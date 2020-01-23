 Бекешкіна розкритикувала електронний перепис від Дубілета

Про це заявила в коментарі виданню "ГОРДОН" соціологиня Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед потрібно подивитися методику оцінювання чисельності населення. Питання в тому, наскільки воно дає можливість охопити все населення. Чи всіх жителів країни враховано в реєстрах, які використовували. Наприклад, можна взяти дані щодо мобільних телефонів. Так, вони є у багатьох, але не в усіх. Добре, тоді можна взяти дані з Пенсійного фонду. Але й це не дає гарантій, адже не всі, у кого немає мобільних телефонів, обов'язково є пенсіонерами. До того ж у нас чимало переселенців, зареєстрованих на старому місці проживання. Тому в мене є підозри, що частину населення було просто не враховано", – зазначила Бекешкіна.

На її думку, нинішня чисельність населення України не менше ніж 37 млн.

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"За даними Держстату, населення становило майже 42 млн. Напевно, там відштовхувалися від даних, одержаних раніше. Чи реалістичний результат, який озвучено зараз, – складно сказати. Щонайменше, населення в Україні не менше ніж 37 млн. Тут питання – скільки людей не врахували? Це стосується тих же пенсіонерів на окупованих територіях, які отримують пенсії. Врахували їх чи ні? Не варто забувати і про те, що чимало людей виїхало в Росію. Завдання підрахунку населення залишається доволі складним. Звісно, добре, що хоч щось підрахували. Але цей підрахунок не замінить справжнього перепису – дійсно дуже складної процедури", – підкреслила Бекешкіна.

Єдиний перепис населення незалежної України відбувся у грудні 2001 року. Згідно з його результатами, у країні налічували 48,457 млн жителів.