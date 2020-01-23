 "Як сутенер бігає між США і РФ, щоб продати Україну", - Білецький розкритикував промову Зеленського в Давосі

Про це політик написав у своєму Твіттері у блозі на сторінках видання "Українська правда"
"Україна – недолюблена і недоінвестована. Фрейд би плакав, якби слухав виступ президента України у Давосі. З німим здивуванням завжди спостерігав за українським ажіотажем довкола форуму, на якому великий бізнес та великі політики великих країн щороку обговорюють великі справи. Цього року Зеленському вдалося максимально влучно сформулювати відповідь на питання, що там робить Україна: шукаємо спонсора. Не ідеї, не інвесторів, не контакти. А того, хто дасть грошей і вирішуватиме все за нас", - написав Андрій Білецький.
Глава "Нацкорпусу" додав, що такими словами Володимир Зеленський принизив Україну, а його поведінка на форумі була схожа на поведінку сутенера, який шукає для своєї країни "папіка", але ніяк не на поведінку президента і лідера.
"Риторика про недолюбленість та недоінвестованість доречна для певної категорії жінок, далеких як від ідей традиційних цінностей, так і від ідей фемінізму. Такі меседжі – норма в інстаграмі, але не на міжнародних форумах. Президент усе ще багатомільйонної країни, на жаль, сприймає свою державу як об'єкт, якому терміново треба "папік".
Він бігає між Росією і США в пошуках того, на кого б перекласти відповідальність за рішення. Але Україна потребує не сутенерів. Вона потребує лідерів. Які візьмуть відповідальність і будуть знати, що робити з клубком проблем, які лишили по собі такі самі вічні шукачі господаря, як і нинішній", - заявив Білецький.
Слід зазначити, що виступ Володимира Зеленського на форумі в Давосі також розкритикував український експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він заявив, що промова президента насправді нашкодила репутації України, адже Зеленський презентував її "сірою зоною", де інвестори не можуть розраховувати на захист прав і не можуть бути в безпеці. До того ж, Зеленський не зміг запропонувати потенційним інвесторам і партнерам нічого конкретного, - вважає експерт.
А я гражданин Украины, и у нас, в Украине, в моей стране, люди всех национальностей имеют равные права. В том числе и чукчи. В том числе и какие-то вальцманы.
Понятно тебе, коза, не? Равные права означает, что каждый может высказать, что он думает, и что порохоботовские нацики, которые мнят себя тут высшей расой, должны быть вне закона.
10 вересня 2019 р. ·
Звертаюсь до всіх, хто віддав свій голос за народного президента! З усіх сторін зараз чути ниття і вимоги до президента підняти пенсії і знизити комунальні платежі. Як цим людям не соромно!!! В той час як країна під керівництвом першого народного президента рішуче іде вперед, для проведення цих змін потрібно значні кошти! Пропоную навпаки - закликати президента заморозити пенсії та інші соціальні витрати! Потрібно утворити фонди добровільних пожертвувань, куди справжні прихильники президента зможуть вносити добровільні пожертвування. Потрібно показати всім цим порохоботам, що прихильникам народного президента не потрібна ніяка халява, а навпаки заради укріплення народного президента потрібно жертвувати і терпіти!!!!
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Мнения 23-янв, 06:419 1 506 0
При нынешней правящей команде Украине навязывают ценности, подобные тем, которые процветают "за поребриком". Так считает украинский деятель культуры Андрей Алехин.
Популярный украинский блогер, писатель, актер и телеведущий Андрей Алехин написал в своем фейсбук-аккаунте, что "слуги народа" стараются навязать украинцам "запоребриковские" ценности, медленно, но уверенно делая из нашей страны "маленькую Россию".
"Из нас все-таки старательно лепят маленькую Россию: КВНщики, спортсмены и полудурки пишут нам законы, а теперь - "за традиционные ценности" - в точности, как за поребриком. Раду в Думу переименовать, и вообще будет за***ись.
Насчет традиционных ценностей нашей "маленькой России" я вам скажу: получить зарплату в конверте, налогов никаких не платить, а ******** себе субсидию по бедности, чтобы коммуналку урезали, и хорошо бы выбить льготы.
Очень традиционная ценность, хоть кого спроси. Ну, и бычок выкинуть прямо в подъезде, чтобы домой не нести, тоже традиционная ценность..." - подчеркнул Алехин.
Хотя я не за того и не за того.