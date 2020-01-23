 Філатов закликав Генпрокуратуру, НАБУ і ДБР взятися за розслідування земельних махінацій у Дніпрі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Дніпра Борис Філатов розповів в ефірі авторської передачі на своєму youtube-каналі "Запитай Філатова".

"Є інформація, що процес організував колишній керуючий справами міськради, якого ми зі скандалом звільнили в 2016 році. Зрозуміло, що за ним, швидше за все, стоять люди, які називають себе поважними бізнесменами і міськими меценатами. Водночас - і ми говоримо про це відкрито - до історії можуть бути причетні і деякі з нинішніх працівників або навіть техперсоналу міськради", - заявив Борис Філатов у коментарі до авторської передачі.

У міськраді Дніпра почали службове розслідування. Керівництво архівного управління відсторонено. Борис Філатов також закликав підприємців повернути місту незаконно придбану землю.

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У деяких фальшивках, датованих кінцем 90-х років, зазначено назви вулиць, які в місті з'являться тільки після декомунізації - в 2015 році.

У мерії Дніпра готові передати правоохоронцям всі документи і назвати імена ймовірних виконавців угоди з продажем землі за фіктивними документами. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що епізодами справи цікавилася СБУ, однак, з якоїсь причини, раптово втратила до цього інтерес. Водночас після вилучення документів, у мерію моментально направили запит із однієї з прокуратур міста.

"Цілком можливо, що така блискавична реакція може означати причетність до тіньового ринку також і місцевих правоохоронців", - повідомив глава міста.

Борис Філатов відзначив: у Дніпрі земля належить територіальній громаді, а не злочинцям, які вдають із себе містечкових царьками. У мерії планують звертатися до судів, щоб повернути незаконно продані ділянки назад у комунальну власність.



