 Польща може підтримувати своїх молочників, якщо вони не витісняють українські продукти на нашому ринку, - Милованов

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримка вітчизняного виробника вимагає, зокрема, боротьби з субсидіями інших країн своїм виробникам. Наприклад, для того, щоб польське молоко не витісняло українське з українського ринку, буде правильно і справедливо, щоб поляки не давали великих субсидій своїм молокозаводам і фермерам", - написав він.

Милованов розповів, що це питання сьогодні обговорювалося на зустрічі країн групи Cairn у рамках Світової організації торгівлі в Давосі.

Читайте також: Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов

Головою на зустрічі була Австралія, а представники України сиділи на місцях почесних гостей у президії, адже цього року Україна вперше стала членом групи цих країн.

"Всі країни групи мають спільну позицію - потрібно пропорційно зменшити рівень субсидій, якщо ці субсидії негативно впливають на інші країни. Простою мовою - Польща може підтримувати своїх виробників в агро, якщо вони торгують на внутрішньому ринку і це не витісняє наші продукти на наших і їхніх ринках. Така позиція - зменшення субсидій у партнерів - це теж захист", - підсумував Милованов.