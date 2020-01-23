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Все про:Луганщина (1909) прокуратура (2039) Донецька область (2366)

 У прокуратурах Донецької та Луганської областей створили спецуправління з військових злочинів

Прокуратури Донецької та Луганської областей завершили формування спецуправлінь з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на сході України. До їхнього складу увійшли 60 прокурорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 23 січня пресслужба Офісу генпрокурора.

"Новостворені управління здійснюватимуть процесуальне керівництво та контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу або пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України", – говориться в повідомленні.

Наразі прокурори обласних і місцевих прокуратур в Донецькій і Луганській областях здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у понад 10,5 тисяч кримінальних проваджень даної категорії.

Регіональні підрозділи також тісно співпрацюватимуть з громадськими правозахисними організаціями щодо питань документування воєнних злочинів, використовувати у роботі відкриті джерела інформації та комунікувати з постраждалими або свідками злочинних дій".

У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія почала збройну агресію. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на висунутіі Україною факти і докази.

Читайте також: Жительку Донеччини, що брала участь проведенні "референдуму" про створення "ДНР", засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171586
 
   
 Топ коментарі
 
Тепер кожний АТОшник може бути злочинцем.
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и это не шутки, все к этому и шло!
ну что же, посмотрим, на сколько они оторваны от мира и реальности.
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А по Зєліним панятіям обміняють всіх злочинців(якщо спіймають) на таксистів. Жаль коштів на зарплату слідакам і прокурорам.
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Тепер кожний АТОшник може бути злочинцем.
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и это не шутки, все к этому и шло!
ну что же, посмотрим, на сколько они оторваны от мира и реальности.
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Так в нас не війна, а вооруженный конфликт. Цим все сказано.
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раздайте этим прокуроским лоботрясам по карабину - пусть идут родину защищать. менты авакова помогут. а мы понаблюдаем за их "вiйськовими злочинами"...
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Эта риванш, при Парашенке такова небыла!
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Звичайно, що ні. Була європейська модель військових прокурорів. А Рябошапка вигадав п'ятиколісний велосипед - спецуправління при обласних прикуратурах. Різн ця в тому, що військовий прокурор - в першу чергу військова людина, яка здійснює прокурорський нагляд у військах, які не є для неї таємницею. У Рябошапки специфічні військові правопорушення свпроводжубть цивільні прокурори, які не мають поняття, що таке військова служба.
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Вы путаете преступления совершенные военнслужащими с военными преступлениями. Специально или по глупости вы утверждаете, что основнвм оъектом расследований военных преступлений должны быть Украинские военные. Цитирую вас "військовий прокурор - в першу чергу військова людина, яка здійснює прокурорський нагляд у військах". В статье, же сказанно наоборот "Новосозданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины". Приведу простой пример. Путин - не военнослужащий, но военные преступления совершал.
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престплений было действительно много. может с кивы начнем. заява уже есть
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Скоро зелебобики начнут волать "пєрєстаньтє задр@чівать ківу!!!"
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Ага,знову зрада!!!! Знову підкоп під мальдівську.....
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повторение того же,что было в 2014 году,когда получавшие денежное пособие от украинского государства,донецко-луганские органы власти, скопом перешли на службу рашисту за исключением единиц.которые должны были искать прибежище в Украине...
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Ну так сокращение грядет...а пацанам надо рабочие места!!!
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