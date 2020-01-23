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Все про:профспілка (32) Суднобудівельний завод "Океан" (2)

 Профспілка заводу "Океан" заявила, що під час процедури банкрутства підприємства його працівників обдурили

Голова профспілкового комітету Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" написав лист президенту Володимиру Зеленському, в якому заявив про те, що під час банкрутства підприємства його працівників обдурили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі зазначається: "Ми, як працівники, акціонери були обмануті під час процедури банкрутства, внаслідок чого було ліквідовано найпотужніший суднобудівельний завод Європи. У процесі ліквідації в 2018 р завод продали лише за 122 млн грн, при цьому земля заводу, згідно з даними Держгеокадастру, оцінюється в сумі понад 400 млн грн.

Балансова вартість самого заводу перевищує 6 млрд грн, всі ми працівники, акціонери в кількості 12000 і держава були обмануті і повинні були отримати набагато більше. Це просто знущання над колективом. Ми чекали, що з'явиться справжній інвестор".

Глава профспілки заявив, що просить "прозорості ведення досудового розслідування правоохоронними органами України та притягнення до відповідальності винних осіб у скоєних злочинах".

"Мені, як людині, громадянину України, який пропрацював на заводі більшу частину свого життя, боляче дивитися на те, що відбувається з заводом, дуже хотілося б, щоб держава дала можливість реальним корабелам відродити суднобудівництво в Україні, колись найпотужнішого суднобудівного заводу Європи і залучити великих інвесторів, які можуть вкласти необхідні кошти в його розвиток"- резюмує глава профспілки.

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Профспілка заводу Океан заявила, що під час процедури банкрутства підприємства його працівників обдурили 01
Профспілка заводу Океан заявила, що під час процедури банкрутства підприємства його працівників обдурили 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171600
 
 
 Топ коментарі
 
Завод "Океан" продали при Ведрі Олексійовичу. Знову тобі Зе в портки насрав?
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Так вся Україна тепер завод Океан, зєбіл як маленьких всіх обманув.
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А вообще, совковое мышление в этой писюльке. При чем нормативная денежная оценка земли к стоимости бизнеса? Если инвестор обязался сохранять профиль предприятия, а оно экономически убито, то его рыночная стоимость значительно ниже остаточной стоимости замещения активов. А вот если завод порезать, а землю под порт и склады застроить, тогда да, стоимость земли становится важным фактором. Но только завода уже не будет.
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Так вся Україна тепер завод Океан, зєбіл як маленьких всіх обманув.
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Завод "Океан" продали при Ведрі Олексійовичу. Знову тобі Зе в портки насрав?
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Прочитай ще раз , що я написав. Чи до тебе не доходить?
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Глава администрации отметила, что 60% всех обращений могут и должны решаться на местном уровне.
МИНСК, 5 апр - Sputnik. Около 200 писем от граждан ежедневно приходят в Администрацию президента Беларуси, такое число было озвучено на коллегии ведомства, сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.
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А Вы где были пережиток Совка , - Людей Обманули , а Вас во все щели и со всех Сторон, - Защитники нашлись, - После того как человек в Киеве сидит и Ждет аудиенции с самым Занятым Человеком Рябошапкой.
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Профсоюз завода "Океан" заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули

Ну, так эффективный же частный собственник, такие евроценности сейчас в моде.
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Ничего. С дозами- тоже. Вы правы, не расстраивайтесь.
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Где ж был профсоюз с 2010 по 2016 годы когда завод реально грабили?
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А вообще, совковое мышление в этой писюльке. При чем нормативная денежная оценка земли к стоимости бизнеса? Если инвестор обязался сохранять профиль предприятия, а оно экономически убито, то его рыночная стоимость значительно ниже остаточной стоимости замещения активов. А вот если завод порезать, а землю под порт и склады застроить, тогда да, стоимость земли становится важным фактором. Но только завода уже не будет.
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Наївні люди. Знайшли кому повірити - Віслюку та ще і Оманському. ********** Вовка Віслюк вам " нічєво нє должен ". Так що нічого тепер скігліти . Епоха бідності для вас закінчилася.
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Хто ти З нами Бог та Україна ,від Бога ти далеко , все що робиться в Україні тобі огидно ?
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