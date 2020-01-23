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 "Нафтогаз" призначив Олексієнка новим гендиректорм "Укртрансгазу"

НАК "Нафтогаз України" як одноосібний акціонер АТ "Укртрансгаз" прийняв рішення про затвердження нового статуту товариства, який передбачає структурні зміни в компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"Повноваження членів правління "Укртрансгазу" припинено, при цьому генеральним директором компанії призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 тимчасово виконував обов'язки президента товариства", - сказано в повідомленні.

Таким чином, в Укртрансгазі колегіальний виконавчий орган (правління товариства) замінили на одноосібний орган управління.

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"Зміни є частиною процесу трансформації групи Нафтогаз, що має підвищити ефективність, посилити персональну відповідальність і прозорість в ухваленні рішень", - пояснили в компанії.

Олексієнко був призначений до складу правління "Укртрансгазу" в березні 2017 року. Раніше він працював на посаді радника голови правління і уповноваженого з перспективних проєктів в НАК "Нафтогаз України". До приходу в НАК обіймав низку керівних позицій у компаніях, що займаються інвестиційною та банківською діяльністю.

За наказом Міністерства фінансів України, Олексієнко С.О. (за сумісництвом) є членом Наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171573
 
 
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