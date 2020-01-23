 Україна наполягатиме на перегляді мінських угод, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков.
"Нова позиція України незмінна. Вона була проголошена під час нормандського саміту президентом Зеленським, <...> що як мінімум у частині [питання контролю над кордоном] мінські угоди підлягають перегляду", - заявив він.
За словами Резнікова, виконання пунктів мінських угод необхідно здійснити в такому порядку:
- Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
- Встановлення режиму повної тиші;
- Виведення всіх НЗФ із території України;
- Встановлення українського контролю над східним кордоном;
- Проведення виборів.
"Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими. Про це свідчить міжнародний досвід. <...> Українська делегація наполягатиме, що як мінімум у цій частині мінські угоди підпадають під перегляд та оновлення", - підсумував представник України в ТКГ.
это ж так легко...
и если никто ничего лучшего, чем Порошенко, придумать не может (а ведь не может!) - то не следует и трындеть, ибо смешно выглядит.
зеленый трындеж в квартальном стиле мог прокатить год назад - еще никто не знал, что такое есть бубачка.
но сейчас, когда бубачка обосрался в 100 % случаев, когда завалил все - от дипломатии до экономики - катить бочку на Пороха не комильфо.
Ибо Порох показывал на порядок лучшие результаты во всех сферах.
правда?
ответ прост - русские через 2 дня будут в Киеве.
так вот - Порошенко был в намного худшей ситуации.
Порошенко подписал Минские, чтоб получить время на усиление армии - и использовал это время по максимуму.
а бубочка за 8 месяцев все просрал.
но тут пришел бубачка.
который перестал стрелять, зато начал отводить войска в тыл, менять 3-х русских головорезов на 1-го таксиста, и договариваться посередине...
Именно этого добивался и получил согласие Порошенко.
только после возврата клоунов в цирк и после восстановления власти единственного нормального Президента П.А. Порошенко - этот вопрос решится.
https://youtu.be/GVw6KOld8h8
https://24tv.ua/******************************************************************************************************
Так стоило ли менять кондитера на зечмо?
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Народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Об этом сообщают "Комментарии".
Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий "Миша", а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен "в наглую делить бюджет".
В свою очередь, Павлиш советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает, что "если хочет усидеть в кресле" - нужно выполнять.
Полная стенограмма переписки:
Павлиш: "Привет, как дела?";
Семиволос: "Так себе";
Павлиш: "А что случилось?";
Семиволос: "Миша за**бал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды";
Павлиш: "Так не выполняй, включай дурака";
Семиволос: "Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))";
Павлиш: "понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие…".
Следует отметить, что нардеп Павлиш не впервые попадает в скандал с перепиской на телефоне. Так, 13 ноября, во время перепалок вокруг открытия рынка земли, Павлиш рассматривал в сессионном зале фото с обнаженными девушками.
Михаил Радуцкий является основателем частной медицинской клиники "Борис", ранее его называли одним из вероятных кандидатов на должность главы Министерства здравоохранения.
Ждать уступок РФ гиблое дело .
Под расписку.
Пусть выходят в рашу с оружием.
Пусть выдавливают их обратно и закрывают границу.
Путин обсеренькается и на этом дело закончится.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...". https://www.facebook.com/451524258225724/posts/2975497895828335/
Даже тут на цензоре есть ватан с таким же флажком как у тебя.