 Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в ефірі програми "Політклуб з Віталієм Портниковим" на Еспресо.TV.
Бородянський приєднався до обговорення законопроєкту про дезінформацію.
"Так, вводиться поняття дезінформація. Що таке дезінформація? Це визначення взято з європейського законодавства. Це недостовірна інформація з питань, що становлять суспільний інтерес. Цей закон не поширюється на оціночні судження, зокрема критичні. Ось наприклад, є дезінформація останнього місяця, що наших СБУшників вбили на кордоні з Угорщиною. У чому тут дезінформація? Наших СБУшників не вбивали. Це придумана дезінформація... (після великої паузи, - ред.), яка загрожує нацбезпеці", - сказав Бородянський.
За його словами, суд вирішуватиме чи загрожує дезінформація окремих видань або журналістів національній безпеці чи ні.
От тепер хай нададуть докази сказанного.
"Порошенко убил своего брата" - ето дезинформация, а вот
"Порошенко возможно убил своего брата" - ето уже критическое оценочное суждение.
короче очередной зеленый развод, что бы подмять под себя СМИ...
Там прямо стверджувалось...
А ти не подумав, що возможно ті, що підпалили, зробили це з метою дискредитації Порошенка?
І там скільки бабла на охорону не давай.
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КРИ́ТИКА
Женский род
1. Обсуждение, разбор чего-н. с целью вынести оценку.
"К. и самокритика - действенное оружие"
2. Отрицательное суждение о чём-н., указание недостатков разг..
ОЦЕ́НКА
Женский род
Мнение о ценности, уровне или значении кого-чего-н.
вы в том направлении движетесь зебилы?!
можно проще дьявол или сатана ,ну понятно пукин тоже подходит, но не пройдёт модерацию ,ладно без обид и серьёзных претензий
А інформація, що Президент, був на відпочинку в Карпатах, коли насправді він був в Омані?
Як це?
Як це?
Для тех, кто в танке! Это Зеленский и это Карпаты!
Дайте свою оцінку по 12 -ти бальній шкалі.
- «Про заперечення штучного голоду в Україні, Голодомору»,
- «Про заперечення нищення Россієй української мови та культури»,
- «Про заперечення агрессії Россії на Донбасі і в Криму, і окупації цих територій».
- По моим оценкам - бородянский дебил!
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-34.htm
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Експерти КВУ проаналізували заяви голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова під час його виступу в ефірі «Свободи Слова» на телеканалі ICTV 20 січня і назвали 5 його маніпуляцій. За оцінкою КВУ низка заяв голови ВР були маніпулятивними за своїм змістом. Зокрема, мова йде про такі твердження:
1. «Згідно Регламенту роздаватися правки, таблиці повинні за 10 днів. Однак, якщо виходити з цієї логіки, то ми б не прийняли і чверть того, що було прийнято».
Таку заяву можна розглядати як маніпулятивну, оскільки дотримання Закону «Про Регламент Верховної Ради» є обов'язковою умовою для прийняття рішень парламенту. Поділ норм Регламенту на важливі і не принципові не є коректним. Недотримання Регламенту ВР є підставою для визнання законів неконституційними. Зокрема, саме через порушення процедури розгляду Конституційний Суд визнав неконституційним так званий мовний закон Ківалова-Колесніченка.
2. «Ми забезпечували уряд тими механізмами, за якими вони зверталися, щоб впроваджувати реформи в подальшому».
Це твердження є маніпулятивним, оскільки частка прийнятих урядових законів насправді є досить низькою. Так, за час роботи ВР IX скликання Кабмін подав 102 закони, із яких було прийнято лише 22. При цьому голова ВР наголосив, що урядові ініціативи часто реєструються з боку народних депутатів, однак такий підхід не відповідає логіці Конституції, відповідно до якої Кабмін є окремим суб'єктом законодавчої ініціативи.
3. «Турборежим - це швидкий режим роботи. Сьогодні весь світ рухається швидко і ВР не повинна від цього відставати. Однак важливо щоб за швидкістю ми не втрачали якість».
На разі ВР не вдається поєднувати швидкість та якість прийняття законів. За висновками Мінфіну нереалістичними до виконання є 52% законопроектів Ради. Також більша половина проектів отримуються негативні висновки Головного науково-експертного управління Ради. Твердження про те, що «сьогодні весь світ рухається швидко» також є суперечливим. У розвинутих парламентських демократіях розгляд законопроектів, як правило, займає досить багато часу і прискорений формат роботи швидше є винятком з правил, аніж правилом.
4. «Якщо ми говоримо про так званий закон про децентралізацію, то він дійсно був відкликаний Президентом для того, щоб він був більш глибоко опрацьований з урахуванням тих викликів, які будуть стояти перед нашою державою в цьому році».
Так званий закон про децентралізацію був відкликаний Президентом лише після того як його розкритикували інші фракції Ради, зокрема, через грубі помилки під час його розгляду в Комітеті Ради. Як стало відомо, текст законопроекту, внесений Президентом, не відповідав порівняльній таблиці, яку підтримали депутати на Комітеті. Це викликало обурення низки фракцій Ради і лише після цього було прийнято рішення відкликати законопроект.
5. «Я б хотів зазначити, що ми ні разу не проголосували двічі за законопроект. Такого не було. Ми жодної правки і пропозиції з голосу не прийняли і не включили в закони».
Попри зазначені позитиви у роботі ВР, які справді відрізняють її від ВР VIII скликання, представники влади намагалися віднайти інші маніпулятивні шляхи для прийняття потрібних рішень. Зокрема, під час голосування за так званий закон щодо «прослушки» депутатів (№1009) голова ВР намагався в ручному режимі зупинитися голосування за законопроект, оскільки для його прийняття не вистачало голосів у залі.
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3413353488706383?__tn__=-R
Для якої цілі такий закон, якщо він не перешкоджає поширенню дезінформації?