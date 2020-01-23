 Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери Слов'янська

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "S-plus".

"Ті, хто сподіваються, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови. Я подам, я встигну, ніхто мене не закриє, бо ця стаття є неконституційною", - сказала вона.

Штепа додала, що "не здійснює правопорушень", не п'є, не курить, не вживає наркотиків, також "заміжня зі Слов'янськом".

Неля Штепа очолювала місто в 2010-2014 роках.

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