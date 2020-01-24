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Все про:віза (217) Держдепартамент США (537) пологи (19) США (5976)

 Держдепартамент США запровадив нові правила видачі віз для обмеження "пологового туризму"

23 січня Державний департамент США оприлюднив зміни до правил видачі туристичних віз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Нові зміни, що набувають чинності в п'ятницю, спрямовані на обмеження так званого пологового туризму – практики, коли вагітні жінки їдуть до США, щоб народити на території цієї країни і таким чином забезпечити для дитини право претендувати на американське громадянство. Правило, передбачене в 14-й поправці до Конституції США, забезпечує право на громадянство США за місцем народження дитини.

Згідно з новими правилами, "народження дитини у США з метою отримання для неї громадянства" не може слугувати підставою для отримання американської візи.

"Ця зміна має на меті відповісти на ризики для національної безпеки та правоохоронної сфери, пов'язані з пологовим туризмом, включно з кримінальною діяльністю, пов'язаною з індустрією "пологового туризму", - йдеться в заяві Держдепу.

За оцінками Державного департаменту, тисячі дітей щорічно народжуються у США у тих, хто перебуває у країні за туристичною візою типу В1/В2.

Нове правило також передбачає, що заявники, які хочуть отримати візу для проходження лікування у США, мають підтвердити, що таке лікування організоване, а також що вони мають можливість сплатити всі пов'язані з ним витрати.

Читайте також: Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171616
 
 
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...тогда нужно придумать "антиродильный" - пусть мама римма родит ослика обратно... Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 6412 Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 1687
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Емельян это тот дибильный мыролюбец который с помощью потужного гиперлупа рассказывал что в Украине отремонтировано и построено 4000000 км. автодорог?
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Ця новина може не сподобатися справжнім патріотам россії, які дуже люблять россію, але їздять народжувати дітей у Сполучені Штати.
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Тогда отменяйте американское гражданство у детей Омеляна, а то туда уже лыжи точит! Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 5217
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Емельян это тот дибильный мыролюбец который с помощью потужного гиперлупа рассказывал что в Украине отремонтировано и построено 4000000 км. автодорог?
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Да, а еще его сейчас таскают по судам за недостоверную декларацию!
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А в Україні нема подібного туризму. Мабуть нова зевлада перемогла тих, хто хотів таким чином отримати українське громадянство🤫🤢
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...тогда нужно придумать "антиродильный" - пусть мама римма родит ослика обратно... Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 6412 Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 1687
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Добрый вечер извините , я не в тему ,слыхал что вы нумизмат и у вас серьёзная коллекция монет, могу пригласить в поход с металлоискателем порыскать в предместьях и не только Киева
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Ну если это ошибка то извините хотя где то проскальзовало возможно давно несколько лет назад так получается вы не коллекционер ,а тогда кто вы художник,учитель чиновник, инженер, дизайнер и какое у вас хобби ,вы интересно отвечаете в своих постах
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Я в цьому розбираюся, але щодо серйозності колекції ніхто не говорив. Серйозність є великим перебільшенням. На особисту інформацію я не відповідаю, бо відомі наступні коментарі проти мене🤔
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Здесь и таким образом вы известность тем более не обретёте у вас как и многих других на этом форуме есть как и друзья так и враги тупо виртуальные и не более всё же это фейс и не инстаграм так что боятся заявить о своей профессии и хобби нет ни какого риска даже если собирает инфу дядя из так сказать русишь- кгб
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А у мене нема мети бути відомим чи популярним. Так, що не хвилюйтеся. Є конкретні питання по темі статті?
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Ну а по теме, Госдеп США правильно поступил, нам такое не грозит с нашей пока что экономикой ,разве что защититься от вторжения аборигенов и папуасов, ну а у последних и денег как бы нет на туризм у нас разве что узбеки , туркмены и подобные транзитными гостями могут некоторое время побыть и не более
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Узбеки є в Україні, торгують сухофруктами. Туркмени практично усі є студентами, які після навчання виїжджають з України. Папуасів жодного разу не бачив, якщо ви не називаєте так усіх чорношкірих. А взагалі населення старіє, зменшується і тому імігранти потрібні...
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как говорил Мюнгаузен, для продолжения рода нужны не мигранты, а " несколько другое".
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вы с ним поаккуратнее, а то он так вам однажды на выключенный телефон позвонит...
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Сенцов, после Давоса улетел в Штаты... Еще бы! Знаменитый режиссер с одним фильмом...
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А тебе завидно? Ты бы рискнул после всего остаться в Украине где как у себя дома шастают росийские ГРУшники и отстреливают врагов *****?
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Оставить в Киеве пожилую матерь, больного сына и неделями разъезжать по всему миру транжиря десятки тысяч чужих баксов - это, наверное, подвиг только отважных героев!
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Шо ти там ки-диш про Сєнцова, аскальський злодюго?!
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Ця новина може не сподобатися справжнім патріотам россії, які дуже ******* россію, але їздять народжувати дітей у Сполучені Штати.
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Капец теперь ЛДНР-ской илитке, не получится через внуков, рожденных во Флориде, перебраться в США. "Сочувствую".
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Трое детей мэра Киева Кличко имеют американское гражданство потому что родились в США.


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это её личное дело. вот если бы она жила в дурдоме и хвасталась этим, вы бы тоже постили сюда такую ценную информацию?
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Почему все эти патриоты предпочитают держать детей далеко от этой несчастной страны?

Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 9336
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Шева- красавчик , и семья красивая. Всего добился сам. По-моему, он из очень бедной семьи
И тренер хороший.
А вы свою фотку выложите, чем завидовать hard-working people
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Попробуйте в фейсбук Омеляна написать что он не патриот, проклянет вас до 7-го колена.
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Не поймёш этих тупых.. то гринкарты раздают, то от приезжих огораживаются..
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посмотри ютуб.. отчёты о переезде старых пердунов предпенсинного возраста
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Грин-карта это не гражданство, а только вид на жительство. Ты обязан платить налоги в США, но ты не гражданин Америки.

Грин-карту можно выиграть в лоторею, вступить брак с гражданином Америки, можно купить инвестировав в экономику США от 500 тысяч долларов(создав 10 рабочих мест в течение 2 недель).
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Или можно получить если ты очень умный или сильный. Как "выдающийся специалист".

"Этот способ подходит людям с экстраординарными способностями, добившимся успеха в своей сфере деятельности: музыкантам, художникам, артистам, ведущим, ученым, спортсменам. Вашу уникальность проверят по 10 критериям, среди которых международные награды, известность, авторские публикации, высокий доход, руководство крупной организацией. Надо соответствовать хотя бы трем из них."
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ААмериканцы ценят таланты, а наши уничтожают . совковые идиоты
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О . Дискримінація ,аднака доні! Держдепартамент США запровадив нові правила видачі віз для обмеження "пологового туризму" - Цензор.НЕТ 8296 Якщо він проти народження дітей ,значить людиноненависник- хвожизд,
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