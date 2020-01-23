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Все про:Кабмін (3249) конкурс (516) Мінінфраструктури (356) АМПУ (24) Вецкаганс (5)

 Мінінфраструктури оголосило відкритий відбір на посаду керівника Адміністрації морських портів

Міністерство інфраструктури України оголосило відкритий відбір на посаду голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказано на офіційному сайті українського уряду в четвер увечері, відбір оголошено відповідно до статуту ДП "АМКУ" і рішенням Наглядової ради від 17 січня 2020 року.

Як повідомлялося, на той час громадянин Латвії, портового фахівця Райвіса Вецкаганса було призначено в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" в 2017 році.

На початку січня 2020 року він заявив, що не має наміру подавати свою кандидатуру на анонсований конкурс на згадану посаду, при цьому цілком схвалив проведення конкурсу і заявив про наміри продовжити роботу в Україні в приватному секторі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171584
 
 
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На дуже хлібне місце потрібний бажаючий безсрібник?
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Предпочтение будет отдано владельцам шаурмячных и свадебным фотографам, не знающим украинского языка. Мінінфраструктури оголосило відкритий відбір на посаду керівника Адміністрації морських портів - Цензор.НЕТ 4776
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Бывший депутат, а теперь заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем в конце 2019 года заработал 486,6 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют существенные изменения в имущественном состоянии, которые были поданы в НАПК на протяжении месяца:

2 декабря 2019 года получил 310,5 тыс. гривен (изменения поданы 11.12.2019 года);
27 декабря 2019 года получил 176 тыс. гривен (изменения поданы 14.01.2020 года).

Похоже, речь шла о выплате зарплат за ноябрь и за декабрь.

Огромные заработки новоиспеченного замдиректора концерна давно привлекли внимание прессы, но до сих пор непонятна методология расчетов огромных окладов. Его составляющие, оценка и KPI.

Поскольку создается странный прецедент. Ведь начальник Наема глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абрамавичус зарабатывает в 5 раз меньше. За два месяца - в ноябре-декабре 2019 года - он получил доход в размере 50 прожиточных минимумов, то есть 92,6 тыс. гривен.
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я готов - 300 тис премии хочу как всем так и мне
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Срочно открывается набор на должность Фунтика.-руководителя Администрации морских портов, ( Я при царе сидел, я при Керенском сидел...) Рога и копыта.
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