 Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Альперіну, підозрюваному в організації схем на митниці

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"23 січня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання про продовження покладених раніше обов'язків під час обрання запобіжного заходу одеському бізнесменові, підозрюваному в організації махінацій на митниці. Підозрюваний, як і раніше, зобов'язаний носити електронний засіб контролю (браслет) до 23 березня та виконувати попередньо покладені на нього обов'язки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, зазначеного бізнесмена підозрюють в організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд України обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

3 грудня 2019 року Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу.