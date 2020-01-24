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Все про:заборона (610) СБУ (5053) співак (30) Dr. Alban (8)

 Перевіряються лише артисти з Росії, питання щодо шведа Dr. Alban не розглядалися, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України перевіряє лише артистів - громадян РФ.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Ради Громадського контролю НАБУ щодо заборони на в'їзд в Україну для шведського співака Dr. Alban, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно зазначеного іноземця Службою безпеки України рішення про заборону в'їзду на територію України не ухвалювалося. Водночас зазначаємо, що відповідно до закону України "Про гастрольні заходи в Україні", Служба безпеки України здійснює перевірку лише громадян держави-агресора", - йдеться у відповіді.

Перевіряються лише артисти з Росії, питання щодо шведа Dr. Alban не розглядалися, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Dr. Alban не було заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК

Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171618
 
 
 Топ коментарі
 
Дебилизация всей страны в турборежиме!
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Даже выкрутиться нормально не могут, мол, если бы тот сам в Инстаграме не попалил хату, то никто бы и не заметил.
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Кстати куда с форума пропали ЗЕбильнутые? Помните как прошлом году перед выборами вся эта шобла тут радостно улюлюкала, визжала как они погонят прохоботов на Ростов, что скоро порохоботы с голоду помрут, воинственно кулачками махали!! ...а в итоге это вы ЗЕбилы сами слились и исчезли. Какая ирония судьбы...
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Дебилизация всей страны в турборежиме!
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первый (и может быть последний) раз поддерживаю Зеленского
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме

Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !

слушаю как сейчас Соловьев с бражкой дерьмом захлебываются
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Даже выкрутиться нормально не могут, мол, если бы тот сам в Инстаграме не попалил хату, то никто бы и не заметил.
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Верно говорят! Если всех проверять, то некогда в Буковели отдыхать!!
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Так чому цього др-ра Альбана не розглядали, хоча він гастролював в окупованому Криму?
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Я так понимаю что если зарубежный артист хочет выступить с концертом в оккупированном рашей Крыму, ему необходимо согласовать это с правительством материковой Украины ,то есть спросить и выписать разрешение
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ps Почему именно так ,а потому лишь ,что в Крыму всё же находятся люди которые искренне поддерживают Украину , ну например те же крымские татары да и не только
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Ні, не можна.
В'їхати за приватними справами можна, але з метою заробляти - не можна.
В законі є цей пункт.
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Тогда вопрос ну естественно к властям а как быть тем самым расположенным позитивно в целом к Украине крымчанам у которых нет финансовой возможности выехать из Крыма, но есть возможность попасть и оплатить билет на концерт по месту ,то есть они по ходу граждане с урезанными возможностями, вот и палка в двух концах
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Не хочете написати про більш серйозні порушення прав кримчан, як примусове надання російського громадянства, арешти, заборона на в'їзд до Криму, заборонв мініготелів, конфіскація земельних ділянок...?
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Да конечно же хочу и не только , но я просто конкретно по теме, Вы кстати указывали в своём посту про проблемы с населением, ну вот тогда вопрос к правительству серьёзный уже есть и зачем нам кто то из Африки ну так на всякий случай и на будущие если действительно кому то там плохо и он наш условно говоря "парень"
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Якщо у вас питання до уряду, то у нього треба і питати. Хоча я сумніваюся, що ви отримаєте відповіді. Я можу висловлювати лише свою особисту думку. Врахуйте те, що ми маємо значні втрати населення, яке хотіло і могло працювати. Тепер виїзд за кордон продовжується і скоро в Україні не буде кому працювати. Чому нам треба відмовлятися від імігрантів, яких треба вчити та задіяти у виробничих процесах?
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Він в'їхав в Крим з боку росії. Це є порушенням законів України. Відповідно йому повинен бути заборонений в' їзд в Україну на певний час.
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Да он понятно и я не возражаю, я о проблеме в целом, кстати многие известные артисты ещё и гражданство раши приняли например Хироюки Тагава с 2015 года" разборки в маленьком Токио и другие боевики" известный всему миру Демиро а также француз забыл там как его с пьром Решаром снимался кроме того просто обожают рашу Стивен Сигл и знаменитые Sandra, Уотерс(pink floyd ) Udo Accept ,Boney m и масса других групп играющих в разных стилях , вот и обидно ,что так складывается
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Для України тут нема проблеми, ящо вони з фінансових міркувань прийняли російське громадянство. Пам'ятаєте як П' єр Ришар продав квартири у Саранську та Грозному і потім на ці гроші купив житло у Бельгії? От так здалеку "*******" рашу інші артисти.
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Японец Тагава в 2015 даже православие принял я охринел ну если ещё мой любимый Боло Янг( пока что у казахов за частую снимается и возглавляет ассоциацию боди билдинга в Гонконге) примет то я совсем охринею Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 9163 ладно шутка на счёт охринения но мир катится в пропасть
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Це все поодинокі вмпадки, тому не варто на це звертати увагу. Нехай Тагава поспілкується з іншими японцями, чиї родичі жили на окупованих росією островах.
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Да он по ходу там только в детстве пожил далее в штатах а сейчас по ходу нет приглашений на роли ну разве что у казахов тем более у него все отрицательные да и рожа специфическая кирпича просит
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Японці, які постійно живуть за кордоном починають втрачати свою ідентичність. А ще у нас перебільшена уява про їхню націю. Там є зовсім різні люди. Вони психують, ворогують один з одним... Їхні жінки від них плачуть...
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Ну в точку Ali , кстати Тагава дважды разведён
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Єдине, що мені в них подобається, то це працьовитість.
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Та за нині діючими українськими законами за незконний перетин некотрольованого кордону три роки позбавлення волі світить. Та і за старим законом йому треба б було 15 діб адмінарешту впаяти - відправили б київський залізничний вокзал замітати, кордони України відразу б заповажали. А так, нинішні правителі принижують Україну, де тільки можуть.
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Мабуть, агенти повідомили, та Албан був в базі.
Його тормознули, Квартал подзвонив колишньому директору Баканову, та той дав вказівку зняти бан.
Вдячний "доктор" подякував Зеленського, а потім йому подзвонили та сказали: "що ти робиш, дєбіл".
Висновок - Its My Life в Кварталі коштувала Зеленському репутації. Скандали політикам коштують дуже дорого. Кожний політичний опонент буде тепер тикати Албаном в пику.
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Дійсно, що Албан дав аргумент проти цієї влади. Треба було думати перед тим, як його пустили в Україну.
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Ну так кримчани теж хочуть на др. Албана позирить.
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Нехай дивляться на ютубі. Албан порушив закон, тому йому лише завдяки протекції вдалося в'їхати в Україну.
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Подивись кайню мессагу на гiлкi (я напысав), та згадай що говорив Колчак, про артистiв.
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Знаєш яке походження було у Колчака? Для мене він не авторитет, бо він і його родичі почали слугувати ворогу.
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Є авторитети лише з конкретних питань, а єдиного авторитету для мене не існує.
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Решительный, а главное верный ответ, железобетонно Контробасов будет удовлетворён
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А сказав дуже вiрно-ну и что он сказал, интересно?
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Та не трогайте того нещасного негра,откуда в!н знав у Швец!!,шо там робиться в Криму.
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Не рассматривали по одной простой причине... Он выступал в новогоднем выпуске квартала
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Кстати куда с форума пропали ЗЕбильнутые? Помните как прошлом году перед выборами вся эта шобла тут радостно улюлюкала, визжала как они погонят прохоботов на Ростов, что скоро порохоботы с голоду помрут, воинственно кулачками махали!! ...а в итоге это вы ЗЕбилы сами слились и исчезли. Какая ирония судьбы...
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Да потому что группа по рьяно их выжила и теперь остались по сами с собой , ну и не много нейтральных которым ,как говорится будем видеть и сделаем выводы к осени , Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 8319
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Это жи как так?? 8% выжили 73%...печалька какая...
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НУ вы же сними не на ринге дрались и не двор на двор, а с дивана на диван в виртуальном пространстве инета, только без обид я не за кого, а по делу Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 3200 вы все по ходу ничего когда за кружкой пива и против пукина Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 3200
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Да как поняли эти 73%, что зарплат по 4000 денег в месяц не будет, так и исчезли, всплакнув, что их поимели в очередной раз.
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А напрасно. При барыге проверялись ВСЕ. Правильные вещи после соевой саранчи нужно оставлять. Хоть их и обмаль. Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 3475
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Вибачте, я не місцевий...про котрого «баригу» ви пишете?
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Оно тебе надо? "Не мисцевый"- проходи мимо. Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 3399 Мисцеви в курсе.
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Про якого «баригу» ти тут втикаєш, «місцевий»?
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Про того, что мародер, свинобот. Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 8130

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Нажаль, теж погано перевіряли.
Або навмисно деякі випадкі пропускали.
Наприклад, репера Басту лише з другого візиту забанили.
А перший - відработал відмінно. У нічному клубі - ходять чуткі, що там діти посадовців дуже сильно благали дозволити...
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Кацядрило, не ганьбись, то тільки вас, підданих ботоксного вождика, привчили до горілки з тирси, кави з ячменю, шоколаду з сої. Саме за таким поглядами дешифрують кацяпських шпигунів, а ще за звичкою защібати ширіньку вже після виходу з туалету.
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Апахмелись, свинобот. Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 1261

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А українські заручники нехай і далі в підвалах кацяпських шовіністів сидять? В фонд обміну рашистську пістилку треба було.
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Старiсть треба поважати. Та i стосовно Албана. Його хоть трохи чiпае чий Крим, i взагалi полiтичний стан в Українi. Воно йому до такої сраки, темної, як українська нiч, вiн Україну, на картi не покаже. А якби його не пустили, то вiн, на всiх концертах, розказував би, що його, в трерорiсти записали. Зал реготав бы, а самi б думали "Нi туди нi ногою"
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Нам до дупи регіт твоїх кацяпів - багато українців втратило можливість звільнитись з рашистських підвалів. За цього чорнявого путінського прихвостня Путін би багато віддав, бо іначе інша пліснява засцяла б пропагандувати в Криму.
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Дійсно, скільки ще терпіти ці борошна. Підлога Європи хоче побувати в Криму...
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Вот дебилы. Это называется-избирательное правосудие. Ну что за тупое отребье при власти? Тьфу.
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Как в анекдоте. Я і так бачу, синку, що ти не москаль）
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Ну лопухнулись при в'їзді рашистського інформдиверсанта - догану безпосередньому лопуху, і все. А от тих зрадників, які не заарештували рашнявого, знаючи що у нього мінімум три роки буцегарні на лобі написано, треба замість нього в буцегарню і виставити на обмін для звільнення українців з рашистської неволі.
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Так вот какое оно, лицо Швеции.
Впрочем, то ли еще будет.
ООН вводит новую категорию беженцев - климатическую .
Теперь африканцы, продавшие свой лес на корню на вырубку Китаю, допустившие китайских селюков нелегально добывать золото и отравить ртутью воды и почвы, валом повалят в Европу и прежде всего в Швецию, к Грете Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 8146 .

P.S. Как жительница Австралии, пострадавшей от пожаров, я с радостью приму и окажу посильную поддержку климатическим беженцам: представителям животного мира Африки, например, убиваемым ради рога носорогам. В Австралии очень хорошие зоопарки, и мне очень нравятся носороги.
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Но почему-то вы отслеживаете заход на Крым судов.
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Цікава заява...
А що, для решти іноземців закони України то пшик ?
І як світ буде знати про Крим, якщо вони артисти туди їздять як на територію рашки, а потім не отримують за це жодної реакції від українських структур ...?
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а остальные подкуйловники типа артисты из белораши из казахстана из киргизии из китая из моголии из армении и т.д. ? вы там что в сбу уже устали?
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Очередное прогибание СБУ. Именно сбушники первыми побежали сдаваться в Крыму. После 2014 года у меня к ним никакого уважения.
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Обурена реакція громадськості на заяву лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про відмову України від гармонізації законодавства з ЄС і подальше спростування слів депутата як їм самим, так і євроінтеграційним віце-прем'єром Дмитром Кулебою не повинно відволікати нас від суті того, що сталося
А суть є простою - недосвідчений Арахамія просто вибовкав те, що ці люди обговорюють між собою в кулуарах. Обговорюють не як політики, не як "агенти Москви" - не потрібно їх демонізувати. Обговорюють як звичайні "рішали", як обивателі, як люди, яким заважають правила цивілізованого світу. Хіба в соціальних мережах ми не бачимо подібних коментарів на цю тему? Хіба той же Арахамія чимось відрізняється від будь-якого звичайного користувача соціальних мереж або телевізійного глядача, який споживає низькопробну політичну продукцію олігархічних каналів? Хіба Арахамія став главою фракції найбільшої партії країни тому, що займався політикою, має погляди, уявляє собі хоча б приблизно контури політичних, економічних, соціальних процесів в ********* світі? Та ні ж, звичайно! Його поява на чолі фракції партії "Слуга народу" - така ж випадковість, як і поява з нічого самої цієї партії, така ж випадковість, як поява з нічого нового президента України. Випадковість, обумовлена ​​прагненням олігархічних кланів законсервувати і посилити свій вплив на державу і готовністю звичайних українців - таких, як Арахамія - або повірити в можливість чудесного і одномоментного вирішення всіх тих складних проблем, які стоять перед нашою країною, або скористатися чужою наївною вірою для власного "соціального ліфту".https://espreso.tv/article/2020/01/23/vitaliy_portnykov_coyuz_dyletantiv_i_prystosuvanciv_mozhe_pryzvesty_tilky_do_krakhu
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Доброе утро, лохи, зебобики, толстолобик STAS 777!
А ведь еще год не прошел. Это дезинформация или ложь от государственных служб?
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"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал Dr. Alban, добавив фото с Зеленским.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/dr-alban-kotoryy-vystupal-v-krymu-pustili-v-kiev-posle-vmeshatelstva-zelenskogo-1469610.html
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Брехня. Перевіряються усі особи, що відвідували Крим не через офіційні пункти пропуску.
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Опять ссанина в глаза, скутера вы не пускали в Украину после гастролей в Крыму, более того еще до гастролей сказали им о последствиях
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указаный "артист -засранец" посещал оккупированый рашистом украинский Крым ,для развлечения рашистских оккупационных"зеленых" человечков .и для посещения не обращелся в украинские органы за разрешение для посещения украинской территории,поскольку он не рашистский артист...и получил разрешение от оккупационных рашистских властей?
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Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - не ну понятно что россиян нужно проверять на вшивость но если Dr. Alban контактировал с ними,то зачем воши завозить в Украину и "Сан станция" как то к своим обязанностям относится вшиво Перевіряються лише артисти з Росії, питання щодо шведа Dr. Alban не розглядалися, - СБУ - Цензор.НЕТ 8360
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Тоесть шведам можно нарушать закон Украины.
Интересно девки пляшут.
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