на бубочку Осла Оманского ничего плохого говорить, оно только учится и будет учится на ваших ошибках как минимум лет 5
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Зеленский должен понимать ,что вот такие вот Бородянские работают не от себя и утопят его такими темпами очень скоро .
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Более того, никто право на свободу выражения мнения не отбирает. Деза - заведомая ложь, а не мнение.
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ключевое слово "заведомая", о существо непонятного гендера.
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Дислексийное существо, а я не тоже самое сказал?
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нет. ты сказало очередную благоглупость. специальность у тебя такая. ты действительно в штатах, или как обычно: кацап из-под прокси?
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Дислексийный дебил, у тебя нет достаточного количества неатрофированных клеток головного мозга, чтобы понять, что я написал. Пшло вон, убогое создание!
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очередной слив, кацапа. тупа - уволят. твоему руководству РЕЗУЛЬТАТ нужОн. Боротися з дезінформацією не потрібно за рахунок свободи ЗМІ, - в ОБСЄ занепокоєні положеннями законопроєкту Мінкульту - Цензор.НЕТ 4847
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Дислексийный дебил, у тебя слив остатка серого вещества, а я по теме ответил давно. Вот только ты, дислексийное, потом сюда влезло.
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зачем так много слов? я тебе добавку и так выпишу - поставь только точечку. в этом вопросе мы с тобой ситуационные союзники.
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А ты сомневался?
"Немало попадается
Народу на Руси,
Не жнут, не сеют - кормятся
Из той же общей житницы,
Что кормит мышку малую
И воинство несметное:
Оседлого крестьянина
Горбом ее зовут.
Пускай народу ведомо,
Что целые селения
На попрошайство осенью,
Как на доходный промысел,
Идут: в народной совести
Уставилось решение,
Что больше тут злосчастия,
Чем лжи, - им подают.
Пускай нередки случаи,
Что странница окажется
Воровкой; что у баб
За просфоры афонские,
За «слезки богородицы»
Паломник пряжу выманит,
А после бабы сведают,
Что дальше Троицы-Сергия
Он сам-то не бывал."
Некрасов. "Кому на Руси жить хороршо...".
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А Бородянскій так старався! А його - по руках, по руках! 😁
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Внимание! Если прочитаете в Интернете, что Зеленский - наркоман, то не верьте этому! Это дезинформация!
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У знаменитого адвоката начала ХХ века, Плевако, в мемуарах, есть упоминание: В Нижнем Новгороде, в борделе, задержала полиция священника, известного своей нетерпимостью к нарушениям "нравственности"... Поп заявил: "Не познав греха, не найдёшь пути борьбы с ним..".
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Ось така куйня малята, бубочка та ко. вже напудили у штани від своєї брехні та правди у їх бік... ганьба зелебобікам!!
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Раньше было время критики Порошенко: Порошенко хотел сдать территории в угоду Путину,но добробаты стали на пути/ парашенко тільки і чекав щоб всіх патріотів перестріляли,/ Порошенко и пуйло - два друга и союзника по уничтожению Украины./ Сміливих і рішучих, банда пєті у котлах знищила. /конченый барыга сознательно уничтожал патриотов/ Порошенко 5 лет стоял на коленях перед РФ, не помогло. /сепар вальцман уже на очереди /Скорее бы зеля прекратил эту войну, развязаннуб патрашенкой/За гроші гадили і гадять тільки для Янека і для російського шпигуна Порошенка. /организованного петей расстрела под Иловайском/Сейчас время критики Зеленского.На каждый прилив по отливу.
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За эту дезинформацию после принятия закона тебя обязательно посадят, а ЦЕНЗОР закроют.
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За эту дезинформацию после принятия закона тебя обязательно посадят, а ЦЕНЗОР закроют./Это не дезинформация. Это цитаты комментов. Иван Петрович Сидоров за базар отвечает./Прихильники Зеленського до критики на його адресу повинні ставитися так же виважено та толерантно, як виважено та толерантно ставилися до критики Порошенка його симпатики.
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ОНИ ЕЩЕ нашивки придумают , как нацисты, ШОБЫ ИЗ ДАЛЕКА БЫЛО ВИДНО БЛОГЕРА , неугодного партии Бени 😀😀😀
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Зеленский понимает, что пришел к власти благодаря обману. Заранее защищает свой второй срок.
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ЭТИ ЦУКИ , ТО ЕСТЬ СЛУГИ , РЕШИЛИ В УКРАИНЕ ПОСТРОИТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР, тоталитарный,, типа китая.
ГДЕ ПРАВИТ ОДНА ПАРТИЯ ВСЕГДА
И ШОТО остальные партии пока молчат. А были от жти партии в Украине?
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ФОРМУЛА ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ , предусмотренная в украинском законопроекте о дезинформации, позаимствована из китайского законодательства. На такой факт указал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в эфире "Эспрессо.TV".

"Вы имеете звездочку от государства, вы добропорядочный. У нас, фактически, гражданам предлагают стать медиа и получать рейтинг добродетели. Если вы хотите быть популярным блоггером и иметь доступ к государственным событиям, где аккредитоваться, чтобы распространить свою информацию как медиа, тогда вы должны быть добродетельным. Видно, что эта формула взята из китайского законодательства ", - подытожил Княжицкий.

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Вероятно, нардеп имел в виду действующую в Китае "систему социального доверия", идея которой была сформулирована в 2007 г. прежним Председателем КНР Ху Цзиньтао, и позже, в 2014 году утверждена Госсоветом КНР уже при правлении Си Цзиньпина. Документ, регулирующий деятельность граждан, юридических лиц и общества в целом, имеет название "Программы создания системы социального доверия (2014-2020)". Формальная цель проекта такова: "укрепить доверие, повысить прозрачность и гармонизовать отношения китайских граждан друг к другу, к административным органам на местах и предприятиях, к партийному и государственному руководству".

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Из программы следует, что к 2020 году не только каждая компания, но и каждый житель материкового Китая будет отслеживаться и оцениваться этой системой в режиме реального времени. Рейтинг доверия физлиц будет привязан к внутреннему паспорту (身份证). Рейтинги будут публиковаться в централизованной базе данных в интернете в свободном доступе
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Короче , НИКТО КРОМЕ БУБОЧКИ, валить в Израиль не собирается.
Они хотят править украинцами вечно 😀😀😀
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В ЕВРОСОЮЗЕ, куда по Конституции Украина должна идти , такого бреда нет
А вот АРАХАМИЯ посягнул на украинскую Конституцию , ЗАШО ЕМУ ПОЛАГАЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
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А где Вы "партию" нашли?
Анекдот, написанный мною ещё во времена правления Кучмы: "
- Чем вы сейчас занимаетесь?
- Создаём "партию нового типа"..
- И как успехи?..
- Ну, "типа" мы уже нашли... Теперь создаём "партию"...
То, что они называют "партией" просто "шобло подельников", "прибывших на гастроль" в Украину....... "Хапнут", и разбегутся...
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ОБСЕ рашистская развед-контора сообщает"Но это не надо делать за счет свободы СМИ и посредством вмешательства государства в медиа-контент и организацию журналистской деятельности в стране", - заявил Дезир.(даешь Кисель ТВ дебил ******* за говорящим рашистским лавриовым листом )
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Было бы неплохо в качестве наказания содержание в обменном фонде установить., а передачу раше как условно-досрочное.
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под понятие "свобода слова" не попадает клевета, бото-фермы, продажные брехливые журналисты и т.д.
Это свобода правдивого слова.
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А це такий собі викривач-розслідувач Свинарчуків і схематозу... Дуже гучно репетував перед виборами, з баригою боровся, зараз теж намагається боротися з новими баригами, але якось пошепки і не так помпезно.
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А кто эту "правдивость" определять будет? Что-то, об "правдивости" вы не "воняли", когда на "Пороха" дерьмо лили, вёдрами...
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ну подумаешь, будет как в рашке, через 2 года все привыкнут и даже начнут искать положительные стороны, цензор, конечно, закроют, тут много того, что фартовые пацаны могут посчитать дезой..., ОБСЕ будет только обеспокоено, но им не привыкать....
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