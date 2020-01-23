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 За кордоном
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Все про:МЗС РФ (554) Нідерланди (480) Боїнг-777 Malasia Airli... (430) Захарова (171)

 Росія не планує за прикладом Ірану визнавати відповідальність за загибель МН17, - в МЗС РФ відповіли на заклик глави МЗС Нідерландів Блока

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали "недоречним" порівняння главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком атак на малайзійський літак рейсу МН17 у Донецькій області та український "Боїнг" в Ірані.

Про це на брифінгу в Москві сказала офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Речниця МЗС РФ заявила, що Блок через ЗМІ зробив "надумані паралелі" між атаками на МН 17 й на український "Боїнг" в Ірані.

"Головний дипломат Нідерландів, із нашої точки зору, просто недоречно скористався трагедією в Ірані, що має свої причини, свої особливості, для чергових нападок на Росію, для реклами вже досить набридлих суб'єктивних підходів Гааги до катастрофи рейсу MH17", - сказала Захарова.

Вона заявила, що це зроблено "в прив'язці до катастрофи" літака "Міжнародних українських авіаліній" (рейс PS 752).

За словами Захарової, Блок зажадав надання Росією "задовільних відповідей" на низку питань Спільної слідчої групи, яка розслідує збиття російською ракетою малайзійського "Боїнга" в липні 2014 року.

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"Тих, які там вважатимуть правильними. Анітрохи не соромлячись відсутності доведених фактів, пан Блок запускає тепер в оборот якісь особисті відчуття щодо того, що міністр закордонних справ Росії, коли мова заходить про MH17, нібито "почувається не в своїй тарілці", й що "росіянам краще б визнати свою провину, погодитись відшкодувати збитки родичам загиблих, знявши тим самим напруженість", - сказала вона. При цьому Захарова назвала такі заяви "ритуальним викликанням дощу, що не має відношення до права та юриспруденції", оскільки, за її словами, Росія надала "цілу низку доказів", які нібито спростовують провину РФ за атаку на МН17.

"Причому тут ситуація в Ірані на початку 2020 року? Причому тут те, що сталось в Ірані з українським літаком, і те, що сталось кілька років тому з малайзійським "Боїнгом". Який зв'язок? Його немає! Взагалі ніякого зв'язку", - сказала Захарова.

"Безапеляційні вимоги Блока до Росії, як він сказав, визнати провину за катастрофу малайзійського літака в небі над Україною лише через те, що в Ірані був збитий український літак, є недоречними, неприйнятними, позбавленими будь-якої здорової логіки", - сказала Захарова. При цьому вона заявила, що Блок випускає з уваги "явну причетність до катастрофи України, яка не закрила повітряний простір над зоною конфлікту".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171592
 
 
 Топ коментарі
 
Стандартно: "ваши доказатєльства - нє доказатєльства", "развівают вот ету вот русофобію", "я - нє я і жопа нє моя"... Чого ще чекати від вбивць? Скільки вони вже збили цивільних літаків, розбомбили міст? І чекати від них зізнання? Та вони бистріше історію перепишуть, ніж визнають що вони вбивці
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кремлевские уголовнике в отказе,или в полной непризнанке-так кажется на жаргоне нквдшном
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Ну скажем так , что страна "ихтамнетов" вообще ничего не признаёт . Но тем не менее ***** везде приглашают .
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STAS 777

...Но тем не менее ***** везде приглашают .

Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока - Цензор.НЕТ 7736
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это не тенденция, это бабулесы которые изменили круговорот здоровой морали в мире.
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Дійсно, а з якого дива? ПАРЕ он не переймається...

Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока - Цензор.НЕТ 1400

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Им проще конституцию у себя переписать. Не удивлён конечно.
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Стандартно: "ваши доказатєльства - нє доказатєльства", "развівают вот ету вот русофобію", "я - нє я і жопа нє моя"... Чого ще чекати від вбивць? Скільки вони вже збили цивільних літаків, розбомбили міст? І чекати від них зізнання? Та вони бистріше історію перепишуть, ніж визнають що вони вбивці
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русню никто не спрашивает. В марте меяце начинается процесс по набутылизации монголоидов ( по боингу животворящему).
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Можно держать пари: эта гора родит лишь мышь! Это очевидно.
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Теж мені здивувала..
Рашка не визнала жодного своєго злочину.
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маняха все больше и больше на Цербера становится похожа.
откладывает таки работа отпечаток на морду лица...
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Визнавати мають ті що збили цього літака.
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Да, мы сбили МН-17, но признаваться как Иран не будем!
==========
Клоуны. Под Зеленского косят.
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о чем вы?
они парующее дерьмо в своих штанах не признают...
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Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским "Боингом". Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи. -В своё время, в Гааги будет уверять,что она имела ввиду исключительно- мобильную связь!
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад. (Блок)
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В ФСБ учат, отрицай все, даже если тебя стаскивают с девицы.(С)
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Если стаскивают с девицы, а не с женщины, то смысл отрицать еще есть... Росія не планує за прикладом Ірану визнавати відповідальність за загибель МН17, - в МЗС РФ відповіли на заклик глави МЗС Нідерландів Блока - Цензор.НЕТ 8549
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интиресна, захеровой в фильмах ужасов не предлагали сниматься? про нечистую силу и все такое. думаю чьотко подошла бы. там что ипало страшное шо душа чёрная
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А нх россии признавать если есть цап видбувайло Украина?)
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. При этом она заявила, что Блок упускает из виду "явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта"Источник: https://censor.net.ua/n3171592

Странный конфликт.
Конфликт внутренний,а БУК рашистский.
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Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока - Цензор.НЕТ 7738
- какой, нах, самальот?!! ничьо ниии знаю, ииик. мы никаво ни сбивали. иииик. наливай!...
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ну есть чуток... иди ты в детстве не мечтал посетить кунсткамеру с уродцами???
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Одно дело - в детстве камера с уродцами...
А другое - уже в "недецком возрасте" вдуть
этой "кунсткамере"!
"Это же очень и очень!"
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Та я ж в БВДЛ хорошем сенсе... и машка б подобрела... возлагаю, таксзать, йенк на плаху за благое дело...
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Уважаю Героев, которые способны на самопожертвование.
Так бы сразу и сказал.
А ты уверен, что она подобреет?
Я думаю, разумнее ей будет предложить ящик "бояры",- эффект будет лучше.
А твоего подвига она не оценит.
Уверен, ей роднее дворник "под боярой", чем "Дон Кихот", хоть и в маске, "по трезвяни. ☺
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Знаешь старый анекдот про "оголодать", не в тему, но для поднятия настроения?

Выходит старый грузин во двор покормить кур,а там петух "топчет" курицу. Старый грузин бросает зерно, петух спешно спрыгивает с курицы и начинает жадно клевать зерно. Старый грузин посмотрел, покачал головой и сказал:
-Не дай бог так оголодать!
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Иран - религиозное государство, для них Божий суд - самое страшное, что они себе могут представить... А рашка - безбожная гэбэшная территория, будут спать в глаза до последнего, натягивать фуйловскую и гундяевскую скрепу на мозги всему миру
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Связь самая прямая и непосредственная- ОБА самолета были сбиты рашистами-неофашистами ,просто на территории разных стран ,где присутствуют ************** ихтамнеты
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-Чем отличается Россия от ИГИЛ?
- ИГИЛ признаёт свою причастность к террористическм актам, даже совершённым не ею, а РОссия не признаёт даже тех, за которые её "поймали за руку"....
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А рашка когда то что то признавала ? Нас там нет,Скрипалей не травили...Как будто весь мир ничего не видит,типа дураки...Еще аукнится им...
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Так нарушение маго авторскава права тожа не хатит приснавать, а сиравно трахну и ашко мардовскае парву на шатланский крест.
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перси виявились більш порядними (якщо це слово взагалі тут доречне) ніж каци..але чомусь "демократичний" захід перших моршить набагато більше..мабуть це хитрий ліворадикальний план - як знищити зло та не дуже обісратись..а скоріш - перси просто не вміли заносити нафтодалари кому треба..та своєчасно..
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В персів "ядрьоного оружія" нема, а карлик ще в період захвату криму робив страшні очі і казав, що "ми єго прімєнім, єслі нам помєшают".
Нічого б він не "примінив", але Захід - всрався.
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А у Індії у грудні 1961 була ця зброя..?
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Так тож був 61-й рік, і в США тоді крашанки були, не те, що тепер...
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Просю пардону, мабуть, я інше мав на увазі...
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Що перси, в ОАЕ ще 50 років тому срали стоячі
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я знову ж, в 3324-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Володя путлер також літаком літає частенько.
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Слегка чересчур наивным нидерландцам надобно изучить одну специфическую русскую поговорку: «Явка с повинной облегчает душу, но сокращает дорогу до следственного изолятора».
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