 Росія не планує за прикладом Ірану визнавати відповідальність за загибель МН17, - в МЗС РФ відповіли на заклик глави МЗС Нідерландів Блока

Про це на брифінгу в Москві сказала офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Речниця МЗС РФ заявила, що Блок через ЗМІ зробив "надумані паралелі" між атаками на МН 17 й на український "Боїнг" в Ірані.

"Головний дипломат Нідерландів, із нашої точки зору, просто недоречно скористався трагедією в Ірані, що має свої причини, свої особливості, для чергових нападок на Росію, для реклами вже досить набридлих суб'єктивних підходів Гааги до катастрофи рейсу MH17", - сказала Захарова.

Вона заявила, що це зроблено "в прив'язці до катастрофи" літака "Міжнародних українських авіаліній" (рейс PS 752).

За словами Захарової, Блок зажадав надання Росією "задовільних відповідей" на низку питань Спільної слідчої групи, яка розслідує збиття російською ракетою малайзійського "Боїнга" в липні 2014 року.

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"Тих, які там вважатимуть правильними. Анітрохи не соромлячись відсутності доведених фактів, пан Блок запускає тепер в оборот якісь особисті відчуття щодо того, що міністр закордонних справ Росії, коли мова заходить про MH17, нібито "почувається не в своїй тарілці", й що "росіянам краще б визнати свою провину, погодитись відшкодувати збитки родичам загиблих, знявши тим самим напруженість", - сказала вона. При цьому Захарова назвала такі заяви "ритуальним викликанням дощу, що не має відношення до права та юриспруденції", оскільки, за її словами, Росія надала "цілу низку доказів", які нібито спростовують провину РФ за атаку на МН17.

"Причому тут ситуація в Ірані на початку 2020 року? Причому тут те, що сталось в Ірані з українським літаком, і те, що сталось кілька років тому з малайзійським "Боїнгом". Який зв'язок? Його немає! Взагалі ніякого зв'язку", - сказала Захарова.

"Безапеляційні вимоги Блока до Росії, як він сказав, визнати провину за катастрофу малайзійського літака в небі над Україною лише через те, що в Ірані був збитий український літак, є недоречними, неприйнятними, позбавленими будь-якої здорової логіки", - сказала Захарова. При цьому вона заявила, що Блок випускає з уваги "явну причетність до катастрофи України, яка не закрила повітряний простір над зоною конфлікту".

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