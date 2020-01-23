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Все про:Давос (122) вітчизняний виробник (2) Польща (2063) Милованов Тимофій (138)

 Польща може підтримувати своїх молочників, якщо вони не витісняють українські продукти на нашому ринку, - Милованов

Країни-члени групи Cairn обговорили в Давосі підтримку вітчизняного виробника.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримка вітчизняного виробника вимагає, зокрема, боротьби з субсидіями інших країн своїм виробникам. Наприклад, для того, щоб польське молоко не витісняло українське з українського ринку, буде правильно і справедливо, щоб поляки не давали великих субсидій своїм молокозаводам і фермерам", - написав він.

Милованов розповів, що це питання сьогодні обговорювалося на зустрічі країн групи Cairn у рамках Світової організації торгівлі в Давосі.

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Головою на зустрічі була Австралія, а представники України сиділи на місцях почесних гостей у президії, адже цього року Україна вперше стала членом групи цих країн.

"Всі країни групи мають спільну позицію - потрібно пропорційно зменшити рівень субсидій, якщо ці субсидії негативно впливають на інші країни. Простою мовою - Польща може підтримувати своїх виробників в агро, якщо вони торгують на внутрішньому ринку і це не витісняє наші продукти на наших і їхніх ринках. Така позиція - зменшення субсидій у партнерів - це теж захист", - підсумував Милованов.

Польща може підтримувати своїх молочників, якщо вони не витісняють українські продукти на нашому ринку, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171602
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб польське молоко не витісняло Українську бадягу з пальмового молока, ось так буде правильно.
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т.е. не свое удешевить, теми же субсидиями в помощь своим аграриям,
а соседям указывать на что им давать субсидии в своих странах?
так я понял ?
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Польские и Нидерландские сыры европейского качества продаются в Украине дешевле чем пальмовое гавно от украинских производителей. Я предпочитаю хороший продукт, и мне не важно какая страна производитель, мне важно отношение производителя к конечному потребителю.
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В Польше молочка вкусная и недорогая. Милованов не хочет, чтоб в Украине было так же, как в Польше, а хочет, чтобы поляки превратили СВОЕ молоко в говно по завышенным ценам, чтобы украинскому было с чем конкурировать?
Министр от бога прям.
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Правильно, нужно запретить вкусный польский сыр по 150-200 грн., чтоб наши производители подняли в магазинах цены на свои пластмассовые изделия с 250 до 500 грн. за кило. Поддержать отечественного производителя, убрав качественные товары конкурента - это по-нашему!
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То есть, милованов рассказывает правительству Польши, поддерживать ли им своих производителей или нет ? Он совсем дурак ?
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Mozet emu primer rosija gde zapretyli voz importnix produktov?Tak svojio poderzyvat,no nebojitsia sto mozet pridti i otvet kogda vasemu exportu skazet nenado nam toze vasej produkciji
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к сведению г-на Милованова (как он назвал себя сам не цитирую) польское молоко намного вкусней и дешевле... уберите посредников-барыг в нашей цепочке между коровой и прилавком и никаких выступлений и договоров не надо
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Кстати, это касается того же вопроса, который я поднимал ранее. Рынок земли в этой редакции никак не будет способствовать развитию фермерства. Сначала работающая система правосудия, льготы по налогообложению, дешевые кредиты, правительственные программы для фермеров, а потом рынок земли (с ограничением до 500 га). В противном случае, как продавали вы рапс, зерно, подсолнечник и кукурузу, так и будете продавать. А остальное придется покупать у тех же поляков.
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Тут навіть не в елементарній неврегульованості більшості питань пов"язаних з відкриттям так званого ринку (від кадастру до інституцій з якості використання) проблема. В якій країні під час війни продавали землю?
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КОР1В ПО СЕЛАХ ЗВОДЯТЬ ДО НУЛЯ СКОРО БУДЕМО ПИТИ КИТАЙСЬКЕ МОЛОКО
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От этих бесконечных Зе-перлов у меня постоянно когнитивный диссоннанс). Мне кажется скоро один из них скажет типа-чтобы никогда не насрать себе в штаны, нужно не застегивать брюки. Тот же уровень мышления.
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