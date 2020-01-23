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 П'яний водій мікроавтобуса наїхав на 4 пасажирів у Дніпрі

Мікроавтобус спочатку заїхав на трамвайну колію. Потім, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, водій мікроавтобуса наїхав на пішоходів. 4 особи, зокрема 12-річний хлопчик - в лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"За попередньою інформацією водій автомобіля "Мерседес Sprinter" 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів. Водій попередньо перебував у стані алкогольного сп'яніння", - сказано в повідомленні.

Чотирьох постраждалих доставили в лікарню. Серед них - 12-річний хлопчик.

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Водія затримали. Поліцейські відкрили провадження у ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Пяний водій мікроавтобуса наїхав на 4 пасажирів у Дніпрі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171610
 
 
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Хотя бы 8 ,а лучше козла просто ликвидировать, понятно законы гуманные для таких уродов,а потому скорее всего после выхода повторит ,что то неадекватное
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Я так понимаю, чудо пыталось обойти трамвай по левой стороне. А тут- встречный трамвайчик. Не нашел ничего лучшего, чем вывернуть ещё влево... Идиот.
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Идиот это мягко как в операции" Ы", он преступник, так как был пьян и должен потерять здоровье как минимум, ну голову сейчас понятно не отрубят, а надо было бы, что бы закон об управлении транспортом в трезвом состоянии стал соблюдаться не зависимо от постановлений сверху П'яний водій мікроавтобуса наїхав на 4 пасажирів у Дніпрі - Цензор.НЕТ 478
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Ну, так и есть- идиотом он был когда бухал, перед посадкой за руль. Всё остальное- потом.
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У цензора таки глобальна проблема з редакторами. То штепа у них мужик, тепер наїхали на пасажирів. То були пішоходи!
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соя . начинайте тошнить что это все сделали проклятые евробляхеры.
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