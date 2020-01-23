 Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков.

"Нова позиція України незмінна. Вона була проголошена під час нормандського саміту президентом Зеленським, <...> що як мінімум у частині [питання контролю над кордоном] мінські угоди підлягають перегляду", - заявив він.

За словами Резнікова, виконання пунктів мінських угод необхідно здійснити в такому порядку:

Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі; Встановлення режиму повної тиші; Виведення всіх НЗФ із території України; Встановлення українського контролю над східним кордоном; Проведення виборів.

"Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими. Про це свідчить міжнародний досвід. <...> Українська делегація наполягатиме, що як мінімум у цій частині мінські угоди підпадають під перегляд та оновлення", - підсумував представник України в ТКГ.

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