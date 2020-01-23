 Мінінфраструктури оголосило відкритий відбір на посаду керівника Адміністрації морських портів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказано на офіційному сайті українського уряду в четвер увечері, відбір оголошено відповідно до статуту ДП "АМКУ" і рішенням Наглядової ради від 17 січня 2020 року.
Як повідомлялося, на той час громадянин Латвії, портового фахівця Райвіса Вецкаганса було призначено в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" в 2017 році.
На початку січня 2020 року він заявив, що не має наміру подавати свою кандидатуру на анонсований конкурс на згадану посаду, при цьому цілком схвалив проведення конкурсу і заявив про наміри продовжити роботу в Україні в приватному секторі.
Об этом свидетельствуют существенные изменения в имущественном состоянии, которые были поданы в НАПК на протяжении месяца:
2 декабря 2019 года получил 310,5 тыс. гривен (изменения поданы 11.12.2019 года);
27 декабря 2019 года получил 176 тыс. гривен (изменения поданы 14.01.2020 года).
Похоже, речь шла о выплате зарплат за ноябрь и за декабрь.
Огромные заработки новоиспеченного замдиректора концерна давно привлекли внимание прессы, но до сих пор непонятна методология расчетов огромных окладов. Его составляющие, оценка и KPI.
Поскольку создается странный прецедент. Ведь начальник Наема глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абрамавичус зарабатывает в 5 раз меньше. За два месяца - в ноябре-декабре 2019 года - он получил доход в размере 50 прожиточных минимумов, то есть 92,6 тыс. гривен.