 Посол України у Великій Британії Галібаренко розповіла, як вдалося домогтися виключення тризуба з антитерористичного посібника

Про це послиня України у Великій Британії Наталя Галібаренко розповіла "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, про включення тризуба до публікації контртерористичного підрозділу британської поліції посольство дізналося від українців із соціальних мереж.
"Ми почали отримувати запити від українців із проханням розібратися… Були проведені відповідні консультації спочатку з Форин-офісом. Потім ми зустрічалися безпосередньо з представниками поліції для пояснення нашої ситуації й статусу тризубця для того, щоб добитися, аби його забрали з публікації", — зауважила дипломатка.
Окрім того, відповідну роботу — публічну й непублічну —проводило Міністерство закордонних справ. А глава групи дружби з Україною у британському парламенті Джон Вітінґдейл порушив питання про тризуб під час години запитань до уряду перед профільним міністром.
Після того, як 19 січня британський уряд у своїй заяві висловив жаль із приводу того, що сталося, українське посольство зустрілося з представниками поліції, розповіла Галібаренко.
"Можна розцінювати, що заява була вибаченням за те, що сталося. Але під час наших контактів ми чітко заявили: вибачення — це добре, але це тільки половина справи. Головне із самого початку — не тільки принести вибачення й визнати помилку, але й забрати тризуб із цього посібника. І ми мали свої контакти й виходи на британську сторону, зокрема відбулася дуже важлива безпосередня зустріч із поліцією. Вони нас вислухали і після внутрішніх консультацій було прийняте відповідне рішення", — сказала вона.
Як пояснила дипломатка, це рішення "влаштовує українську сторону і відповідає українсько-британським відносинам".
На думку послині України у Великій Британії, логіка включення тризуба, а також інших організацій, як-от Greenpeace, в антитерористичний посібник, викликає питання: "Цей посібник створювався спеціальними службами Великої Британії. І зрозуміло, що вони ні з ким не консультувалися. Офіційне пояснення поліції — вони говорять про те, що нібито національною символікою і символікою різних організацій зловживають праворадикальні сили".
Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України і МЗС вимагали від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".
Міністр з питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс висловлював жаль з приводу образи українців, але наполягав, що радикали можуть зловживати використанням тризуба.
23 січня тризуб видалили з посібника.
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Просто не всех ещё заменили на Зе-билов.
Посол Украинского разлива.
Более "неудачно", чем жена Зели опозорилась перед японским Императором в желтом платье?
Дипломати показали що на своїх посадах не даремно.
с ним нельзя шутить, он вам не клоун какой-то
символів англійського лева, бо він схож на лева емблеми дивізії СС вафен Галичина.
обосрались наши дипломаты с ног до головы а тут блеют про "молодцов"...
Должен быть международный скандал со всеми вытекающими и с преследованием тех, кто допустил такое.
Им насрали на голову, потом немного гавна соскребли - а те и довольны.
Но там же был и герб полка Азов!
А что с ним?
По моему это специальная провокация зе-срани.
Типа - шаг вперёд - пол шага назад. Герб Украины убрали а полк Азов - оставили.
И что меняется?
Страна, у которой вооружённые силы есть террористическая организация.
Тот же хер только вид сбоку...