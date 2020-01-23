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 Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника відділу Головного управління ДФС у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 01

Чиновник вимагав від громадянина 20 тис. грн хабаря за прискорення проведення перевірки перед ліквідацією підприємства та її успішне завершення без претензій з боку ДФС.

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 02

Податківця затримали під час отримання хабаря в службовому кабінеті в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 03

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 04

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171581
 
 
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За 5%. Делайте ставки!
Сегодня хирурга отпустили с штрафом 8,5 тыс гр. за взятку 20тыс $, и 1 миллион $ ему вернули, так как не смогли доказать их коррупционное происхождение! При зарплате 15 тыс гр.!
Как сказал Премьер, в Украине они победили коррупцию!
Не зря они закон зарубили! Так что всем легализировали всё украденное!
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повисьтє жалованійє шоп бєднийє митарі на взятку мєньше лімона нє соглашалісь!!!
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У ДФС нет подномочий делать проверки. Эта новость туфта
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Эта подстава. Им так мало брать начальство запрещает
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