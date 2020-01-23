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Все про:вірус (55) ВОЗ (33) Китай (228)

 ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус

У комітеті з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ розійшлися в думках щодо того, чи є підстави для оголошення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Проте, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус за підсумками засідання комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ заявив, що поки не оголошуватиме надзвичайну ситуацію. Про це пресслужба ВООЗ повідомила в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я не оголошую надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - сказав він.

За його словами, у комітет з надзвичайної ситуації розійшлися в думках щодо того, чи становить таку небезпеку спалах нового коронавірусу.

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"На даний момент ВООЗ не рекомендує будь-які ширші обмеження на поїздки чи торгівлю. Ми рекомендуємо проводити перевірку виїздів з аеропортів у рамках комплексу заходів щодо стримування", - додав Гебрейєсус.

При цьому той факт, що ВООЗ не оголошує надзвичайний стан, не має сприйматися як ознака того, що організація не вважає ситуацію серйозною або що її не сприймають всерйоз, підкреслив гендиректор ВООЗ.

Нагадаємо, в Китаї зареєстровано 550 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 17 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171604
 
 
 Топ коментарі
 
_А между тем в кетае закарантинили +/- 24млн. кетайцев в 6 (вроде) городах. Есть видео что заболевшие падают без сознания на улицах. А космонавты в скафандрах биологической защиты волокут их куда-то к себе. Нихуя себе, а?! Совсем не похоже на что-то малоопасное вроде банального гриппа!
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ждем аналоги тамифлю и прочие страшилки о смертоносных гриппах. Птичьи и свиные были, что там еще будет? собачьи, кошачьи и лошадиные?
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Тобі пишуть китайський короновірус! Зрозумів!
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Да я їм п'ять перехворів Ще при Люлькі-марлевой.
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А когда объявите, когда количество умерших перевалит за сотню?За тысячу?
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Нихао, товарищи китайцы... и, особенно, товaрищ *** Lo, который заставил меня в свое время пережить неприятные минуты с его представлением...
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Разове вирусу можно завидовать.
Вам сочуствую болезним,
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_А между тем в кетае закарантинили +/- 24млн. кетайцев в 6 (вроде) городах. Есть видео что заболевшие падают без сознания на улицах. А космонавты в скафандрах биологической защиты волокут их куда-то к себе. Нихуя себе, а?! Совсем не похоже на что-то малоопасное вроде банального гриппа!
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Це кацапи випробували генетично-бактеріологичну зброю на стратегічному союзнику.
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усі минулі зміни клімату відзначалися масовим вимиранням одного з видів приматів..Homo sapiens sapiens..
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У нас эпидемия зеленого дыбилизма, которая поразила почти 80% населения.
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Главное это, что ВОЗ решила пока не объявлять. Все правильно, пока надо прикинуть, прицениться, какое там лекарство объявить панацеей, дать установку фармацевтическим компаниям, а потом, Тедрос Адханом Гебрейесус, всем расскажет, чем надо спасаться)). Пока, на китайцах, надо проверить разные варианты, тех, и так, как грязи, а потом, бабло, хоть лопатой греби. И никакого "мошенства")))
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пора вызывать йулю - она спец по созданию паники
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_Мда уж... в доме пожар, но до некоторых одарённых доходит только когда горит уже прямо под ногами.
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Да чего там в самом деле. Мелочи:
https://apostrophe.ua/news/world/asia/2020-01-23/koronavirusubijca-poyavilos-zhutkoe-video-iz-kitajskoj-bolnicy/186458?amp

https://www.unian.net/m/health/worldnews/10843520-padayut-zamertvo-poyavilis-zhutkie-video-s-ulic-inficirovannogo-kitaya-18.html

Ничего из ряда вон выходящего. Как обычно все вообщем то.
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Когда, в начале века, я пребывал в Шанхае, то там свирепствовал "птичий грипп" число жертв исчислялось сотнями, ТВ- затрахал призывами носить марлевые повязки. На улице было реально дискомфортно- все в повязках. И их- до хренища. А потом... по тихому сошло на - нет... И фсё.
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Вот и мне эта истерика напомнила "Тамифлю" и идиотов на улицах в противогазах. ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус - Цензор.НЕТ 7355
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ну чем меньше китайцев тем лучше земле так что правильно
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уявляю, скільки капусти накосить фармакологічна компанія, яка винайде ліки від SARS чи атипової пневмонії
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Пару часов назад прочитал, что китайцы заявили- нашли средство лечение этой заразы ихней.
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Я так розумію, що планетою правлять гумористи: генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус Источник: https://censor.net.ua/n3171604
От можна було найти на цю посаду людину з іншим призвіщем? Адже на планеті Земля біля семи мільярдів чоловік. але ж знайшли саме з таким - Гебрей-єсус. Тіпа спасітєль всєго прагрєсівного человєчіства. але схоже обійдуться без гебрея-єсуса:
Китайські медики заявили, що знайшли спосіб лікування важких форм пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-nCoV). Про це повідомляє Daily Mail.

"Цей новий коронавірус пошкоджує легені пацієнта і перетворює їх у "вірусні легені". У пацієнтів із важким станом легені серйозно пошкоджені, що впливає на нормальну роботу органів. Ми застосували методи поставлення штучного апарату легенів поза тілом пацієнта, щоб замінити функцію легенів, дозволяючи їхнім легеням отримати достатнє лікування та відпочивати", - сказав директор однієї із лікарень в Ухані лікар Сяацзян.

Наскільки я зрозумів, то навіть киснева маска зможе якось полегшити перебіг хвороби.
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Даже если китайцы будут умирать по 1000 штук в неделю, это заметят лет через 10 ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус - Цензор.НЕТ 5979
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Китайці як правило всі щеплені, там немає відмов від щеплень , як в Україні. Так що висновок робіть правильний , масові щеплення ведуть до щастя.
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