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 Житель Житомирщини викрав трактор, щоб дістатися на п'янку в сусіднє село. ФОТО

20-річний хлопець викрав трактор із сусідського гаража і вирушив на гулянку. Коли за ним приїхали поліцейські, він ще не встиг протверезіти.

Викрадення трактора сталося в с. Кирдан Овруцького району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

44-річний місцевий житель звернувся до поліцейських із заявою про те, що з його гаража вкрали трактор.

"Інспектори сектору реагування патрульної поліції незабаром виявили розшукуваний трактор покинутим у полі між населеними пунктами. А за свідченням селян швидко вдалося встановити причетного до правопорушення", - розповів начальник Овруцького ОП ГУНП Ігор Цалко.

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"20-річного жителя с. Кирдан, обґрунтовано підозрюваного у незаконному заволодінні трактором, поліцейські виявили в нетверезому, за зовнішніми ознаками, стані. Свою провину він визнав і пояснив, що скористався чужим трактором, щоб вночі дістатися до сусіднього села на випивку до друзів. Втім тому транспортний засіб не пригнав, бо він загруз у полі", - сказано в повідомленні поліції.

Провадження розслідують за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Житель Житомирщини викрав трактор, щоб дістатися на пянку в сусіднє село 01
Житель Житомирщини викрав трактор, щоб дістатися на пянку в сусіднє село 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171582
 
 
 Топ коментарі
 
очень выпить хотелось, поэтому гнал на первой космической))
Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 8515
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как скучно ми жівьйом - у нас пропал дух авантюрізьма
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Від кацапів ми недалеко відстали по таких п'яних пригодах. Це нас білше єднає з ордою, аніж з європою.
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Он превзошёл мои ожидания . Дна ещё НЕ видно . Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 6028
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Терміново на першу сторінку "Нью Йорк таймс" -новина глобального рівня ))
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Это новость масштаба страны? Да каждый выходной такая фигня.
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так интерес у народа к таким новостям. Сам порой задумываюсь это политический форум или что? Но потом смотрю количество просмотров под такими "событиями" и отношусь с пониманием.
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Якщо гра х**м на роялі - новина масштабу країни, то чим тракторист гірший? Може це майбутній президент.
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«Погулял» не хило😬........Бывает........😁
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Ну, хайпанул парняга. Правда повод для хайпа овсем дурацкий.
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да..."земанский грипп"...лёгкий озноб...и "турболежимммм"...
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Ну, правильно, Штепе компенсацию 3600 евро, а мужику 5-8 отсидки..., за празднование Соборности Украины. Понять и простить, на первый раз. Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 9772
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китайський хлам ним тільки на пянку їздити і то грузне в полі . вони обоє нерозумні той шо купив і той шо вкрав цей трактор
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Ти в курсі, що робили з конокрадами?
І по історичним міркам не так давно.
І не розбирались, шо там була за конячка.
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А шо велика своего не было, в 20 лет себе всю жизнь испортил. Может сжалится сосед, заберет заяву, молодой, кровь играет... врядли он в 20 лет хронический алкоголик. А если сядет в тюрьму, тогда точно им станет, да и воровать тогда уже будет с другой целью.
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У меня знакомый был хроническим алкоголиком уже в 15 лет...
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очень выпить хотелось, поэтому гнал на первой космической))
Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 8515
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димок димок від машин мов дівочі літа...(c)
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БЛИН!!!!!!!
А по передним колесам не скажешь, что они с тормозами!
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пракатился паприколу впрочем так же как и голосовал.
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Видать не в первый раз угонял, раз пришлось в полицию обращаться. Достал.
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та то порох виноват, довел изверг народ, уже и побухать до дружбанов в соседнюю селуху нема на чем съездить! заберите пацана в армию хоть на бэхе в луганде накатается , возле башни....
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Теперь ему осталось только что "воронок" угнать.. Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 996
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Ми колись по горілку зимою теж їздили гусеничним за п*ять км! Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 1488Дороги поперемітало!
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Был случай, ребята бухими в соседнее село на дискотеку на комбайне гоняли
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йєдєм, йєдєм в сасєднєйє сєло на діскатєку!
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как скучно ми жівьйом - у нас пропал дух авантюрізьма
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атпустітє хльопця - він же не со зла
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Чув історію, як на будівництві газопровода їздили по пляшку трубоукладником. Одного разу тракторист заснув і пошкодив стрілою лісові насадження в лісопарку. Після цього газовщики вже скидалися не на пляшку, а на штраф.
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Скоро уже и на новость шо у бабы Клавы угнали корову - будут политику приплетать)
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Трактор хорош!Реально провоцировал
Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 2294
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А на чому йому було добиратись на гулянку якщо ні транспорту ні доріг.В усьому винна місцева влада. Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 2311
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Нужно было местной власти завезти его в соседнее село дальше бухать .Вот тогда местная власть была бы хорошей .
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У далекі роки (студентські) ми під час весілля товариша (Київська область) угнали серед ночі асфальтовий коток. Здається щоби відвезти дівчину на вокзал. Щоправда доїхали лише до паркана, але є що згадати.
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