 Заступником голови Вищої ради правосуддя України обрано Маловацького

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

"Вища рада правосуддя шляхом таємного голосування одноголосно вирішила вибрати Маловацького Олексія Володимировича заступником голови Вищої ради правосуддя", - сказано в повідомленні.

Посада була вакантною впродовж тривалого часу, тому глава ВРП Овсієнко заявив про потребу в її заміщенні та обранні заступника голови ВРП для відповідної організації роботи Ради і розподілу обов'язків.

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Маловацького 15 лютого 2019 року обрано членом Вищої ради правосуддя з'їздом адвокатів України. У травні 2019 року він отримав повноваження члена Вищої ради правосуддя і був включений до складу Першої Дисциплінарної палати.