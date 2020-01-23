 У прокуратурах Донецької та Луганської областей створили спецуправління з військових злочинів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 23 січня пресслужба Офісу генпрокурора.



"Новостворені управління здійснюватимуть процесуальне керівництво та контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу або пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України", – говориться в повідомленні.



Наразі прокурори обласних і місцевих прокуратур в Донецькій і Луганській областях здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у понад 10,5 тисяч кримінальних проваджень даної категорії.



Регіональні підрозділи також тісно співпрацюватимуть з громадськими правозахисними організаціями щодо питань документування воєнних злочинів, використовувати у роботі відкриті джерела інформації та комунікувати з постраждалими або свідками злочинних дій".

У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія почала збройну агресію. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на висунутіі Україною факти і докази.

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