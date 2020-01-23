 ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус

Проте, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус за підсумками засідання комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ заявив, що поки не оголошуватиме надзвичайну ситуацію. Про це пресслужба ВООЗ повідомила в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я не оголошую надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - сказав він.

За його словами, у комітет з надзвичайної ситуації розійшлися в думках щодо того, чи становить таку небезпеку спалах нового коронавірусу.

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"На даний момент ВООЗ не рекомендує будь-які ширші обмеження на поїздки чи торгівлю. Ми рекомендуємо проводити перевірку виїздів з аеропортів у рамках комплексу заходів щодо стримування", - додав Гебрейєсус.

При цьому той факт, що ВООЗ не оголошує надзвичайний стан, не має сприйматися як ознака того, що організація не вважає ситуацію серйозною або що її не сприймають всерйоз, підкреслив гендиректор ВООЗ.

Нагадаємо, в Китаї зареєстровано 550 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 17 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.