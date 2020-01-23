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Все про:демографія (48) перепис населення (45) Бекешкіна (42)

 Бекешкіна розкритикувала електронний перепис від Дубілета

Проведене в Україні оцінювання чисельності населення України не замінить справжнього перепису, адже частину жителів України могли просто не врахувати.

Про це заявила в коментарі виданню "ГОРДОН" соціологиня Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед потрібно подивитися методику оцінювання чисельності населення. Питання в тому, наскільки воно дає можливість охопити все населення. Чи всіх жителів країни враховано в реєстрах, які використовували. Наприклад, можна взяти дані щодо мобільних телефонів. Так, вони є у багатьох, але не в усіх. Добре, тоді можна взяти дані з Пенсійного фонду. Але й це не дає гарантій, адже не всі, у кого немає мобільних телефонів, обов'язково є пенсіонерами. До того ж у нас чимало переселенців, зареєстрованих на старому місці проживання. Тому в мене є підозри, що частину населення було просто не враховано", – зазначила Бекешкіна.

На її думку, нинішня чисельність населення України не менше ніж 37 млн.

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"За даними Держстату, населення становило майже 42 млн. Напевно, там відштовхувалися від даних, одержаних раніше. Чи реалістичний результат, який озвучено зараз, – складно сказати. Щонайменше, населення в Україні не менше ніж 37 млн. Тут питання – скільки людей не врахували? Це стосується тих же пенсіонерів на окупованих територіях, які отримують пенсії. Врахували їх чи ні? Не варто забувати і про те, що чимало людей виїхало в Росію. Завдання підрахунку населення залишається доволі складним. Звісно, добре, що хоч щось підрахували. Але цей підрахунок не замінить справжнього перепису – дійсно дуже складної процедури", – підкреслила Бекешкіна.

Єдиний перепис населення незалежної України відбувся у грудні 2001 року. Згідно з його результатами, у країні налічували 48,457 млн жителів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171574
 
   
 Топ коментарі
 
Сегодня с удивлением узнал, что по методике Дубилета у меня семья не 4-е человека, а минимум восемь (учитывая разных операторов, корпоративные и личные телефоны)...
А у соседней многодетной семьи - горе: половина или в бегах, или вымерла..... Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 3618
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с учетом неучтенных при таком способе жителей Украины, их не 37,6 а более 40 миллионов
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Це не вкладуєттся, у мантри ************: «Украіна бєз Россіі вимєрла, і осталось 15-25 мілліонов.»
От невже людина не може задати собі питання, а звідки черги у супермаркетах, всіляких конторах, і забиті вагони метро і трамваїв ? Кілометрові пробки на дорогох? Для кого йде будівля багатоповерхівок?
Де пустуючі безлюдні будівлі? Хто зїдає кожен день сотні тисяч тонн продуктів?
Хто зібрав 90 мільйонів зернових?
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100%. і треба декому рестранслювати кремлівську пропаганду типу "в Україні було 52 мільйони, а стало 30, який жах, кривавий режим націоналістів"
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Тоді дійсно були великі міграційні відтоки. В УСРС був величезний людський військовий контингент армії СРСР, офіцери, солдати, далі у пркордонних областях багато людей з Россії працювало на підприємствах УРСР, сюди ж таки, направлялись на 3-х річне відпрацювання, випусники учбових закладів, в Україні в «тьоплом кліматє» жило багато воєнпєсов, і т.ін.
Після 1992 величезна їх кількість повернулась до Россіі.
Ну і демографічні проблеми...
А щодо 15-25 мільйонів, то вже проблеми ватяного інтелекту.
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Одной из зрад было, что в Украине осталось 30 миллионов жителей, а Порошенко напечатал лишних бюллетеней, чтобы фальсифицировать выборы, но уЗеленский - Дубилет и с этим зебам в глаза фонтан выдал...
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от этого не умирают...но и жить нормально не в состоянии
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Еще и пытаются оставшихся нормальных ею заразить, причем с тем-же тупым упортством.
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Головний причина хвороби --перенасичення організму інфікованих глюкозою і її похідними, так званий - височенний глюкемічний індекс. Що очевидно при п'ятирічному вживанням в мозок продуктів кондитерського походження. А точніше продуктів Кондитера !
Потрібно визнати, що первинно, а що наслідок !
Тобто Кондитер породив ЗЕфілію ...
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Не так. Зебіли у більшості своїй ніщеброди. Справжній шоколад і справжнє м'ясо для них недоступні. Ось і жеруть різні соєві замінники. Але чомусь намагаються дражнити "соєвими" тих хто споживає натуральні шоколад та м'ясо.
І ще - стосовно сакральної цифри "73%". ось звідки вона взялася:

Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям
МКХ-10: Клас V. Розлади психіки та поведінки
(F73) Розумова відсталість глибока
Включаючи: глибоку розумову субнормальність
(F73.0) Розумова відсталість глибока, з вказівкою на відсутність або слабку вираженість порушення поведінки
(F73.1) Розумова відсталість глибока, значне порушення поведінки, вимагає догляду та лікування
(F73.8) Розумова відсталість глибока, інші порушення поведінки
(F73.9) Розумова відсталість глибока, без вказівок на порушення поведінки
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Интересно перепись населения по еврейски проводится только в Украине? А в израиле тоже так?
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Да, и говорят, что стоимость этой переписи будет в районе 2-3 млрд.грн.
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ну ваша то"допустыма похибка" куда вернее будет?, да и нал за опрос, как-то понадежнее будет???)
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Сегодня с удивлением узнал, что по методике Дубилета у меня семья не 4-е человека, а минимум восемь (учитывая разных операторов, корпоративные и личные телефоны)...
А у соседней многодетной семьи - горе: половина или в бегах, или вымерла..... Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 3618
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Так ты сначала почитай как именно они считали - там был подсчет не только по кол-ву телефонов, также использовались реестры пенсионного фонда, загсов и т.д. так что и твою семью и твоих соседей учли, не переживай))
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если украинцы віехали на зароботки в европу-они ведь от этого не перестали быть гражданами Украины?кто разрешил их не считать?
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Цікаво, як? Вони не платять податки тут, не стоять на біржі, не отримують субсидію, в них іноземні сім-карти (вайбером спілкуються з родичами)...
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Имеют счёт в банке, недвижимость, авто и т.п.
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Якщо людина живе у Польщі, то автівка в неї на польських бляхах, з будинку вона зазвичай виписується (щоб родичі субсидію могли отримати), а рахунок в банку - за кордоном (або пересилає родичам гроші вестерн-юніоном)... Звичайно, не у всіх так, як я кажу, але на точність вимірів це впливає...
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Погрешность в 2% составит около 700-800 тысяч. Это нормально.
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Простий приклад: за даними Дубілета в Києві живе 3,7 млн. людей. Але його перепис не враховує тих, хто щодня їздить сюди на роботу з пригородів. Чи тих, хто тимчасово на заробітки їздить. А цими людьми мабуть вже мільйонів 5 набереться

І от планувати дороги Києва, чи громадський транспорт, виходячи із кількості в 3,7 млн. жителів - це зовсім не те саме, що планувати, виходячи з 5 млн.!
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От этого место их основной регистрации не поменялось. Из учли как проживающий в том или ином месте в пригороде.
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Ну є різниця між тим, що жити і працювати в пригороді і тим, що жити в пригороді і їздити працювати в центр міста і загружати траси/метро...
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Есть. Но это не влияет на перепись. Влияет на количество транспорта, жилья, продуктов и и.д.
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Так перепис і організовують, щоб визначити цілу купу параметрів, а не тільки, щоб кількість населення знати!
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Я знаю. Но основная цель, как раз, количество населения. Остальное это логистика. И это нечто другое.
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Когда через границу едешь это конечно нигде не фиксируется.Тебя так просто пропускают)))
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Емм, ну допустимо, пенсіонери уже всі мобілки мають. А дітей вони як порахували? Нє, я розумію, що зараз у деяких школярів смартфони крутіші за мій, але як порахувати дітей дошкільного та меншого шкільного віку?
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Статистика по рождаемости и смертности ведётся давно. Это самое простое. Плюс детские сады, и электронная очередь
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Так чому по статистиці народжуваності/смертності Держстату названа цифра у 42,1 млн. людей, а по перепису Дубілета - 37,2 млн.? У обох випадках - це цифри без окупованих Крима і ОРДЛО, якщо що...
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Ты спрашивал о детях дошкольного возраста.
Что касается статистики вообще, то учитывая когда была последняя перепись, наличие войны цифры более менее правдивы.
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Ще раз кажу: у Держстата 42,1 млн., у Дубілета - 37,2 млн. І кому більше вірити? У кожного своя методика, у якої є як плюси, так і мінуси...

Ось тому потрібен повноцінний перепис. Бо, на відміну від статистики, він дасть відповіді на багато інших потрібних питань - етнічний склад населення, мовний склад населення, релігія, соціальний стан, мобільність, маятникові міграції, професії і тд і тп...
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Да я же не против. Но как для оценки предварительной нормально. Никто же не сказал, что это окончательные данные.
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Детей посчитать проще простого, сейчас от рождения выдают индификационный код, если официально родился, а не подпольно без вызова врачей.
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Це так останні кілька років, а старшим дітям код дають при видачі айді-паспорта в 14-15 років...
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Как ввели этот код так от рождения его и присваивают.
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Драссьтє, я цей код отримував у старших класах в 16 років - це при Кучмі було...
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Иди в зад.
У моей знакомой оба ребенка родились в Германии, там живут, но являются гражданами Украины и тут прописаны у бабушки.
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У мене 4 сімки. З них лише одна на контракті плюс одна прив'язана до банків. У скільки "голів" мене врахували у своєму "перепису"?
Ой, забув: ще одна сімка, якою давно користується моя дружина, числиться за фірмою, в якій я вже 7 років не працюю.
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А кто мог заработать на "настоящей переписи"?
На электронной - никто. Вот и бесятся...
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Чому ніхто? Можна маніпулювати данними, щоб, наприклад, розкрадати кошти на пенсії/субсидії/інші соцвиплати... Можна робити махінації з "мертвими душами" на виборах...
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При нынешней мобильности населения в Украине, даже прямая перепись не даст достоверных результатов...
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Скільки разів Ви за останні 5 років змінили місце проживання ? («знакомиє знакомих» нє в счєт )
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Ну так будет та же самая погрешность, когда будут ходить и вручную переписывать/пересчитывать - кто-то на работе, кто-то уехал отдыхать, кто-то просто так не открыл дверь потому что лень/страшно и т.д. Разве нет?
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Хтось 10 років живе в Італії чи Польщі , вертатись не планує , бо там діти вже внуків народили , хату купили і громадянство отримали , але родичі обов'язково вкажуь що людина є в Україні . Бо приписана тут . Це маразм , ходити по хатах з талмудами макулатури . Ми ж не дибільна русня . 21ше століття , люди . Баз данних - хоч жопой жуй .
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Ну и чем ее цифры отличаются? Лишь бы потрындеть.
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Бронижилет наш Президент.Хто проти Бронижилета,той ворог України. Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 1963
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Та Дубілет просто підняв базу боржників Беніного приватну і вся перепис.
Українець, як народився вже винен беніним єдиновірцям.
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А где соцопросы, мадам Бекешкина - по власти по оппозиции ? Шо такое? Молчим ? Ззеркаль тоже дипломатично молчала а потом - не стерпела... ждём и от Вас честного слова .
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Ну в них недавно було, наприклад, опитування по дуже актуальній темі - продажу с/г земель... Згідно опитування 63%, здається, проти цього.
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ЗЕ- перепис - така сама ЗЕ -брехня, як і ЗЕ-перемога над корупцією, ЗЕ-подолання бідності, ЗЕ-економічний ривок...... "Ет цетера.."
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Бекешкіна: ТІЛЬКИ ходити по дворах! Як в минулому столітті... "
Статистика знает все.
Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, - книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!
Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом сидят два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки - нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.
Кто же этот розовощекий индивид - обжора, пьянчуга и сластун?
Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?..
Это не Лукулл. Это - Иван Иванович Сидоров, или Сидор Сидорович Иванов, - средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это - нормальный потребитель калорий и витаминов - тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.
От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, - но знает даже, сколько в стране статистиков.
И одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев.
Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке - истертые ковры и паласы, - то все же останется 53 миллиона человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26 1/2 миллионов. Для верности откажемся еще от 6 1/2 миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.
Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых - герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем, обитом английским ситцем, брюхе сокровища мадам Петуховой.
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нужно понимать, что такие организации, как у Бекешкиной. зарабатывают не малые деньги на переписи населения. А тут, как то без них обошлось. Вот и критика. Хотя Бекешкину уважаю, как социолога.
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Перепис проводить не організація Бекешкіної... Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 9497
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Бабушке харчеваться не дали,вот и не годует.Надо по старинке пустить кучу людей з бумажками по квартирам,где как не откроют ,так нахер пошлют)))
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Блін, та не контора Бекешкіної цим займається!
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знаешь сколько таких бикешкиных руки потирали?))) у них создана сеть из людей, которых к сожалению нужно кормить
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конечно раскритиковала , 4 млрд мимо носа проплыло))))
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Ще один... Перепис проводить організація Лібанової, а не Бекешкіної)))
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а работники (сетка) у них одна. читай по губам если не понимаешь)))
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простой вопрос...нет несколько)))) - Украина единственная в мире стран, которая хочет провести перепись? есть ли какой-то опыт переписи населения в цивилизованных и развитых странах? как он там проводился? по каким методикам и с какой погрешностью? фсё!
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Если бумажная перепись, 25% не открыли дверь, что тогда? Дубилет говорит, что 3 разных типа электронной оценки. Результаты практически одинаковые, погрешность 2.5%
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37 млн,плюс 3млн лугандонцев,плюс 5 млн крымчан, плюс 4 млн заробитчан (их ни кто не считал),не плохо получается.Хоть формально,но их считать надо если сравнивать.
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Довелось как-то собирать подписи в подъезде по хозяйственному вопросу. 36 квартир. Провёл где-то 20-25 рейдов в разное время суток и разные дни недели. Звонки, домофоны не работают. У кого работают - сидят как мыши - окна светятся. 4 квартиры посетить так и не удалось, хотя повесил общее объявление с моими телефонами в подъезде и персональные - каждому на дверь.
И как в таких условиях провести перепись?
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Так же, как раньше проводили - ходили в вечернее время и переписывали, предварительно оповестив жителей о времени.
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Данные о мне и так есть в налоговой, в банках, у сотовых операторов. Тот же гугл точно знает где я хожу и каким транспортом пользуюсь. Ок, данные гугла им никто не даст, все остальные(включая кстати некоторые банки которые тоже отлично собирают данные по геолокации) этой информацией обладают. Они же знают информацию о моих доходах, предпочтениях в языке, каким транспортом я пользуюсь и какими маршрутами(ладно, не все, но тот же киевский метрополитен точно знает на какой станции и во сколько я захожу). Таможня знает какие страны и как на долго я посещаю. И тут главное вопрос: если все эти данные и так есть(были бы у меня льготы/пенсии/дети/брак/etc, они бы тоже знали) почему я должен тратить своё время на интервьюера с бумажкой(ладно, планшетом на покупку которых нужно потратить мои налоги в том числе) который собирает данные которые у государства и так есть? Не фанат Зе власти от слова совсем, но спасибо, что хоть у кого-то мозгов хватило сделать то, отсутствие чего меня бесило ещё со времён последней переписи. Ждём онлайн дашборд.
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Алексей Антоненко Вся проблема в том, что свести эти данные - проблема. Вы часто ходите, например, по поводу коммуналки? Там тоже, давно, есть все мои данные. Но часто требуют справки, которые уже десятки раз носились.
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Ну да, только попытка лично посетить почти 40 миллионов человек учитывает всех. А дальше "Хм. Дверь не открывают. Наверное сидят там вчетвером: мужчина, женщина, ребёнок, пенсионер. Так и запишем". Её Зе не кусал случайно? Бекешкина раскритиковала электронную перепись от Дубилета - Цензор.НЕТ 8621
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Так и сидели, в чем проблема? Где быть вечером ребенку, или пенсионеру и большинству тех, кто работает? Те, кто на работе,например, оставляли свои паспорта. Это никакая не перепись, это имитация бурной деятельности.
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Уважаемая Бекешкина! Надо не в засаде сидеть и критиковать, а помогать с правильными методиками поточнее нас посчитать хотя бы в интересах будущих честных выборов.
Минцифра хоть что-то делает, старается, пусть не все получается. И ругать их за это язык не поворачивается.
К тому же министр сразу заявлял, что эти цифры - неточные, потому что предварительные.
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Всі країни світу цивілізованіші за Сомалі проводять переписи за консервативною методикою, що мало змінюється протягом десятиліть і тільки у нас зебільчики вирішили щось там в БД мобільних оператора на пальцях прикинути й отримали результат на 5 мільйонів відмінний від даних Держстату. І що тепер з цим робити? - А нічого, нікому вони, насправді, непотрібні, бо сумнівні.
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Как сообщил Дубилет, исследование длилось три месяца. В нем были задействованы сотрудники Госстата и аппарата правительства, ученые научных институтов и вузов, финансируемых из госбюджета. Максимальная разница между результатами получилась 2,86%.
Его слова нуждаются в расшифровке. Разброс в 2,86% от 37 млн 289 тыс. - это 1 млн 66 тыс. То есть расхождение между результатами по разным методикам превышает миллион человек.

Посмотрим теперь на данные из других источников.

1. В статистике ООН численность населения Украины на всей ее территории, включая Крым, оценивается в 43 млн 994 тыс. на 1 июля 2019 г.
2. Госстат Украины оценивает численность населения Украины на всей территории, кроме Крыма, в 41 млн 923 тыс. на 1 декабря 2019 г.
3. Разница между данными ООН и Госстата Украины составляет 2 млн 71 тыс. Она полностью покрывается населением Крыма, которое оккупационная статистика оценивает в 2 млн 355 тыс. на 1 января 2019 г.
4. Население оккупированных ОРДЛО оккупационная статистика оценивает в 3 млн 729 тыс. на 1 января 2019 г.
5. Если вычесть это число из данных Госстата Украины, то получим на неоккупированной части Украины 38 млн 194 тыс.

Эта оценка, которую мы только что сделали за одну минуту (нашли два числа и вычли одно из другого), отличается от оценки Дубилета на 905 тыс., то есть менее чем на миллион человек. Хотя мы помним, что сам Дубилет считает, что даже расхождение, превышающее миллион, это достаточно малая погрешность для принятия эффективных управленческих решений в государстве.
По неумолимым законам логики отсюда следует, что реализованный под руководством Дубилета проект оценки численности населения Украины был излишним, то есть ненужной тратой времени, денег и прочих ресурсов. С той точностью, которую сам Дубилет признает достаточной, мы знали численность нашего населения и раньше.
https://www.dsnews.ua/politics/dva-konfuza-dubileta-pochemu-e-perepis-naseleniya-provalilas-23012020220000
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Ну , якщо людина досі не має мобільника , то її і не треба рахувати . Це рідкісна людина , що веде рослинний спосіб життя . Від неї ні добра , ні зла , абсолютно ніяких дій очікувати не потрібно . Що вана є , що її немає - однаково . Це кактус . Нормальна людина , хоч на 0,005% нормальна - вона просто не зможе не мати мобільника . Ніяк не зможе .
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Бе-бе-бе-кешкина учуяла свою ненужность. Брехуха Педрова.
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Для чого дезентерії така "статистика" шахрайство.........
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