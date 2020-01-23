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 Політика України
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Все про:Штепа (66) Слов'янськ (200)

 Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська

Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, планує балотуватися на цю посаду знову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "S-plus".

"Ті, хто сподіваються, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови. Я подам, я встигну, ніхто мене не закриє, бо ця стаття є неконституційною", - сказала вона.

Штепа додала, що "не здійснює правопорушень", не п'є, не курить, не вживає наркотиків, також "заміжня зі Слов'янськом".

Неля Штепа очолювала місто в 2010-2014 роках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171563
 
   
 Топ коментарі
 
Вы сделали это вместе, зебилы? Штепа заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска - Цензор.НЕТ 1881
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при Порохе оно сидело и не вякало. забыло?
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виглянь в окно, - видишь как бежить рябошапка собирать доки судить штепу?
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Готовится опять встречать в Славянске российских "зеленых человечков"? Теперь уже вместе с Медведчуком.
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Штепа заявив, а порох просрав всю внутрішню політику, нажаль! Думав, що саме загоїться.
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не. от ПЕСанутых "патриотов". она им по гроб должна за то что за пять лет(!) так и не посадили ее!
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Тогда у нее нет шансов, патриоты нынче не в почете, молодое и голодное ворье рулит
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А повинна була виплатити генплокулатула зі своїх кишень.
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Погодите, скоро Янукович будет снова баллотироваться в президенты... наголосовали ж зебилы)))
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Дякуючи неучу луцику буде не дивно якщо ЄСПЧ виправдає і шлепера з виплатою компенсації.Які генплокулоли така з них і користь.
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Шанс для віслюка! Якщо не посадить-дебіл серед віслюків! Віслюк в квадраті( кварталі)!
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а ну ка зебобики, при ком Штепа сидела и при ком ее выпустили?! Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 4968
начинайте визжать, что вам снова труселя обхезали! Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 5227
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При Порохе выпустили, а шо такє? Ааааа?
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При ком, при ком. И то и другое было при Петре Алксеевиче Зеленском
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Ну шо ты мэлэш, дурачком прикидываешься, за шо ей дали компенсацию, тупоголовые ПЭТРОШЕНКЫ не довели до суда дело. 5 лет в задницу и ты еще лепечишь гадость. Тоже такой, как и они. Ты хоть одного приведи в пример, кого посадили, только задерживали, а толку ни -ка- ко - го. Так что не прикидывайся.
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Во тварь наглая, опять рвётся к власти, и конечно же, Зе ей будет в помощь, это как пить дать.
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Штепа, сідай на сивого мерина і їдь в Київ!
Гірше не буде!
Як що, що на окружний місця знайдеться
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Уверен---выберут её. Там быдло. И первым приедет с букетом Лудший мэр страны. Эпохальный момент состоится. А там иди знай----и свадебкой дело запахнет.
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я ваще не понял, почему ЗЕ не дал ей Героя Ураины.
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Вата вибере, без сумніву. Не зуміла Україна навчити донецьких покручів батьківщину любити.
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А что, Славянск снова выберет эту сепаратистку...
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Ну випустили її з камери. Ну хер з нею. Чого б їй не піти в школу вчителем працювати, чи якимось юристом/консультантом, чи магазин скажімо продуктовий свій відкрила б (бабла досить натирила - вистачило б на старт) ? Ні ! Лізуть суки у владу як мухи на гімно !!!!! Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 7897
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Ви не праві. ФСБ-на агентура використовується до кінця і в будь-якому віці, причому максимально ефективно. Подивіться на старих потаскух типу Герман, Вітренко і тп - вони все ще в строю...
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и победит ! Хождение поп кругу , пепка спасибо тебе !
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а Садовий вчетверте піде у Мери Львова..

важко сказати хто кращий.. Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 232
що гірше-відверта сепарка,чи сепар латентний.. Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 232
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Казав Іванович, що більше не балатуватиметься, хіба би передумав ...
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зашебис, свойи возвращаеться, вот зебобики, только одна проблема - вашего зебила заменят овощем яныком.
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А они все любят чужими ручками загребать жар и валить с больной головы на здоровую.
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вот видишь, удалили. Инфа была с открытых источников , но модерам цензора пришлась не ко двору.
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чем оманские ослы лучше мальдивских петухов?! тем что взасос с портновым лобзаются?!
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Порошенко стал президентом после кровавого Майдана , который устроила власть ипаного овоща . И ему в первую очередь нужно было контролировать посадку всей этой мразоты за забор. Но видно быстро "перегорел" наш петруша.
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с подачи оманского осла, бобик шапкокрада назначен первым замом ГБР, куршавельский баклан председателем СБУ! вовкы в судейских прикидах снова у корыта! рюкзакову, за борьбу с добробатами-ху@лоистребителями, скоро шоколадно-зеленый мавзолей возводить начнут! медведчук как при петушаре ногой открывал властные кибинеты, так открывает и сейчас, только уже вместе с портновым! мародер мародерил, слуги урода прокатились в давос за подачку зятька чучмы! 3,14стец!!!
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"Штепа заявила, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска."

Молодець! Підтримую! Якщо не можете посадити чи ліквідувати таких як Штепа, то вона вас посадить або повісить.
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