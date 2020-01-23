 Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-бі-сі".
"Тут, як і в Росії, занепокоєні спробами заперечувати Голокост, переглянути підсумки Другої світової війни, відбілити вбивць і злочинців", - заявив Володимир Путін.
За словами Путіна, в Ізраїлі живуть майже 1300 "блокадників" і тут поважають своїх героїв.
"Тут, як і в Росії, розуміють значимість уроків Другої світової війни, не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму і русофобії", - заявив Путін.
При цьому він не уточнив, у чому саме полягає русофобія і хто її проявляє.
НЕ немцы убили их, а рузкие
Анатолий Штирлиц
Нова уніформа після договора з Німеччиною про співпрацю Укрзалізниці. Незабаром у російських говноньз незабаром у новинах.
Вы прошли мимо храма
и выбрали себе не просто хама... Читать и смотреть...
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спокутує
-/ 1886-1896 - наукой овладевал в хедере, а затем - в реальном училище./
Продалось пейсатим
- Моня у нас умний мальчик! Моня сколько будет 2+2?
-Три!
-А, Монечка подумай!
- П'ять!
- Ви посмотрите, как он кгутит, как он кгутит!
ПутінХу№ло.
при словах про національний егоїзм євреї чомусь переглянулись між собою
НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ!
Русофобия - это чего-то особенного!