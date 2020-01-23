 Секретар РНБО Данілов обговорив з уповноваженим Ірану з розслідування авіакатастрофи питання вивчення чорних скриньок українського літака

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Під час зустрічі Данілов наголосив на особливій важливості питання отримання Україною чорних ящиків.
Зі свого боку, іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення про подальшу роботу із засобами реєстрації польотної інформації буде прийнято після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну і з урахуванням вимог ст.26 Чиказької конвенції та Програми 13 до неї.
"Секретар РНБО України наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для вивчення чорних скриньок, - сказано в повідомленні.
В РНБО зазначили, що 22 січня експертна група, до якої приєдналися представники Канади та Франції, ознайомилися з технічними можливостями зчитування інформації з бортових засобів реєстрації польотної інформації - так званих чорних скриньок - Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства "Дискові системи".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
на борт пронес бомбу.Кто и как пронес, до сих пор не выяснили. В результате - теракт и
все 224 человека в самолёте погибли. В 2016 году президент Египта признал, что причиной катастрофы А321 был теракт.Но, Египет до сих пор не возбудили уголовное дело по статье "терроризм",расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им
не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий"
третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.