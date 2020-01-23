 Бекешкіна розкритикувала електронний перепис від Дубілета

Про це заявила в коментарі виданню "ГОРДОН" соціологиня Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед потрібно подивитися методику оцінювання чисельності населення. Питання в тому, наскільки воно дає можливість охопити все населення. Чи всіх жителів країни враховано в реєстрах, які використовували. Наприклад, можна взяти дані щодо мобільних телефонів. Так, вони є у багатьох, але не в усіх. Добре, тоді можна взяти дані з Пенсійного фонду. Але й це не дає гарантій, адже не всі, у кого немає мобільних телефонів, обов'язково є пенсіонерами. До того ж у нас чимало переселенців, зареєстрованих на старому місці проживання. Тому в мене є підозри, що частину населення було просто не враховано", – зазначила Бекешкіна.
На її думку, нинішня чисельність населення України не менше ніж 37 млн.
"За даними Держстату, населення становило майже 42 млн. Напевно, там відштовхувалися від даних, одержаних раніше. Чи реалістичний результат, який озвучено зараз, – складно сказати. Щонайменше, населення в Україні не менше ніж 37 млн. Тут питання – скільки людей не врахували? Це стосується тих же пенсіонерів на окупованих територіях, які отримують пенсії. Врахували їх чи ні? Не варто забувати і про те, що чимало людей виїхало в Росію. Завдання підрахунку населення залишається доволі складним. Звісно, добре, що хоч щось підрахували. Але цей підрахунок не замінить справжнього перепису – дійсно дуже складної процедури", – підкреслила Бекешкіна.
Єдиний перепис населення незалежної України відбувся у грудні 2001 року. Згідно з його результатами, у країні налічували 48,457 млн жителів.
От невже людина не може задати собі питання, а звідки черги у супермаркетах, всіляких конторах, і забиті вагони метро і трамваїв ? Кілометрові пробки на дорогох? Для кого йде будівля багатоповерхівок?
Де пустуючі безлюдні будівлі? Хто зїдає кожен день сотні тисяч тонн продуктів?
Хто зібрав 90 мільйонів зернових?
Після 1992 величезна їх кількість повернулась до Россіі.
Ну і демографічні проблеми...
А щодо 15-25 мільйонів, то вже проблеми ватяного інтелекту.
Потрібно визнати, що первинно, а що наслідок !
Тобто Кондитер породив ЗЕфілію ...
Ага.
І ще - стосовно сакральної цифри "73%". ось звідки вона взялася:
Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям
МКХ-10: Клас V. Розлади психіки та поведінки
(F73) Розумова відсталість глибока
Включаючи: глибоку розумову субнормальність
(F73.0) Розумова відсталість глибока, з вказівкою на відсутність або слабку вираженість порушення поведінки
(F73.1) Розумова відсталість глибока, значне порушення поведінки, вимагає догляду та лікування
(F73.8) Розумова відсталість глибока, інші порушення поведінки
(F73.9) Розумова відсталість глибока, без вказівок на порушення поведінки
А у соседней многодетной семьи - горе: половина или в бегах, или вымерла.....
І от планувати дороги Києва, чи громадський транспорт, виходячи із кількості в 3,7 млн. жителів - це зовсім не те саме, що планувати, виходячи з 5 млн.!
Что касается статистики вообще, то учитывая когда была последняя перепись, наличие войны цифры более менее правдивы.
Ось тому потрібен повноцінний перепис. Бо, на відміну від статистики, він дасть відповіді на багато інших потрібних питань - етнічний склад населення, мовний склад населення, релігія, соціальний стан, мобільність, маятникові міграції, професії і тд і тп...
У моей знакомой оба ребенка родились в Германии, там живут, но являются гражданами Украины и тут прописаны у бабушки.
Ой, забув: ще одна сімка, якою давно користується моя дружина, числиться за фірмою, в якій я вже 7 років не працюю.
На электронной - никто. Вот и бесятся...
Українець, як народився вже винен беніним єдиновірцям.
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Статистика знает все.
Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, - книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!
Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом сидят два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки - нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.
Кто же этот розовощекий индивид - обжора, пьянчуга и сластун?
Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?..
Это не Лукулл. Это - Иван Иванович Сидоров, или Сидор Сидорович Иванов, - средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это - нормальный потребитель калорий и витаминов - тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.
От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, - но знает даже, сколько в стране статистиков.
И одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев.
Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке - истертые ковры и паласы, - то все же останется 53 миллиона человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26 1/2 миллионов. Для верности откажемся еще от 6 1/2 миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.
Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых - герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем, обитом английским ситцем, брюхе сокровища мадам Петуховой.
И как в таких условиях провести перепись?
Минцифра хоть что-то делает, старается, пусть не все получается. И ругать их за это язык не поворачивается.
К тому же министр сразу заявлял, что эти цифры - неточные, потому что предварительные.
Его слова нуждаются в расшифровке. Разброс в 2,86% от 37 млн 289 тыс. - это 1 млн 66 тыс. То есть расхождение между результатами по разным методикам превышает миллион человек.
Посмотрим теперь на данные из других источников.
1. В статистике ООН численность населения Украины на всей ее территории, включая Крым, оценивается в 43 млн 994 тыс. на 1 июля 2019 г.
2. Госстат Украины оценивает численность населения Украины на всей территории, кроме Крыма, в 41 млн 923 тыс. на 1 декабря 2019 г.
3. Разница между данными ООН и Госстата Украины составляет 2 млн 71 тыс. Она полностью покрывается населением Крыма, которое оккупационная статистика оценивает в 2 млн 355 тыс. на 1 января 2019 г.
4. Население оккупированных ОРДЛО оккупационная статистика оценивает в 3 млн 729 тыс. на 1 января 2019 г.
5. Если вычесть это число из данных Госстата Украины, то получим на неоккупированной части Украины 38 млн 194 тыс.
Эта оценка, которую мы только что сделали за одну минуту (нашли два числа и вычли одно из другого), отличается от оценки Дубилета на 905 тыс., то есть менее чем на миллион человек. Хотя мы помним, что сам Дубилет считает, что даже расхождение, превышающее миллион, это достаточно малая погрешность для принятия эффективных управленческих решений в государстве.
По неумолимым законам логики отсюда следует, что реализованный под руководством Дубилета проект оценки численности населения Украины был излишним, то есть ненужной тратой времени, денег и прочих ресурсов. С той точностью, которую сам Дубилет признает достаточной, мы знали численность нашего населения и раньше.
https://www.dsnews.ua/politics/dva-konfuza-dubileta-pochemu-e-perepis-naseleniya-provalilas-23012020220000