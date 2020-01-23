 Адвокати Мангера хочуть через суд скасувати підозру йому в замовленні нападу на Гандзюк

Про це у коментарі "Громадському" розповів адвокат Дмитро Ільченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, клопотання було подано сьогодні до Шевченківського суду Києва. В документі захист просить скасувати підозру, у зв’язку із тим, що інший фігурант цієї справи Ігор Павловський у суді фактично спростував причетність Владислава Мангера до злочину.

"Ми вважаємо, що повністю відпало обґрунтування підозри, оскільки вона на даний момент не підтверджується взагалі нічим", — зазначив адвокат.

Йдеться про свідчення Павловського під присягою 17 грудня, написав Владислав Мангер у Facebook: "17 грудня Ігор Павловський в суді, під присягою підтвердив: "Від Мангера ніякої інформації про Гандзюк ніколи не чув. Левін не говорив, що Мангер негативно ставиться до Гандзюк. Від інших осіб, окрім слідчих та прокурорів, не чув, що Мангер причетний до цих подій із Гандзюк..."

Водночас, у підозрі Мангеру фігурували свідчення й іншого фігуранта — Сергія Торбіна, якого вже засуджено за організацію вбивства. Адвокати вважають, що його слова не мають значення.

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"Оскільки Торбіна засуджено, він відбуває покарання і він не дав ніяких нових показів, ми вважаємо, що вони вже не мають ніякого значення", — зазначив Ільченко та додав, що півроку тому суд задовольнив клопотання про призначення експертизи диску із записом показань Торбіна, але прокуратура відмовилась передавати даний диск.

Нагадаємо, 20 січня в Херсоні пройшла спецоперація в рамках розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк. Силовики провели 35 обшуків, 9 особам оголосили підозру в причетності до злочинної організації.

Одного з підозрюваних - Ігоря Павловського - доставили до Києва. Печерський райсуд заарештував його до 4 березня без права внесення застави.





