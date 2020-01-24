 Боротися з дезінформацією не потрібно за рахунок свободи ЗМІ, - в ОБСЄ занепокоєні положеннями законопроєкту Мінкульту

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння положеннями нового українського законопроєкту про протидію дезінформації. Про це йдеться в його заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я розумію потребу боротьби проти дезінформації, особливо у контексті нинішнього конфлікту в Україні і довкола неї. Але це не потрібно робити за рахунок свободи медіа і за допомогою втручання держави у медіаконтент та організацію журналістської діяльності у країні", - заявив Дезір.

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Також він додав, що нинішнє законодавство вже забезпечує механізми, щоби протидіяти суспільно небезпечній інформації.

"Боротьба з дезінформацією є законною метою. Але право усіх на свободу висловлювання думки, що закріплено у Конституції України, і в її зобов'язаннях ОБСЄ, і міжнародних зобов'язаннях має повністю дотримуватися", - наголосив Дезір.

Також представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ зазначив, що самостійне регулювання, підтримка професійних стандартів журналістики і ініціативи з перевірки відповідності фактів, незалежність медіа, різноманітність джерел для розвінчування фальшивої інформації та розвиток медіаграмотності - це ключові компоненти у боротьбі з інформаційною маніпуляцією та для першочергового забезпечення доступу до надійної інформації.

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Дезір також заявив, що готовий брати участь в обговореннях з владою законопроєкту та надати правовий аналіз законопроєкту, аби забезпечити відсутність негативного впливу на свободу медіа, а також відповідність до міжнародних стандартів.