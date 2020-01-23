 Рішення не їхати в Єрусалим було правильним, - Дуда

Про це у четвер заявив у Давосі президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Організатор – фундація пана Моше Кантора (голова Ради фундації "Яд ва-Шем" – ред.), просто перекрутила історію, повністю ігноруючи участь Польщі і наших солдатів у боротьбі з гітлерівською Німеччиною", - підкреслив Дуда.
Він зауважив, що під час війни польські військовослужбовці пліч-о-пліч боролися проти німців як із західними союзниками, так і з Червоною армією.
Водночас президент РП висловив вдячність віцепрезиденту США Майку Пенсу за те, що під час виступу в Єрусалимі він згадав про Польщу.
"Він згадав про те, що діялося на території Польщі, яка була окупована гітлерівською Німеччиною, як нищилася польська культура, як змінювалися назви і звідки взялася назва Аушвіц", - наголосив Дуда.
Він нагадав, що з шести мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту, три мільйони мали польське громадянство. Відтак, президент Польщі повинен був виступити в Єрусалимі.
Як відомо, Дуда планував їхати до Єрусалиму, але відмовився це зробити після того, як організатори не підтвердили йому можливість виступити на форумі.
27 січня в Освенцимі відбудуться польські офіційні заходи з визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.
А він поступив як не звичайна нормальна людина - в Ізраїль поїхав, але на путлєрівський форум не пішов.
Руководство центра расценило поведение Зеленского как "циничное, направленное против памяти жертв", а также "унижающее его значение перед другими странами мира".
«Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие тех, кто выжил, кто обратился к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием «Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», - говорится в сообщении Яд Вашем.
Сейчас выяснится, что Гитлера победили евреи.
Не яйцями фраеров-пацанов сильна країна, а силою духу її громадян (як у хлопців, що йшли тоді з Майдану і тих, які зараз ідуть захищати Крим і Донбас) і доброю зброєю.
а все інше - хизуйтесь перед дівками,тітками та бабушками-старушками
Путлєра так давно ніхто не принижував.
https://censor.net.ua/b3171444
И вопрос ради любопытства, это грибы или наркота? что бы такие галюны ловить?
"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп - за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката", - рассказал экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий добавив, что за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов". - Источник: https://censor.net.ua/n3171544
на Прямом ТБ Орловськая в праведном патриотическом екстазе мечет громовиці, а на 112 ТВ-канале Спивак в екстазе забризкав слюною всю студію,- воззвал навіть к Федору Ивановичу Достоевскому, помянув (всуе, правда, /и ни селу ни к городу/) Идиота...
І вся ця меченая икра - на адресу президента України і його цілком розумної і порядної поведінки - як щодо Давоса з його базаром, так і щодо Ізраїля з його апофеозним "святкуванням" Гологосту
поразительное единодушие: ес опзж ! (в перекладі на людську мову: одна сатана!)
Вава думал опять привычно всех на*бать и прослыть таким вежливым, шо писец. Вроде как мы не понимаем, что в Израиль Вава ехал не лицом торговать - это он в Давосе уже делал - а с путиным встречаться. Ну типа, перетереть, то, сё... А то мы войска отводим, а по ним постреливают... Порохоботы возмущаются...
Ваву ж ниипёт, что подобные встречи совсем нам не на пользу. Что после встреч этих меняется картина мира у многих. Особенно у наших европейских партнёров, которые спят и видят, когда уже можно будет снять с россии санкции и продолжить с ней успешный бизнес.
После этих встреч россия уже нам не агрессор. А посредник. И война у нас уже не с россией, а гражданская.
Хочешь встречаться с путиным - нормандский формат тебе в помощь. А всё остальное - инструмент для манипуляций со стороны россии.
Я уж не знаю. чего там путин от встречи с Вавой отказался - из презрения или голова болела. Но встреча не состоялась.
И тогда наша делегация отказалась от участия в официальных мероприятиях под предлогом, что они уступили свои места на форуме тем, кто пострадал от Холокоста. Вот так просто.
Как будто наши долбо*бы не знали - в Израиле пострадавших от Холокоста много. Очень много. Внезапно, да. Их невозможно всех пригласить. И если уж вас пригласили, значит место для вас нашли. И нужно идти.
Форум - не просто тусич. Это место общения политиков. Туда приехали мировые лидеры из 47 стран, дипломаты разные. 26 президентов. 4 короля. 4 премьер-министра.
И тут Вава наш такой - скромный...
- Не пойду, - говорит. - Пусть вон те старички сходят. А мне шо? Мне не надо... Я в Давосе был. Инвесторов искал. Их там нет. А тут тем более не будет.
Отказ от неофициального общения на форуме - огромная дипломатическая ошибка.
А хотя... Может и нет... О чём оно может общаться? Двух слов же связать не может. И пианины нет.
Только время потратил, детишек своих не потетёшкал и бюджетные деньги просрал. Впрочем, как обычно.
И вполне предсказуемо.
Глупость всегда обходится дорого. Особенно глупость избирателей. Елена Подгорная
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В Украине в 1932-1933 годах (во времена правления Кагановича и ему подобных) погибло более 10 миллионов. Но на годовщину холокоста съехалась вся мировая мишпуха, а о погибших украинцах - как будто этого и не было. В Израиле вообще считают, что холокост и голодомор - несопоставимы вещи.
Дуда прав, не стоит так унижаться перед "богоизбранными".
Березовец и гоп-команда