 У 2019 році за лікарняними виплачено 9,9 млрд грн, - Фонд соцстрахування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.

"За підсумками 2019 року середній розмір допомоги за лікарняними від Фонду соціального страхування України становить 281,4 грн за кожен день хвороби. Це на 26% більше, ніж у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом минулого року на фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд гривень. Виплати отримали майже 2,2 млн українців, які працюють.

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