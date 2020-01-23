 Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "S-plus".
"Ті, хто сподіваються, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови. Я подам, я встигну, ніхто мене не закриє, бо ця стаття є неконституційною", - сказала вона.
Штепа додала, що "не здійснює правопорушень", не п'є, не курить, не вживає наркотиків, також "заміжня зі Слов'янськом".
Неля Штепа очолювала місто в 2010-2014 роках.
начинайте визжать, что вам снова труселя обхезали!
Гірше не буде!
Як що, що на окружний місця знайдеться
важко сказати хто кращий..
що гірше-відверта сепарка,чи сепар латентний..
17.01.18 Я снова буду мэром Славянска, - Штепа
16.01.18 Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура
Молодець! Підтримую! Якщо не можете посадити чи ліквідувати таких як Штепа, то вона вас посадить або повісить.