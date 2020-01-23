 Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинські новини" з посиланням на власного кореспондента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заупокійні молитви, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося сьогодні, 23 січня, в місті Маріуполь Донецької області.

Так, під час церемонії прощання були присутні військові капелани, бойові побратими, а також кохана дівчина Миколи.

Після панахиди автомобіль гуманітарного проєкту Збройних Сил України "Евакуація 200" повіз тіло військовослужбовця в останню путь - на рідну Волинь.

Богослужіння по загиблому воїну відбулося в Маріуполі о 16:00. Потім тіло воїна повезли в останню путь до рідного дому. Орієнтовно жалобний кортеж прибуде на Волинь завтра, 24 січня, близько 8:00 години", - наголошується в повідомленні.

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