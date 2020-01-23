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Все про:дезінформація (70) Бородянський Володимир (71)

 Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, зокрема критичні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в ефірі програми "Політклуб з Віталієм Портниковим" на Еспресо.TV.

Бородянський приєднався до обговорення законопроєкту про дезінформацію.

"Так, вводиться поняття дезінформація. Що таке дезінформація? Це визначення взято з європейського законодавства. Це недостовірна інформація з питань, що становлять суспільний інтерес. Цей закон не поширюється на оціночні судження, зокрема критичні. Ось наприклад, є дезінформація останнього місяця, що наших СБУшників вбили на кордоні з Угорщиною. У чому тут дезінформація? Наших СБУшників не вбивали. Це придумана дезінформація... (після великої паузи, - ред.), яка загрожує нацбезпеці", - сказав Бородянський.

За його словами, суд вирішуватиме чи загрожує дезінформація окремих видань або журналістів національній безпеці чи ні.

Читайте також: Європейська федерація журналістів виступила проти законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171611
 
   
 Топ коментарі
 
А информация о том что Порошенко убил своего брата....на канале Г+Г это что? Дезинформация ..или чистейшая зеленая правда..??
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Пещерный суд...с самым честным судьей вовком....
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Вот я к примеру считаю что попытка ввести в Украине цензуру, это угроза Национальной безопасности ! министр Бородянский после попытки ввести в Украине цензуру, не соответствует занимаемой должности - и должен уйти в отставку ! Это моё оценочное критическое суждение.
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Бородянский, (после большой паузы)(с), ответил бы так: Это угрожает нацбезопасности.
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Им правда не важна, им главное прокукарекать. Зеленый лохторат схавает. Нужно бесконечное шоу. Очередные информационный поводы для отвлечения внимания -- "Перепись Дубилета", "Новый обмен пленными", "Минские соглашения" и т.д. Про Боинг с Оманом, экономику, резкий рост безработицы, долги по зарплатам, провал с МВФ, новые платежки - молчать, как партизанам.
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А информация о том что Порошенко убил своего брата....на канале Г+Г это что? Дезинформация ..или чистейшая зеленая правда..??
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А как действительно, ну скажем исчез ,убит или умер, ну вообщем всё тот же брат ,кстати у вас есть ссылки на материалы которые можно засчитать как правдивые по данному делу или всё шито крыто как по делу о Гонгадзе ,нас ожидает Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1370
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А це виголошувалось з центрального каналу України.
От тепер хай нададуть докази сказанного.
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тут очень тонко, я так понял
"Порошенко убил своего брата" - ето дезинформация, а вот
"Порошенко возможно убил своего брата" - ето уже критическое оценочное суждение.
короче очередной зеленый развод, что бы подмять под себя СМИ...
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Там все было абсолютно четко сказано. Верные ученики Геббельса

Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1453
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Ну там же не було : «Порошенко возможно: вальцман, лолита, взорвал 5 складов, завєл войска в Дебальцевскій і Іловайскій котьол, обогатілся в 82 раза»...
Там прямо стверджувалось...
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От про склади не треба. Горіли. П"ЯТЬ під час війни. І лосі курили в лісосмуз, ще й НЛО якісь літали. Потім коштів на охорону їм не вистачало. От на премії коболєву вистачило, а на охорону - нефатіло.
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«Возможно Порошенко підпалив ті склади.»
А ти не подумав, що возможно ті, що підпалили, зробили це з метою дискредитації Порошенка?
І там скільки бабла на охорону не давай.
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Ти що не знайомий з офіційною версією? Диверсію, як таку, не розглядали навіть. І це після П"ЯТИ випадків. Що є висновки розслідування? Чи за халатність хтось сів? Тут ****** сам себе дескредитував.
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А тебе не здивувало, що 50% штабних пацюків проголосувало за Зеленського, і проти Порошенка?
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Мене вже давно нічого не дивує. ****** повинен був піти. Бо будувалась вертикаль влади на зразок кацапської з глибоким внутрішньопов"язаним корінням. Зараз не набагато краще. Але укріпитись не дали. Ці, з такою політикою, пролетять як шифер - ще швидше.
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слухайте, зебіли, як вас таких називати, які вимагають, щоб у вас був цар-батюшка, без височайшого дозволу якого ви навіть налити собі не посмієте?
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это критические оценочные суждения ( отрицательно обсудили ценность (отрицательно оценили) убийства брата)
===========
КРИ́ТИКА



Женский род

1. Обсуждение, разбор чего-н. с целью вынести оценку.

"К. и самокритика - действенное оружие"

2. Отрицательное суждение о чём-н., указание недостатков разг..

ОЦЕ́НКА

Женский род

Мнение о ценности, уровне или значении кого-чего-н.


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А кто будет решать какая информация оценочная а как информация деза?!!
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Пещерный суд...с самым честным судьей вовком....
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Если информация подается как объективный факт то деза а если как субъективное мнение то оценочная.
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А який реформований суд це буде вирішувати? Той, який трансплантологу за хабар в 20 тис дол. призначив штраф в 8 тис. грн. і повернув лям баксів готівки?
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как то очень этот закон напоминает принятый ранее на параше
вы в том направлении движетесь зебилы?!
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Вот я к примеру считаю что попытка ввести в Украине цензуру, это угроза Национальной безопасности ! министр Бородянский после попытки ввести в Украине цензуру, не соответствует занимаемой должности - и должен уйти в отставку ! Это моё оценочное критическое суждение.
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Сейчас суд обоснует, что не было никакой попытки. Ты - дезинформатор. Суши сухари. Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9157
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Зачем такой длинный ник Враг рода человеческого 666
можно проще дьявол или сатана ,ну понятно пукин тоже подходит, но не пройдёт модерацию ,ладно без обид и серьёзных претензий
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А інформація Посольства в Ірані, що літак МАУ розбився внаслідок загоряння його двигунів?
А інформація, що Президент, був на відпочинку в Карпатах, коли насправді він був в Омані?
Як це?
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Свежее вранье за сегодня от федоровской команды

Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7527
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И как это видели остальные, например 7 канал Израиля

Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6754
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А інформація, що Президент, був на відпочинку в Карпатах, коли насправді він був в Омані?
Як це?

Для тех, кто в танке! Это Зеленский и это Карпаты!
Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6616
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Це Ваше оціночне судження.
Дайте свою оцінку по 12 -ти бальній шкалі.
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Сегодня не актуально или тебе купить банку чёрной икры, что бы душа очистилась от зависти Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9051
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По моему оценочному мнению Ьородянский это законченный ИДИОТ а возможно он агент ***** или барыги и специально вкинул эту херню ...
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В любом случае нельзя останавливаться, а надобно шукать зраду зрадную!
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Не шатайте Зеленую Будку, а то Шатун нападьот
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Гадаю, що такий закон має бути обовьязково прийнятий, проте єдиним суьєктом до якого він має застосовуватись - це депутати і чиновники. Бо от нам обіцяли закінчення війни за дні і години, доляр по 10, парад в Севастополі... посадки весною... А в результаті що - суцільна дезінформація. А якби обіцялкіни знали, що в результаті за брехню отримають реальний цюгундер, можливо б і язики у них не так чесались.
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Не треба тут видумувати велосипед. Треба прийняти закони з кримінальною відповідальністю про невизнання голодомору та кацапської агресії. Для всіх громадян. Декілька каналів з ікспердами відразу заткнуться. І обов"язково за недоброчесне судочинство для суддів з конфіскацією і 15 років. А з цензури почалось падіння шапкокрада.
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Ну да это уже больше чем мотороллер, а по ходу хороший Харлей
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Закон про кримінальну відповідальність:
- «Про заперечення штучного голоду в Україні, Голодомору»,
- «Про заперечення нищення Россієй української мови та культури»,
- «Про заперечення агрессії Россії на Донбасі і в Криму, і окупації цих територій».
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Вот, Бородянский - дебил. Это дезинформация? Недостоверная информация? Суждение? Диагноз? Аксиома? Шутка? Факт?
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Следует писать так:
- По моим оценкам - бородянский дебил!
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Цікаво, коли вже їм почнуть пики бити, бо сміттєві баки вже пройдений малоефективний етап
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С учетом того, что безнаказанно творят в Украине судьи, можно с уверенностью в 1000 відсотків сказать, что обвинительные приговоры будут в каждом первом случае. И, опять, слышим затертые киношные фразы - "Вы не так поняли!", "Я не это хотел сказать!" и т.д. Все таки прав был Пётр I, когда издал Указ боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была.
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Знаете ли вы, что Дижитализация переводится как распальцовка?
Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 5491
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Конституція України
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-34.htm
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Давайте, зебіли, якщо хочете відповідальності за дезу - розпочинайте з себе:
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Експерти КВУ проаналізували заяви голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова під час його виступу в ефірі «Свободи Слова» на телеканалі ICTV 20 січня і назвали 5 його маніпуляцій. За оцінкою КВУ низка заяв голови ВР були маніпулятивними за своїм змістом. Зокрема, мова йде про такі твердження:

1. «Згідно Регламенту роздаватися правки, таблиці повинні за 10 днів. Однак, якщо виходити з цієї логіки, то ми б не прийняли і чверть того, що було прийнято».
Таку заяву можна розглядати як маніпулятивну, оскільки дотримання Закону «Про Регламент Верховної Ради» є обов'язковою умовою для прийняття рішень парламенту. Поділ норм Регламенту на важливі і не принципові не є коректним. Недотримання Регламенту ВР є підставою для визнання законів неконституційними. Зокрема, саме через порушення процедури розгляду Конституційний Суд визнав неконституційним так званий мовний закон Ківалова-Колесніченка.

2. «Ми забезпечували уряд тими механізмами, за якими вони зверталися, щоб впроваджувати реформи в подальшому».
Це твердження є маніпулятивним, оскільки частка прийнятих урядових законів насправді є досить низькою. Так, за час роботи ВР IX скликання Кабмін подав 102 закони, із яких було прийнято лише 22. При цьому голова ВР наголосив, що урядові ініціативи часто реєструються з боку народних депутатів, однак такий підхід не відповідає логіці Конституції, відповідно до якої Кабмін є окремим суб'єктом законодавчої ініціативи.

3. «Турборежим - це швидкий режим роботи. Сьогодні весь світ рухається швидко і ВР не повинна від цього відставати. Однак важливо щоб за швидкістю ми не втрачали якість».
На разі ВР не вдається поєднувати швидкість та якість прийняття законів. За висновками Мінфіну нереалістичними до виконання є 52% законопроектів Ради. Також більша половина проектів отримуються негативні висновки Головного науково-експертного управління Ради. Твердження про те, що «сьогодні весь світ рухається швидко» також є суперечливим. У розвинутих парламентських демократіях розгляд законопроектів, як правило, займає досить багато часу і прискорений формат роботи швидше є винятком з правил, аніж правилом.

4. «Якщо ми говоримо про так званий закон про децентралізацію, то він дійсно був відкликаний Президентом для того, щоб він був більш глибоко опрацьований з урахуванням тих викликів, які будуть стояти перед нашою державою в цьому році».
Так званий закон про децентралізацію був відкликаний Президентом лише після того як його розкритикували інші фракції Ради, зокрема, через грубі помилки під час його розгляду в Комітеті Ради. Як стало відомо, текст законопроекту, внесений Президентом, не відповідав порівняльній таблиці, яку підтримали депутати на Комітеті. Це викликало обурення низки фракцій Ради і лише після цього було прийнято рішення відкликати законопроект.

5. «Я б хотів зазначити, що ми ні разу не проголосували двічі за законопроект. Такого не було. Ми жодної правки і пропозиції з голосу не прийняли і не включили в закони».
Попри зазначені позитиви у роботі ВР, які справді відрізняють її від ВР VIII скликання, представники влади намагалися віднайти інші маніпулятивні шляхи для прийняття потрібних рішень. Зокрема, під час голосування за так званий закон щодо «прослушки» депутатів (№1009) голова ВР намагався в ручному режимі зупинитися голосування за законопроект, оскільки для його прийняття не вистачало голосів у залі.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3413353488706383?__tn__=-R
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Тобто брехати і дезінформувати можна - просто треба оформити дезінформацію у вигляді оціночного чи критичного судження?

Для якої цілі такий закон, якщо він не перешкоджає поширенню дезінформації?
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