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 Одного українського воїна поранено. За минулу добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 24 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Вісім обстрілів по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін; двічі поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Широкине – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомета - 1 постріл, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемета; поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 українського воїна поранено, зафіксовано 8 ворожих обстрілів, в т.ч. з 82-мм міномета і ПТРК, - пресцентр ОС

"Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; поруч з Оріховим – із гранатометів різних систем", - додали в штабі ОС.

На жаль, вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції захисників Талаківки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає", - додали в штабі ОС.

Одного українського воїна поранено. За минулу добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Одного українського воїна поранено. За минулу добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171620
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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так то воно само мабуть вирішило до пекла навітатись...))
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И это они еще про султана Омана не слышали... Одного українського воїна поранено. За минулу добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8810
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Пенсии сепарам-снайперам заплатили? Может платите очень маленькие? Что там Сивоха, как его предложение с разведением украинцев по всем фронтам: политическом, экономическом, военном ...
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Денис Казанський‏

@den_kazansky
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Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта "Дружба". Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! "Дружба" так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей...

ДНР - это чума Донбасса. Коронавирус
ВИДЕОhttps://twitter.com/den_kazansky/status/1220429757050957826
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Одужання пораненому захиснику України.
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Украине нужно инвестировать больше денег в PSYOP!!!
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«На Западном Восточном фронте без перемен»...

к сожалению!
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