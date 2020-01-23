EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2565  63
Все про:мінські угоди (1688) Резніков (11)

 Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков

Мінські угоди треба переглянути в частині черговості контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков.

"Нова позиція України незмінна. Вона була проголошена під час нормандського саміту президентом Зеленським, <...> що як мінімум у частині [питання контролю над кордоном] мінські угоди підлягають перегляду", - заявив він.

За словами Резнікова, виконання пунктів мінських угод необхідно здійснити в такому порядку:

  1. Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
  2. Встановлення режиму повної тиші;
  3. Виведення всіх НЗФ із території України;
  4. Встановлення українського контролю над східним кордоном;
  5. Проведення виборів.

"Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими. Про це свідчить міжнародний досвід. <...> Українська делегація наполягатиме, що як мінімум у цій частині мінські угоди підпадають під перегляд та оновлення", - підсумував представник України в ТКГ.

Читайте також: Мінські угоди можуть бути змінені, якщо Київ домовиться з "експертами з ДНР і ЛНР", - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171609
 
   
 Топ коментарі
 
Да-да! Это- важно. Настаивать- важно. Через лет пять, я прочту тут тоже самое. Только откровения уже будут не от Резникова...
 показати весь коментар
 
Президентом Зеленским!?
Именно этого добивался и получил согласие Порошенко.
 показати весь коментар
 
Для зебов лапша будет вкусной...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поздно. Уже у пупкина заглотил но не смог в Израиле на встрече соснуть.
 показати весь коментар
 
 
Порошенка там не було, не видумивай. Понаписував хєрні в Мінську на пару с німецькою хвойдою і довольний
 показати весь коментар
 
 
а чего ж хороший бубачка не переписует то, что подписал плохой Порошенко?
это ж так легко... Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников - Цензор.НЕТ 5894
 показати весь коментар
 
 
Ваше питання пролітає через ватний ганглій як нейтрино...
 показати весь коментар
 
 
Ще одна зрада.. Давайте тупі порохоботи - рощказуйте наскільки це погана позиція
 показати весь коментар
 
Очередной фейк от зеленой команды. В последнее время уже ни дня без зеленый фейков. Бубочка уже подписал гораздо больше и даже "успешно" выполняет.

Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 7670
 показати весь коментар
 
 
Это вам, малороссам, очередная лапша на уши. Этого, почти добился Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Когда ты уже наконец возьмёшь украинское гражданство и будешь помогать вблизи ,а не с Минска , Гомеля или Мозыря , давай сюда и по скорее , нам нужны люди, которые называются патриотами Украины, да и Белрусь прославишь за одно ,да и это не подколка брат, просто чем больше друзей и союзников тем легче бродить по белу свету ,"Бременские музыканты'
 показати весь коментар
 
Свиня порошенко погодив кошмарні міські угоди... Знищив армію і добровольців... А тепер тупі порохоботи його захищають
 показати весь коментар
 
ну так хороший еврейский мальчик бубачка ж разорвал все угоды и восстановил армию и добровольцев! - правда ж?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Из них надо просто ВЫЙТИ и дать люлей оккупантам !!! А пэтю за них отправить на пожизненный срок !!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пэтя этими договорняками затащил Украину в трясину и бросил в ней ,чтобы из этой трясины вылезти нельзя делать резких движений ,бо потонем ,именно в такой ситуации сейчас Зеленский ,да Я бы послал ВСЕХ на хер и сказал ,что Украина выходит из минских соглашений ,но это я , я не отвечаю за всю Украину ...
 показати весь коментар
 
 
ну так вот Порошенко тоже отвечал за всю Украину.
и если никто ничего лучшего, чем Порошенко, придумать не может (а ведь не может!) - то не следует и трындеть, ибо смешно выглядит.

зеленый трындеж в квартальном стиле мог прокатить год назад - еще никто не знал, что такое есть бубачка.
но сейчас, когда бубачка обосрался в 100 % случаев, когда завалил все - от дипломатии до экономики - катить бочку на Пороха не комильфо.
Ибо Порох показывал на порядок лучшие результаты во всех сферах.
 показати весь коментар
 
 
Это да Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 1570доллар при пэте из восьми до сорока долетал Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 1570цены на ВСЁ в разы поднялись Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 1570коммуналочка в десятки раз Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 1570нищих ,вымерших и выехавших не сосчитать после пэтиных достижений Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 1570 тут пэтю уже НИКТО и НИКОГДА не переплюнет ..
 показати весь коментар
 
о! - то-то я смотрю, при ишаке цены на ВСЁ в разы упали, коммуналочка подешевела в десятки раз, все ломанулись возвращаться и рождаемость зашкалила.

правда? Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 2374
 показати весь коментар
 
Правда в том ,что доллар упал ,коммуналочка тоже,хоть и немного и самое главное ,что цены уже не растут как при пэте каждые 15 минут ...
 показати весь коментар
 
А давать люлей, ты будешь из под той кровати, под которой прятался от военкомата?
 показати весь коментар
 
Я, вообще то, спрашивал лично тебя, под какой кроватью ты прятался от военкомата. Не смотрись в зеркало и не увидишь идиота.
 показати весь коментар
 
Ну и сколько ты "воевал" на Донбассе? Ты ведь мужик?
 показати весь коментар
 
Мужик, я так понимаю, дулся. И снова спрятался под кровать.
 показати весь коментар
 
Алекс Охара 483465ab ты думай головой перед тем как писать не перепутал не пуйла что затеял и напал на Украину а тот кто не дал создать реальную малороссию включая Одесскую область если бы не Петя то Крымом и частью Донбасса не ограничилось все-попробуй пойди напрямую на рос армию сколько реально тысяч смертей будет силы несоизмеримы то был оптимальный вариант у Порошенко сдерживания
 показати весь коментар
 
 
Оптимальный вариант ,это не загонять своих солдат в котлы а потом подписывать капитуляцию ...За этот вариант барыга должен закончить свои дни на нарах в полосатой робе .
 показати весь коментар
 
повторяю вопрос: если "капитуляция" столь плоха, то чего ж бубачка ее не разорвет?
ответ прост - русские через 2 дня будут в Киеве.
так вот - Порошенко был в намного худшей ситуации.
Порошенко подписал Минские, чтоб получить время на усиление армии - и использовал это время по максимуму.
а бубочка за 8 месяцев все просрал.
 показати весь коментар
 
 
Видимо он всё просрал, включая твои мозги Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 455а русские в Киеве уже очень давно ,это именно русские просрали Крым и Донбасс а барыга самый русский из тех русских.
 показати весь коментар
 
ага-ага, то-то пуцькин отказался от всех контактов с "недоговороспособным" "прорусским барыгой", а его пропагандоны называли "прорусского барыгу" "врагом № 1" Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 9362

но тут пришел бубачка.
который перестал стрелять, зато начал отводить войска в тыл, менять 3-х русских головорезов на 1-го таксиста, и договариваться посередине...
 показати весь коментар
 
Алекс Охара 483465ab барыга Зеленский будет либо в Ростове либо сам уйдет за торговлю на крови с Мордором своими сериалами и подписанием капитуляции отвода войск где с начала года просто перестать стрелять на его совести 11 погибших только январь не закончился даже ты бот кацапский либо недалекий человек наверно тот из 73%еслиб был бы умный не голосовал и не поддерживал уже сейчас человека который явно сдает все Мордору не прячась поэтому ты бот или ватник-а эти штампы росс пропаганды про котлы барыга мародер мальдивы ты оставь для своего Зебильного круга и молись на своего Вову Оманского и наслаждайся как его все опускают и за человека не считают а с Порошенко ничего не случится даже твой уже единомышленник Портнов тужится допросами а посадить не может не за что не могут нарыть Порох даже не подозреваемый а вот Зеленскому от закона не уйти уже елси не сбежит
 показати весь коментар
 
 
Да-да! Это- важно. Настаивать- важно. Через лет пять, я прочту тут тоже самое. Только откровения уже будут не от Резникова...
 показати весь коментар
 
 
Президентом Зеленским!?
Именно этого добивался и получил согласие Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Та шо ви кажете? А мінські договорняки кажуть не таке.
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, что такое формула Штайнмайера, если в Минских соглашениях всё прописано?
 показати весь коментар
 
 
в принципе, это нормальные требования, но Рашка на них ответит активизацией боевых действий на Домбассе.. и ещё какими-нибудь терактами по всему миру..
 показати весь коментар
 
 
зележопые не способны решить этот вопрос - как не способны решить ни один политический, дипломатический, экономический или военный вопрос.

только после возврата клоунов в цирк и после восстановления власти единственного нормального Президента П.А. Порошенко - этот вопрос решится.
 показати весь коментар
 
 
Більшість депутаті Верховної Ради так і не змогли відповісти, конкретно за чиї кошти прибули на Міжнародний економічний форум у швейцарському Давосі. Щоправда, дехто зізнається, що витратив власні заощадження, а декому допомогли "хороші люди".
https://24tv.ua/******************************************************************************************************
 показати весь коментар
 
 
И для того что бы изменить минские договоренности, мы отводим войска, ремонтируем сепарам мосты, не замечаем обстрелов раненных и убитых.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Наконец-то они это поняли...Правда, после того, что там кондитер наваял, сам черт ногу сломит.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. не прошло и года как они наконец то поняли что там кондитер наваял и раздуплились со своей позицией.
Так стоило ли менять кондитера на зечмо?
 показати весь коментар
 
Спочатку був мирний план і сорок сім мирних перемирь, а тепер - нова позиція, така ж ефективна.
 показати весь коментар
 
"Хочет в наглую бюджет делить": в Раде "слугу народа" подловили за скандальной перепискойЧетверг, 23 января 2020, 15:27

переглянути новину українською

Народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Об этом сообщают "Комментарии".
Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий "Миша", а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен "в наглую делить бюджет".
В свою очередь, Павлиш советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает, что "если хочет усидеть в кресле" - нужно выполнять.
Полная стенограмма переписки:
Павлиш: "Привет, как дела?";
Семиволос: "Так себе";
Павлиш: "А что случилось?";
Семиволос: "Миша за**бал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды";
Павлиш: "Так не выполняй, включай дурака";
Семиволос: "Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))";
Павлиш: "понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие…".

Следует отметить, что нардеп Павлиш не впервые попадает в скандал с перепиской на телефоне. Так, 13 ноября, во время перепалок вокруг открытия рынка земли, Павлиш рассматривал в сессионном зале фото с обнаженными девушками.
Михаил Радуцкий является основателем частной медицинской клиники "Борис", ранее его называли одним из вероятных кандидатов на должность главы Министерства здравоохранения.
 показати весь коментар
 
 
Леоонтев как в воду глядел песней "полюбите пианиста" играет реальный клоун на пианино видеоклип https://www.youtube.com/watch?v=iaINdGoctw4
 показати весь коментар
 
 
Всё идет к плохому варианту Абхазия, Осетия.

Ждать уступок РФ гиблое дело .
 показати весь коментар
 
Разоружение НВФ .Не совсем понял, кому они должны будут сдавать оружие?
 показати весь коментар
 
 
На самом деле их не надо разоружать.
Пусть выходят в рашу с оружием.
 показати весь коментар
 
Миротворцы для чего?
Пусть выдавливают их обратно и закрывают границу.
Путин обсеренькается и на этом дело закончится.
 показати весь коментар
 
Да кто же спорит. Вперёд! Засылаем этого умника в москву к путину и пусть пересматривает минские договорённости.
 показати весь коментар
 
Только два варианта : или построить стену высотой 15 метров между Украиной и дырляндией или бомбить урков к чёртовой матери . Эти животные другое на понимают..
 показати весь коментар
 
Тогда стена .....Как в "Игра престолов" и наблюдать за зверушками .....что бы не лезли с криками "асвабадим рузких "
 показати весь коментар
 
Слугу Павла Павлиша підловили за листуванням із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом. Далі приводимо текст.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...". https://www.facebook.com/451524258225724/posts/2975497895828335/
Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков - Цензор.НЕТ 3706
 показати весь коментар
 
 
Слава Богу , что этих путинообразных приматов из дырляндии, нет в Прибалтике....
 показати весь коментар
 
Есть.
Даже тут на цензоре есть ватан с таким же флажком как у тебя.
 показати весь коментар
 
 
Есть латвийские ватные портянки .Этого добра ещё много .Но я не слышал , что бы кто то приматов дырлянских был у нас...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору