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Все про:виплати (115) здоров'я (290) лікарняний (5)

 У 2019 році за лікарняними виплачено 9,9 млрд грн, - Фонд соцстрахування

За підсумками 2019 року середньоденний розмір виплат за лікарняними в Україні збільшився на 26%. Загальна сума виплат становить 9,9 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.

"За підсумками 2019 року середній розмір допомоги за лікарняними від Фонду соціального страхування України становить 281,4 грн за кожен день хвороби. Це на 26% більше, ніж у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом минулого року на фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд гривень. Виплати отримали майже 2,2 млн українців, які працюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171613
 
 
 Топ коментарі
 
а чого тоді внески держава бере? В 2019 году по больничным было выплачено 9,9 млрд грн, - Фонд соцстрахования - Цензор.НЕТ 9585
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Ось собі і візьмеш за свій рахунок, а іншим не вказуй.
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Логика у тебя странная, это фонд социального страхования оплачивает, куда официально работающие отчисляют деньги, это по сути страховка. Ты когда что-то страхуешь и потом наступает страховой случай, не идёшь в страховую компанию получать страховку?
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Ось собі і візьмеш за свій рахунок, а іншим не вказуй.
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Ось як захворієш, то відчуєш що це за шара. І лікарняний оплачується 5 днів.
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я фоп. хто мені оплатить? я живу, хворію і помру за свій рахунок. а ви - за чийсь.
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Логика у тебя странная, это фонд социального страхования оплачивает, куда официально работающие отчисляют деньги, это по сути страховка. Ты когда что-то страхуешь и потом наступает страховой случай, не идёшь в страховую компанию получать страховку?
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Официально работающие еше ни копейки не перечислили в фонд соцстраха. Перечисляет работодатель. Вот когда кроме подоходного и военного сбора вроде работник сам оплатит свою страховку, вот тогда пускай болеют
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Это все фонд оплаты труда, та же самая зарплата чела., которая по договору о трудоустройстве частично перенесена на выплаты работодателем, просто нашей стране (держ.органам) легче и удобнее иметь дело с работодателями чем с десятками миллионов наемных работников в сборе налоговых частей и тех же самых страховых отчислений.
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Так вот за неуплату сборов пускай и штрафуют чела
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С чего вдруг? Зарплата наёмного чела. и соответственно отчисления благодаря нашему законодательству распределена так, все по закону. Штрафовать надо хитросделаных которые платят и получают зарплату в конвертах нарушая законодательство, и уклоняясь от налогов, ну или если такое законодательство не устраивает большинство населения, тогда менять такое законодательство...
В данном случае твои претензии про шару, или про то кто должен платить просто неуместны из-за нашего действующего законодательства.
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Уточнення. По закону лікарняний оплачується 5 днів за рахунок організації, де працює людина, що захворіла, інші дні або навіть 2 місяці хвороби) оплачується Фондом соц. страхування. Інша річ, в якому об'ємі. Тут цікаво. Раніше, якщо Ваш стаж більше 8 років, Ви отримували по лікарняному 100% зарплати. Зараз 100% зарплати Ви зможете отримати, якщо проробили на останньому місці більше 6 місяців. Якшо хоч на 1 день менше, Ви отримаєте мінімалку, незалежно від стажу, хоч 40 років.
Далі також цікаво - наприклад, Ви працювали 6 місяців без одного дня. Ваша організація сплачувала за Вас кожного місяця страхові внески (не сплатити неможливо) у Фонд. А одержите Ви мінімалку. Ваші внески Фонд залишить собі. Не хворійте!
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Сначала государство получает от работодателей отчисления на соцстрахование, а потом часть из них возвращает при наступлении больничного. В новости есть цифры сколько вернули, но нет цифр - а сколько государство получило? Какую часть отдало? И что сделало с остальными деньгами??
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