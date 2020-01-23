EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  6187  35
Все про:Велика Британія (1106) дипломатія (403) посол (581) символіка (117) Тризуб (5) Галібаренко Наталія (8)

 Посол України у Великій Британії Галібаренко розповіла, як вдалося домогтися виключення тризуба з антитерористичного посібника

Рішення про вилучення тризуба з антитерористичного посібника британська поліція ухвалила після зустрічі з представниками посольства України у Великій Британії.

Про це послиня України у Великій Британії Наталя Галібаренко розповіла "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, про включення тризуба до публікації контртерористичного підрозділу британської поліції посольство дізналося від українців із соціальних мереж.

"Ми почали отримувати запити від українців із проханням розібратися… Були проведені відповідні консультації спочатку з Форин-офісом. Потім ми зустрічалися безпосередньо з представниками поліції для пояснення нашої ситуації й статусу тризубця для того, щоб добитися, аби його забрали з публікації", — зауважила дипломатка.

Окрім того, відповідну роботу — публічну й непублічну —проводило Міністерство закордонних справ. А глава групи дружби з Україною у британському парламенті Джон Вітінґдейл порушив питання про тризуб під час години запитань до уряду перед профільним міністром.

Читайте також: "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму

Після того, як 19 січня британський уряд у своїй заяві висловив жаль із приводу того, що сталося, українське посольство зустрілося з представниками поліції, розповіла Галібаренко.

"Можна розцінювати, що заява була вибаченням за те, що сталося. Але під час наших контактів ми чітко заявили: вибачення — це добре, але це тільки половина справи. Головне із самого початку — не тільки принести вибачення й визнати помилку, але й забрати тризуб із цього посібника. І ми мали свої контакти й виходи на британську сторону, зокрема відбулася дуже важлива безпосередня зустріч із поліцією. Вони нас вислухали і після внутрішніх консультацій було прийняте відповідне рішення", — сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму"

Як пояснила дипломатка, це рішення "влаштовує українську сторону і відповідає українсько-британським відносинам".

На думку послині України у Великій Британії, логіка включення тризуба, а також інших організацій, як-от Greenpeace, в антитерористичний посібник, викликає питання: "Цей посібник створювався спеціальними службами Великої Британії. І зрозуміло, що вони ні з ким не консультувалися. Офіційне пояснення поліції — вони говорять про те, що нібито національною символікою і символікою різних організацій зловживають праворадикальні сили".

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України і МЗС вимагали від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".

Міністр з питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс висловлював жаль з приводу образи українців, але наполягав, що радикали можуть зловживати використанням тризуба.

23 січня тризуб видалили з посібника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171590
 
   
 Топ коментарі
 
Наталья Николаевна Галибаренко (укр. Наталія Миколаївна Галібаренко, 12 мая 1978) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании (c 26 августа 2015 года).

---
Просто не всех ещё заменили на Зе-билов.
 показати весь коментар
 
_Гораздо интересней как герб там оказался! От этого за милю рашистами смердит. А контрразведка ВБ мышей не ловит!
 показати весь коментар
 
Дво голова курка ось настоящий знак всесвітнього терроризму.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наталья Николаевна Галибаренко (укр. Наталія Миколаївна Галібаренко, 12 мая 1978) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании (c 26 августа 2015 года).

---
Просто не всех ещё заменили на Зе-билов.
 показати весь коментар
 
 
И что же тут "неудачного" в наряде?
Более "неудачно", чем жена Зели опозорилась перед японским Императором в желтом платье?
 показати весь коментар
 
 
Англійці зберегли добру міну при поганій грі. Це похвально.
Дипломати показали що на своїх посадах не даремно.
 показати весь коментар
 
 
_Гораздо интересней как герб там оказался! От этого за милю рашистами смердит. А контрразведка ВБ мышей не ловит!
 показати весь коментар
 
 
На одном из матчей где-то за рубежом (может в Бельгии) и наш бел-чырвона-белы признали экстремистским и заставили убрать... Не только Украина в центре внимания...
 показати весь коментар
 
А чаго гэта народец наш шоркаецца па бельгiям? Няужо па пяццот атрымлiвае?
 показати весь коментар
 
Дво голова курка ось настоящий знак всесвітнього терроризму.
 показати весь коментар
 
 
а моральная компєнсація в пару лярдов стєрлінґов?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да жару вы задали, с перепугу и золото Полуботка отдадут наверняка.
 показати весь коментар
 
ваня, ну-ка присядь обратно на бутылку, сорванец...
 показати весь коментар
 
Нам дуже шкода, але британським прапором зловживають праворадикали. Чи не могла б Велика Британія поміняти свій прапор?
 показати весь коментар
 
 
молодец, галибаренко..вот еще б вы Трезуб поместили к нам на знамя - цены бы вам не было!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хробак, ты тоже быстро отреагировал
 показати весь коментар
 
Странно, что никто не комментирует. Это успех наших Украинских дипломатов и этот факт нужно признать. Вот так государство должно регулярно и последовательно отстаивать на международной арене свои национальный интересы.
 показати весь коментар
 
 
просто Зеленский заставил бриташек выполнить требование, вот и всё.
с ним нельзя шутить, он вам не клоун какой-то
 показати весь коментар
 
Yes, все страны основаны именно радикалами , такими были и наши князья , а английские и американский основатели - вообще радикалы-мама-не-горюй. Нерадикалы не основали ничего, ничего не завоевали и не удержали
 показати весь коментар
 
 
Маразм. Так можно включити до екстремістских
символів англійського лева, бо він схож на лева емблеми дивізії СС вафен Галичина.
 показати весь коментар
 
Галибаренко - молодец! Все по уму, твердо, четко, взвешено и грамотно, отстояла и защитила репутацию страны.
 показати весь коментар
 
 
судя по комментам - страна дебилов.

обосрались наши дипломаты с ног до головы а тут блеют про "молодцов"...

Должен быть международный скандал со всеми вытекающими и с преследованием тех, кто допустил такое.
Им насрали на голову, потом немного гавна соскребли - а те и довольны.

Но там же был и герб полка Азов!
А что с ним?

По моему это специальная провокация зе-срани.
Типа - шаг вперёд - пол шага назад. Герб Украины убрали а полк Азов - оставили.

И что меняется?
Страна, у которой вооружённые силы есть террористическая организация.
Тот же хер только вид сбоку...
 показати весь коментар
 
и что - по рылу не видно - что это свинорылая кацапка...
Посол України у Великій Британії Галібаренко розповіла, як вдалося домогтися виключення тризуба з антитерористичного посібника - Цензор.НЕТ 5463
 показати весь коментар
 
Ну герб "Азова" это чистый плагиат, у танкистов "Das Reich" стырили, поэтому их в черный список как плагиатчиков и внесли
 показати весь коментар
 
Надо было приехать на «Мазерати» и спросить: «Повылазило?»
 показати весь коментар
 
В британців дивна логіка. Ножем користується не тільки хірург, але й бандит. То винен ніж?
 показати весь коментар
 
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб став єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору