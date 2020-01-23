 У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи

Про це йдеться в доповіді Ради Європи про захист національних меншин у Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".
Так, експерти Ради Європи звернули увагу на те, що незважаючи на значне заниження відповідної звітності, статистика показує явну тенденцію до зростання кількості висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих ненавистю.
"Причому, найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, роми і дедалі частіше українці", - сказано в доповіді.
У Раді Європи закликали Польщу терміново докласти зусиль до вирішення цієї проблеми.
"Необхідно терміново вирішити проблему непорозуміння, недовіри до влади і відсутності ефективного розслідування та судового переслідування передбачуваних злочинів на грунті ненависті", - зазначили в Раді Європи.
Вы за себя говорите.
Я ничего такого в их стране не делаю.
И если это правда, то особо никто не поломится на Германию.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-pracovnici-kvota-40-tisic-rocne.A190603_183212_domaci_kopУдвоили колличество разрешений, в 2019 было 20 000 , где ты узрел сотни тысяч?
Это значит что минимум 70% устроены нелегально и работают за зарплату "в конверте".
И честно не находил такой информации за 70% нелегалов. Если можешь, то скинь ссылку, можно на польском. Интересно почитать будет (реально интересно, не подёбываю).
Так пусть не занимаются благотворительными приемами.
Если платить в Польше такую же зарплату как в Германии или Великобритании то поуехавшие поляки вернутся домой.
Студентка в Польше оскорбила украинку: Украинская
Так що незабаром польські проблеми вирішаться.
- немцы не планирую залучать именно украинцев. Закон прописан для всех одинаково, для них хоть индус хоть эфиоп хоть украинец.
- надо сдать экзамен по немецкому на уровень В1. Та масса неграмотных заробитчан которые наводнили Польшу, свой родной язык не сдадут, не говоря о немецком.
В Германию поедут в основном индусы и китайцы.
Чомусь вважаю що націоналістичні партії Польщі фінансуються Кремляндієй, а ці люмпени як раз і роблять напади на іноземців і іншоверців