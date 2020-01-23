EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  2083  2
Матеріали за темою:
Все про:смерть (3781) Ян Осока (930) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (52)

 Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі. ФОТОрепортаж

23 січня, в місті Маріуполь Донецької області побратими попрощалися з Миколою Васильовичем Сорочуком, 1997 року народження, жителем села Лище Луцького району Волинської області, військовослужбовцем 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 22 січня на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинські новини" з посиланням на власного кореспондента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заупокійні молитви, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося сьогодні, 23 січня, в місті Маріуполь Донецької області.

Так, під час церемонії прощання були присутні військові капелани, бойові побратими, а також кохана дівчина Миколи.

Після панахиди автомобіль гуманітарного проєкту Збройних Сил України "Евакуація 200" повіз тіло військовослужбовця в останню путь - на рідну Волинь.

Богослужіння по загиблому воїну відбулося в Маріуполі о 16:00. Потім тіло воїна повезли в останню путь до рідного дому. Орієнтовно жалобний кортеж прибуде на Волинь завтра, 24 січня, близько 8:00 години", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Український воїн Микола Сорочук загинув на Донбасі 22 січня від рук російських найманців. ФОТО

Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі 01
Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі 02
Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі 03
Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі 04
Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі 05
Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171578
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору