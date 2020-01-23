 Ексгендиректор ДП "Укрвакцина" постане перед судом за підозрою в заволодінні чвертю мільйона гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомили в ГУ ДФС у м.Києві.

Встановлено, що впродовж 2016 - 2017 років колишній керівник ДП "Укрвакцина" МОЗ України при пособництві головного бухгалтера незаконно отримав кошти держпідприємства на суму 245 тис. грн під виглядом премій, надбавок і неправомірно завищеного посадового окладу.

За результатами проведеного під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва досудового розслідування співробітники податкової міліції м.Києва отримали достатні докази для направлення обвинувального акта до суду за звинуваченням ексчиновників у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 і ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України відповідно. Прокуратура міста Києва обвинувальний акт спрямувала до суду.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних державному підприємству збитків на майно обвинувачених накладено арешт.

Також наразі триває судовий розгляд іншого кримінального провадження проти колишнього гендиректора ДП "Укрвакцина" за фактом розтрати грошових коштів згаданого державного підприємства на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України).

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