 Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Чиновник вимагав від громадянина 20 тис. грн хабаря за прискорення проведення перевірки перед ліквідацією підприємства та її успішне завершення без претензій з боку ДФС.
Податківця затримали під час отримання хабаря в службовому кабінеті в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Сегодня хирурга отпустили с штрафом 8,5 тыс гр. за взятку 20тыс $, и 1 миллион $ ему вернули, так как не смогли доказать их коррупционное происхождение! При зарплате 15 тыс гр.!
Как сказал Премьер, в Украине они победили коррупцию!
Не зря они закон зарубили! Так что всем легализировали всё украденное!