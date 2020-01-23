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Все про:Ізраїль (358) Путін (5211) Росія (15108)

 Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на відкритті пам'ятника героям і захисникам оборони Ленінграда "Свічка пам'яті" в Ізраїлі поставив в один ряд антисемітизм і русофобію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-бі-сі".

"Тут, як і в Росії, занепокоєні спробами заперечувати Голокост, переглянути підсумки Другої світової війни, відбілити вбивць і злочинців", - заявив Володимир Путін.

За словами Путіна, в Ізраїлі живуть майже 1300 "блокадників" і тут поважають своїх героїв.

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"Тут, як і в Росії, розуміють значимість уроків Другої світової війни, не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму і русофобії", - заявив Путін.

При цьому він не уточнив, у чому саме полягає русофобія і хто її проявляє.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171570
 
 
 Топ коментарі
 
А евреи не обиделись?
Ведь что ни говори, а хуйло их здорово оскорбил, сравнив с кацапами.
Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 1136
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Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 2159Путина встречают в Израиле.

Тель-Авив, мост Мира, над главной транспортной артерией - нетив Аялон
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Это чмо не знает, что нет никаких руских, соответственно русафобии быть не может
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Й ті,й ті повзуча інфекція, й ще купа паралелей
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А что на счёт пиндософобии, украинофобии раскрученных им?
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Больше того, рузкие пытали и убивали тех, кто был в немецких тюрьмах и лагерях .
НЕ немцы убили их, а рузкие
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еще пару лет такой политики навязывания русской идеи и .... проведите параллель с антисемитизмом....
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ГЄБІСТ сучий продовжує опускати мокшанске племя -а ким ГЄБЕНІЯ мать родная Хубла , заповнила звільнені концтабори?
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Анатолий Штирлиц

Нова уніформа після договора з Німеччиною про співпрацю Укрзалізниці. Незабаром у російських говноньз незабаром у новинах.
Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле - Цензор.НЕТ 5991
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Укрзализница перейдёт на паровозную тягу: в топках будут сжигать кацапов
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Юрий Н
Вы прошли мимо храма
и выбрали себе не просто хама... Читать и смотреть...
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Тю. А разве в русофобии есть чего либо плохого? Это ж нормальное состояние абсолютно любого человека из тех, кто сталкивался когда либо с орками Россеи.
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Так это же он рассию описал: "национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма". Евреи вроде ни на кого не нападали, в отличии от рассии, так что сравнение так себе.
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Это что получается, если ненавидеть малороса зельцмана - это будет русофобия или антисемитизм?!
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Ща сруськійє вкрадуть у йюдєйєв Холокост
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Нонсенс, євреї винні в геноциді євреїв, а весь світ спонукає вину.
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Спонукає! Те що нав'язано! Спокута - від щирого серця і з визнанням вини.
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Підлога вареника, скільки за коментар зараз в Ольгіно?
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"Почему Путин питает теплые чувства к Израилю и евреям."


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пуйло перепутал русофобию с антифашизмом....
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Членограй вважає що всюди живуть зебіли. Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 9182
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Кацапський інфоресурс в Ізраїлі обсирає Зе? Значить все не так погано Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 4090
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В Израиле Кремлевский Главпетух брызгал семенной жидкостью про русофобию, Хриплокрыс молча стоял и сглатывал. Дуда смотрел в своей резиденции прямой эфир и ржал, "... пшепшепше... пше...пшепше...", попивая польское пиво с краковскими колбасками.
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Но торговать наркотой нельзя даже еврейка!
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Если ее не выпустят, это будет удар по его авторитету.
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У Хубла друг в Ізраїлі , популізм якого серед соодепівських євреїв й тримається за раххунок дружби з Хублом - кукушка хваліт петуха....
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Не просто. Як и в Україні через них до Ізраїлю йдуть ВЕЛИКІ гроші. Ці гроші й роблять свою справу. Гадаю що Руське Подвір'я багато грошей їм коштувало.
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Троцкий --« При этом 2-3 миллиона евреев должны будут занять все ключевые посты в России и, связанные круговой порукой, стать решающей и незыблемой силой. Весь прочий народ, получив элементарные блага, свободы и заинтересованность в производстве, останется той массой, которая будет создавать богатства и ценности, необходимые для обеспечения еврейской элиты.»
-/ 1886-1896 - наукой овладевал в хедере, а затем - в реальном училище./
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Россия страна рабства , гулага , психущек для инакомыслящих - откуда утикали евреи - ИМ КАК ЭТО ВСЕ СЛУШАТЬ?
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Очень противно. Никто никогда не убивал русских только за то что они русские.
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Нетаньях восторженно цокал языком и радостно Путину аплодировал/ Виктория Шилова: Израиль и его закон о титульной еврейской нации.-Закон определяет Израиль как "национальное пространство еврейского народа". Нетаньяху заявил прямо: Израиль - пространство для евреев. И права здесь имеют только евреи./ И несколько арабов в кнессете ничего не решают.Как Голос в ВР.
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Да, ...... Натаньяху серьёзно лоханулся, когда его пригласил. Он имеет к обороне Ленинграда такое же отношение, как седой рабе к балету. Дать микрофон зелёному говну!!! на мемориале???? Афигетьььь...Дать микрофон убийце Норд Оста, Грозного, Идлиба... Чем вообще Натаньяху думал, когда давал микрофон тому, кто давал приказ сбивать гражданские самолёты в небе Украины и Ирана????
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Нічого особистого - просто бізнесПутін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 5664 А взагалі, чого нам нервувати: те ж таки ***** стверджує, що ми вже навіть не братський, а... один народПутін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 3965
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Сталін,який оголосив війну "космоболітам" тут же здох...Путін хитріший,не повстидався лизнути жидам дупу...Подивимось...чим то закінчиться...У всякому випадку всі.хто в середньовічній історіі грав проти жидів програвав з тріском...Я,як українець і патріот,як слов"янин у цій боротьбі вболіваю за Путіна...Лишень у цій боротьбі...
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Теперь Путин Официально "Друг Сиона". Русским это очень понравится.
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Русофобії не існує,мабуть Пуйло поплутало з кацапофобієй.
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А орки думали, шо оно ампиратор!
Продалось пейсатим
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Анекдот.
- Моня у нас умний мальчик! Моня сколько будет 2+2?
-Три!
-А, Монечка подумай!
- П'ять!
- Ви посмотрите, как он кгутит, как он кгутит!
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учитель - моня у вас четыре яблока, половину вы отдали брату изе, сколько у вас осталось? три с половиной! какой разумный мальчик!
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От саме тому поляки й балтійці відмовились брати в тому участь, а наш кльовн поїхав...
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я конечно извиняюсь, а что путин тоже еврей? вот это поворот! можеттего изя каломыйский в свои "слуги" примет на средний оклад?
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Здесь, как и во всем мире , обеспокоены попытками отрицать Холокост, и Голодомор украинского народа устроенный совковой властью ,как его геноцид , пересмотреть итоги Второй мировой войны, отбелить убийц и преступников как в немецких концлагерях ,так и в совковых ,в которых было уничтожено намного больше людей нежели во фрицовских, "
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національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму і русофобії", - заявив Путін Ху№ло.

при словах про національний егоїзм євреї чомусь переглянулись між собою Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 5279
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_Предоставили трибуну людоеду и гитлеру-2 для пропаганды каннибализма. И кто? Евреи! Какой оглушительный позор, какое моральное уродство...
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У меня в кармане тоже есть пару слов за антисемитизм и русофобию. И знаете, шо я вам таки скажу?
НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ!
Русофобия - это чего-то особенного! Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 7089

Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 8206
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Противоречие якесь.США союзник Израиля,и одновременно ведёт лютую русофобию в отношении Рашки Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 6603
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