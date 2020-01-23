 Росія не планує за прикладом Ірану визнавати відповідальність за загибель МН17, - в МЗС РФ відповіли на заклик глави МЗС Нідерландів Блока

Про це на брифінгу в Москві сказала офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Речниця МЗС РФ заявила, що Блок через ЗМІ зробив "надумані паралелі" між атаками на МН 17 й на український "Боїнг" в Ірані.
"Головний дипломат Нідерландів, із нашої точки зору, просто недоречно скористався трагедією в Ірані, що має свої причини, свої особливості, для чергових нападок на Росію, для реклами вже досить набридлих суб'єктивних підходів Гааги до катастрофи рейсу MH17", - сказала Захарова.
Вона заявила, що це зроблено "в прив'язці до катастрофи" літака "Міжнародних українських авіаліній" (рейс PS 752).
За словами Захарової, Блок зажадав надання Росією "задовільних відповідей" на низку питань Спільної слідчої групи, яка розслідує збиття російською ракетою малайзійського "Боїнга" в липні 2014 року.
"Тих, які там вважатимуть правильними. Анітрохи не соромлячись відсутності доведених фактів, пан Блок запускає тепер в оборот якісь особисті відчуття щодо того, що міністр закордонних справ Росії, коли мова заходить про MH17, нібито "почувається не в своїй тарілці", й що "росіянам краще б визнати свою провину, погодитись відшкодувати збитки родичам загиблих, знявши тим самим напруженість", - сказала вона. При цьому Захарова назвала такі заяви "ритуальним викликанням дощу, що не має відношення до права та юриспруденції", оскільки, за її словами, Росія надала "цілу низку доказів", які нібито спростовують провину РФ за атаку на МН17.
"Причому тут ситуація в Ірані на початку 2020 року? Причому тут те, що сталось в Ірані з українським літаком, і те, що сталось кілька років тому з малайзійським "Боїнгом". Який зв'язок? Його немає! Взагалі ніякого зв'язку", - сказала Захарова.
"Безапеляційні вимоги Блока до Росії, як він сказав, визнати провину за катастрофу малайзійського літака в небі над Україною лише через те, що в Ірані був збитий український літак, є недоречними, неприйнятними, позбавленими будь-якої здорової логіки", - сказала Захарова. При цьому вона заявила, що Блок випускає з уваги "явну причетність до катастрофи України, яка не закрила повітряний простір над зоною конфлікту".
...Но тем не менее ***** везде приглашают .
Рашка не визнала жодного своєго злочину.
откладывает таки работа отпечаток на морду лица...
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Клоуны. Под Зеленского косят.
они парующее дерьмо в своих штанах не признают...
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад. (Блок)
Странный конфликт.
Конфликт внутренний,а БУК рашистский.
- какой, нах, самальот?!! ничьо ниии знаю, ииик. мы никаво ни сбивали. иииик. наливай!...
А другое - уже в "недецком возрасте" вдуть
этой "кунсткамере"!
"Это же очень и очень!"
Так бы сразу и сказал.
А ты уверен, что она подобреет?
Я думаю, разумнее ей будет предложить ящик "бояры",- эффект будет лучше.
А твоего подвига она не оценит.
Уверен, ей роднее дворник "под боярой", чем "Дон Кихот", хоть и в маске, "по трезвяни. ☺
Выходит старый грузин во двор покормить кур,а там петух "топчет" курицу. Старый грузин бросает зерно, петух спешно спрыгивает с курицы и начинает жадно клевать зерно. Старый грузин посмотрел, покачал головой и сказал:
-Не дай бог так оголодать!
- ИГИЛ признаёт свою причастность к террористическм актам, даже совершённым не ею, а РОссия не признаёт даже тех, за которые её "поймали за руку"....
Нічого б він не "примінив", але Захід - всрався.