 Перевіряються лише артисти з Росії, питання щодо шведа Dr. Alban не розглядалися, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Ради Громадського контролю НАБУ щодо заборони на в'їзд в Україну для шведського співака Dr. Alban, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно зазначеного іноземця Службою безпеки України рішення про заборону в'їзду на територію України не ухвалювалося. Водночас зазначаємо, що відповідно до закону України "Про гастрольні заходи в Україні", Служба безпеки України здійснює перевірку лише громадян держави-агресора", - йдеться у відповіді.
Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban.
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме
Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !
слушаю как сейчас Соловьев с бражкой дерьмом захлебываются
В'їхати за приватними справами можна, але з метою заробляти - не можна.
В законі є цей пункт.
Його тормознули, Квартал подзвонив колишньому директору Баканову, та той дав вказівку зняти бан.
Вдячний "доктор" подякував Зеленського, а потім йому подзвонили та сказали: "що ти робиш, дєбіл".
Висновок - Its My Life в Кварталі коштувала Зеленському репутації. Скандали політикам коштують дуже дорого. Кожний політичний опонент буде тепер тикати Албаном в пику.
Або навмисно деякі випадкі пропускали.
Наприклад, репера Басту лише з другого візиту забанили.
А перший - відработал відмінно. У нічному клубі - ходять чуткі, що там діти посадовців дуже сильно благали дозволити...
Впрочем, то ли еще будет.
ООН вводит новую категорию беженцев - климатическую .
Теперь африканцы, продавшие свой лес на корню на вырубку Китаю, допустившие китайских селюков нелегально добывать золото и отравить ртутью воды и почвы, валом повалят в Европу и прежде всего в Швецию, к Грете .
P.S. Как жительница Австралии, пострадавшей от пожаров, я с радостью приму и окажу посильную поддержку климатическим беженцам: представителям животного мира Африки, например, убиваемым ради рога носорогам. В Австралии очень хорошие зоопарки, и мне очень нравятся носороги.
А що, для решти іноземців закони України то пшик ?
І як світ буде знати про Крим, якщо вони артисти туди їздять як на територію рашки, а потім не отримують за це жодної реакції від українських структур ...?
А суть є простою - недосвідчений Арахамія просто вибовкав те, що ці люди обговорюють між собою в кулуарах. Обговорюють не як політики, не як "агенти Москви" - не потрібно їх демонізувати. Обговорюють як звичайні "рішали", як обивателі, як люди, яким заважають правила цивілізованого світу. Хіба в соціальних мережах ми не бачимо подібних коментарів на цю тему? Хіба той же Арахамія чимось відрізняється від будь-якого звичайного користувача соціальних мереж або телевізійного глядача, який споживає низькопробну політичну продукцію олігархічних каналів? Хіба Арахамія став главою фракції найбільшої партії країни тому, що займався політикою, має погляди, уявляє собі хоча б приблизно контури політичних, економічних, соціальних процесів в ********* світі? Та ні ж, звичайно! Його поява на чолі фракції партії "Слуга народу" - така ж випадковість, як і поява з нічого самої цієї партії, така ж випадковість, як поява з нічого нового президента України. Випадковість, обумовлена прагненням олігархічних кланів законсервувати і посилити свій вплив на державу і готовністю звичайних українців - таких, як Арахамія - або повірити в можливість чудесного і одномоментного вирішення всіх тих складних проблем, які стоять перед нашою країною, або скористатися чужою наївною вірою для власного "соціального ліфту".https://espreso.tv/article/2020/01/23/vitaliy_portnykov_coyuz_dyletantiv_i_prystosuvanciv_mozhe_pryzvesty_tilky_do_krakhu
А ведь еще год не прошел. Это дезинформация или ложь от государственных служб?
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"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал Dr. Alban, добавив фото с Зеленским.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/dr-alban-kotoryy-vystupal-v-krymu-pustili-v-kiev-posle-vmeshatelstva-zelenskogo-1469610.html
Интересно девки пляшут.