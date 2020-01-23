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Все про:Дніпропетровськ (1251) земля (495) кадастр (12) Філатов (250)

 Філатов закликав Генпрокуратуру, НАБУ і ДБР взятися за розслідування земельних махінацій у Дніпрі. ВIДЕО

У мерії Дніпра викрили масштабну махінацію з продажу землі за фальшивими документами. Впродовж півроку підручні місцевого злочинного угруповання торгували, по суті, віртуальними кадастрами. Обсяг виявлених земельних крадіжок дорівнює площі майже 20 футбольних полів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Дніпра Борис Філатов розповів в ефірі авторської передачі на своєму youtube-каналі "Запитай Філатова".

"Є інформація, що процес організував колишній керуючий справами міськради, якого ми зі скандалом звільнили в 2016 році. Зрозуміло, що за ним, швидше за все, стоять люди, які називають себе поважними бізнесменами і міськими меценатами. Водночас - і ми говоримо про це відкрито - до історії можуть бути причетні і деякі з нинішніх працівників або навіть техперсоналу міськради", - заявив Борис Філатов у коментарі до авторської передачі.

У міськраді Дніпра почали службове розслідування. Керівництво архівного управління відсторонено. Борис Філатов також закликав підприємців повернути місту незаконно придбану землю.

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У деяких фальшивках, датованих кінцем 90-х років, зазначено назви вулиць, які в місті з'являться тільки після декомунізації - в 2015 році.

У мерії Дніпра готові передати правоохоронцям всі документи і назвати імена ймовірних виконавців угоди з продажем землі за фіктивними документами. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що епізодами справи цікавилася СБУ, однак, з якоїсь причини, раптово втратила до цього інтерес. Водночас після вилучення документів, у мерію моментально направили запит із однієї з прокуратур міста.

"Цілком можливо, що така блискавична реакція може означати причетність до тіньового ринку також і місцевих правоохоронців", - повідомив глава міста.

Борис Філатов відзначив: у Дніпрі земля належить територіальній громаді, а не злочинцям, які вдають із себе містечкових царьками. У мерії планують звертатися до судів, щоб повернути незаконно продані ділянки назад у комунальну власність.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171589
 
   
 Топ коментарі
 
не уже кто то опередил корбна?
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Приходит антикоррупционер к коррупционеру и говорит:
- Папа, дай денег...........
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В Днепропетровской области вообще безпредел с землей и с паями в частности. Есть такое КСГ Днипро конечным бенефициаром которого является бывший губернатор области Касьянов с офшорными счетами на Кипре. Селян пайщиков дурят как хотят. В том же Софиевском районе больше полсотни селян не могут получить свои деньги за аренду пая в 7 га аж 8500 грн. лишь потому, что не захотели больше с этими мошенниками пролонгировать договора аренды. При том что тем пайщикам у которых договора еще в силе деньги выплатили еще в июле. А те кто больше не захотел иметь дело с этим агрохолдингом решили наказать и тупо не платят. По договорам срок выплаты максимум до 31 декабря. Большинство пайщиков люди пожилого возраста и с маленькой пенсией безвылазно сидящих в своих селах . Понимая это и то что люди не поедут судится за 8000 грн в район за 50 км нувориши нагло смеются над ними. Сейчас готовлю коллективный иск плюс попробую закинуть жалобу в прокуратуру и офис президента согласно закона про звернення громадян. Если этот закон еще работает. Безпредел везде и во всем. Посмотрим как новая власть будет реагировать. Хотя надежды на все инстанции мало.
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Приходит антикоррупционер к коррупционеру и говорит:
- Папа, дай денег...........
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а почему обращение в публичную плоскость, а не в прокуратуру?
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осилил - призвал... но не отнес туда имеющиеся бамажки
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Так некому нести. Вот и обратился публично. Может рябошапко, и черт баканов чесатся начнут. Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций в Днепре - Цензор.НЕТ 9930 Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций в Днепре - Цензор.НЕТ 2053
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черт его знает...может Вы и правы!
но все же...так просто на ветер крикнул - сквозняк погнал... а с бумагами и письменной заявой в Генпрокуратуру... мне (по-старинке) кажется надежнее...конкретнее что ли
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мне понравилось...
чет поверил Филатову в этот раз...
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Не пойму, кто то у Бори лакомый кусочек отхватил?
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В Днепропетровской области вообще безпредел с землей и с паями в частности. Есть такое КСГ Днипро конечным бенефициаром которого является бывший губернатор области Касьянов с офшорными счетами на Кипре. Селян пайщиков дурят как хотят. В том же Софиевском районе больше полсотни селян не могут получить свои деньги за аренду пая в 7 га аж 8500 грн. лишь потому, что не захотели больше с этими мошенниками пролонгировать договора аренды. При том что тем пайщикам у которых договора еще в силе деньги выплатили еще в июле. А те кто больше не захотел иметь дело с этим агрохолдингом решили наказать и тупо не платят. По договорам срок выплаты максимум до 31 декабря. Большинство пайщиков люди пожилого возраста и с маленькой пенсией безвылазно сидящих в своих селах . Понимая это и то что люди не поедут судится за 8000 грн в район за 50 км нувориши нагло смеются над ними. Сейчас готовлю коллективный иск плюс попробую закинуть жалобу в прокуратуру и офис президента согласно закона про звернення громадян. Если этот закон еще работает. Безпредел везде и во всем. Посмотрим как новая власть будет реагировать. Хотя надежды на все инстанции мало.
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Сначала, Боря, со своей гоп-компанией, ответь за мост, набережную, тендера, парковки, МЕТРО... А потом только будешь что-то вякать.
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Зачем так хвастаться дебилизмом и собственной ущербностью. Все документы в открытом доступе. Идите и пишите... тупорылый Дубинский №2. Уроды на Службе у Ирода....
Вам сказали - псы Авакова в доле, шавки Рябой шапки - тоже. Документы никому не интересны. Горсовет ведёт собственное разбирательство. Что не понятно? Или с мозгами туго?
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да в Днепре с землей охренели.....сотрудники архитектурного-планировочного управления на себя и родственников записывают земельки и продают на олх.....а простым гражданам отказывают в получении для строительства дома. Руководство АПУ записало себе землю в центре города,а АТОшникам дают за городом в дебрях.
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