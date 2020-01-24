 Держдепартамент США запровадив нові правила видачі віз для обмеження "пологового туризму"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Нові зміни, що набувають чинності в п'ятницю, спрямовані на обмеження так званого пологового туризму – практики, коли вагітні жінки їдуть до США, щоб народити на території цієї країни і таким чином забезпечити для дитини право претендувати на американське громадянство. Правило, передбачене в 14-й поправці до Конституції США, забезпечує право на громадянство США за місцем народження дитини.

Згідно з новими правилами, "народження дитини у США з метою отримання для неї громадянства" не може слугувати підставою для отримання американської візи.

"Ця зміна має на меті відповісти на ризики для національної безпеки та правоохоронної сфери, пов'язані з пологовим туризмом, включно з кримінальною діяльністю, пов'язаною з індустрією "пологового туризму", - йдеться в заяві Держдепу.

За оцінками Державного департаменту, тисячі дітей щорічно народжуються у США у тих, хто перебуває у країні за туристичною візою типу В1/В2.

Нове правило також передбачає, що заявники, які хочуть отримати візу для проходження лікування у США, мають підтвердити, що таке лікування організоване, а також що вони мають можливість сплатити всі пов'язані з ним витрати.

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