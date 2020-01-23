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 Адвокати Мангера хочуть через суд скасувати підозру йому в замовленні нападу на Гандзюк

Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера звернулися до суду із клопотанням про скасування підозри їхньому підзахисному в замовленні нападу на Катерину Гандзюк.

Про це у коментарі "Громадському" розповів адвокат Дмитро Ільченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, клопотання було подано сьогодні до Шевченківського суду Києва. В документі захист просить скасувати підозру, у зв’язку із тим, що інший фігурант цієї справи Ігор Павловський у суді фактично спростував причетність Владислава Мангера до злочину.

"Ми вважаємо, що повністю відпало обґрунтування підозри, оскільки вона на даний момент не підтверджується взагалі нічим", — зазначив адвокат.

Йдеться про свідчення Павловського під присягою 17 грудня, написав Владислав Мангер у Facebook: "17 грудня Ігор Павловський в суді, під присягою підтвердив: "Від Мангера ніякої інформації про Гандзюк ніколи не чув. Левін не говорив, що Мангер негативно ставиться до Гандзюк. Від інших осіб, окрім слідчих та прокурорів, не чув, що Мангер причетний до цих подій із Гандзюк..."

Водночас, у підозрі Мангеру фігурували свідчення й іншого фігуранта — Сергія Торбіна, якого вже засуджено за організацію вбивства. Адвокати вважають, що його слова не мають значення.

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"Оскільки Торбіна засуджено, він відбуває покарання і він не дав ніяких нових показів, ми вважаємо, що вони вже не мають ніякого значення", — зазначив Ільченко та додав, що півроку тому суд задовольнив клопотання про призначення експертизи диску із записом показань Торбіна, але прокуратура відмовилась передавати даний диск.

Нагадаємо, 20 січня в Херсоні пройшла спецоперація в рамках розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк. Силовики провели 35 обшуків, 9 особам оголосили підозру в причетності до злочинної організації.

Одного з підозрюваних - Ігоря Павловського - доставили до Києва. Печерський райсуд заарештував його до 4 березня без права внесення застави.

Адвокати Мангера хочуть через суд скасувати підозру йому в замовленні нападу на Гандзюк 01Адвокати Мангера хочуть через суд скасувати підозру йому в замовленні нападу на Гандзюк 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171606
 
 
 Топ коментарі
 
а тебе обрав беня, щоб засрати твою коробку Г+Г
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Чёрт, это уже напоминает Кто подставил кролика Роджера. "И вытащите его холодильника! Или замуруйте!"
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Як це так ????
Щоб інший суд заборонив слідчим підозрювати мангера ?
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Его теперь трогать нельзя. Он свой. Он один из основных спонсоров Моники. Зря что за откуп 20 лямов давал?
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В офисе президента все "можливо" вы же избрали бубочку Осла Оманского.
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а тебе обрав беня, щоб засрати твою коробку Г+Г
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Я у Вас залетный, наблюдатель со стороны
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Но Порошенко хоть умный и грамотный политик был и есть и на которого можно было смотреть с восхищением, что не скажешь о дебиле недоучке Осле Зеленском-оманском
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С восхищением на мородера? Умный и грамотный он был только в одном - где срубить бабло. Во всем остальном,не вижу ничего прогрессивного. И, ал_15,повзрослей,пойми немножко жизнь,потом,пока еще незрелые мысли,высказывай.
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Довели до абсрда...идитевынахер с таким кривосудим...
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так нагло косити може лише юдьчин кадр.
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