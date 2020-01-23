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 У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи

Українці нарівні з євреями, мусульманами і ромами дедалі частіше стають жертвами злочинів, скоєних поляками на ґрунті ненависті.

Про це йдеться в доповіді Ради Європи про захист національних меншин у Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

Так, експерти Ради Європи звернули увагу на те, що незважаючи на значне заниження відповідної звітності, статистика показує явну тенденцію до зростання кількості висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих ненавистю.

"Причому, найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, роми і дедалі частіше українці", - сказано в доповіді.

У Раді Європи закликали Польщу терміново докласти зусиль до вирішення цієї проблеми.

"Необхідно терміново вирішити проблему непорозуміння, недовіри до влади і відсутності ефективного розслідування та судового переслідування передбачуваних злочинів на грунті ненависті", - зазначили в Раді Європи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171562
 
 
 Топ коментарі
 
Больше скажу, чаще всего невоспитанный. А насчёт трудолюбия, я бы сказал через чур трудолюбивый. Пахать по 13-16 часов за минимальную ставку 6 дней в неделю на чаще всего херовом месте - это трудолюбие, граничащее с идиотизмом.
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Живу і працюю в Польсце 3 роки. Про таку сітуацію часем чую тільки з новин ....
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Да у поляков и к евреям не особо большая любовь. И к русским, и к немцам, и к беларусам.
Они, так сказать, имеют чувство собственного достоинства и не забывают обиды, не то что некоторые восточнославянские народы угнетенные этническими группировками у власти.
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Это предатель немецкого народа, о чем будет ясно всем, но позже
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я поляков понимаю - в их благословенной стране мы украинцы, ведем себя как откровенные скоты с повадками дикарей.
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Кто это "мы"?
Вы за себя говорите.
Я ничего такого в их стране не делаю.
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Еще совсем немного осталось ляхам терпеть украинцев. Совсем скоро украинцы рынут в германию зарабатывать в 3 раза больше. А на место наших прийдут муслимы, которые будут жарить пшеков во все дыры.тогда посмотрим на их нетерпимость
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В Чехии говорят такие же настроения. Хоть там и на пару сотен платят больше чем в Польше но многие намылились уже на Германию. Но нужно понимать что немцы это совсем другая языковая группа и ментальность. И пахать там придется гораздо больше. А знакомые которые работают в Чехии говорят что местные работодатели нацелены на индусов как замену украинцам. Не пьют не курят и хорошо работают. вроде.
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U nas vietnamcev podali,sperva tam 3 prijexali,teper dva zavoda pocti tolko oni eto trikotaz predprijatija.Vot turki tak problema,bolse ix nebudet zdes tak dumaju.Problemi bolsyje s nimi
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У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи - Цензор.НЕТ 6517Vot tak turki ponimajet rabotu.I tak nedeliami xodili po gorodu.Prervali kontrakt s nimi
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U nas toze govoriat sto ukraincy pojedut v Germaniju.Tut okolo polovina zdes s Ukrainy na rabotax,mnogo toze i iz Belorusiji no vsio taki ciut mense
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На сколько я узнавал, то Германия будет принимать со знанием языка, и вроде как специалистов, а не разнорабочих. Но за 100% правдивость не гарантирую.
И если это правда, то особо никто не поломится на Германию.
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Да-да, физиков-ядерщиков со занием латыни- необходимо два специалиста. И 30 000 разноробичих с двумя руками. Для общения и руководства загранработников есть такая должность-координатор, на целую фабрику он один должен знать язык. У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи - Цензор.НЕТ 1665
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Я написал, что это не на 100% достоверная информация, но если включить логику, то низкоквалифицирована и относительно дешевая рабочая сила в Германии есть. Это те же поляки, венгры и арабы. А вот специалистов среднего звена ( сварщики, профессиональные строители, крановщики, водители большегрузов и тп) они с удовольствием привлекут.
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Венгры на заработки не ездят, поляки в Англии, а арабы принципиально не работают. Это уже и до Меркель дошло.
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Поляки в Германию ездят с большим удовольствием, как и в Англию, венгры кстати тоже.
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А это точно венгры, или закарпатцы с венгерскими паспортами?
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Дело просто в количестве работающих в Польше украинцев, вот и статистика отражает "нетерпимость к украинцам"- это неизбежно.Было бы там такое же количество аргентинцев скажем, то "нетерпимость"по статистики отражала бы и их.
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так и есть. Вон Чехия выделила в том году квоты на несколько сот тысяч рабочих виз для украинцев и только несколько тысяч для тех же белорусов. Вопрос. Кого чехи сильнее не любят. ?
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Jedná se o zdvojnásobení počtu pracovních povolení," uvedl po jednání vlády ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Zatímco dosud mohlo přijet z Ukrajiny ročně za prací 19 600 nových lidí, nově to bude 40 tisíc lidí.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-pracovnici-kvota-40-tisic-rocne.A190603_183212_domaci_kopУдвоили колличество разрешений, в 2019 было 20 000 , где ты узрел сотни тысяч?
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ну значит ошибся, пардон. Помню что украинцам квот выделили гораздо больше чем всем остальным
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Не робіть з поляків ідіотів!..До українців вони відносяться буквально як до своїх...Є деяке відношення зі східних польських теренів до українців як до хлопського бидла,але з перспективою арабської і мужинської імміграціі це відношення пропало начисто...
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як до своих? Ты попробуй на легальную работу устроиться в Польше чтобы тебе хотя бы наравне с поляками платили, для начала.
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Легко. На своем примере: завод AVTOLIV, работа полностью легальная, оплата всего соцпакета, зп одинаковая с поляками. Усторился легко и без проблем, работаю уже 2 года.
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и сколько таких как ты? По данным польского Минтруда (даже на Цензоре публиковали) 70% украинских заробитчан получают зарплату меньше минимальной.
Это значит что минимум 70% устроены нелегально и работают за зарплату "в конверте".
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За не официальное трудоустройство штрафуют очень сильно работодателя, у нас на завод уже приходили два раза только на моей памяти с проверкой. Предупреждали за несколько дней и брали с собой документы (паспорт или карту). Сверяли с штатным рассписанием и если кого небыло на работе могли проверять по месту проживания.
И честно не находил такой информации за 70% нелегалов. Если можешь, то скинь ссылку, можно на польском. Интересно почитать будет (реально интересно, не подёбываю).
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нетерпимость ? Тогда запускайте азиатов . африканцев и арабов .поглядим .
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ловко ты поляков из принимающих еще и крайними сделал
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Ой.
Так пусть не занимаются благотворительными приемами.
Если платить в Польше такую же зарплату как в Германии или Великобритании то поуехавшие поляки вернутся домой.
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Це их риса характеру,яка полякiв робить поляками.Звичайна констатация факта
Студентка в Польше оскорбила украинку: Украинская У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи - Цензор.НЕТ 7354
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Навпаки поляки нервують, бо німці планують залучати українців до себе на роботу.
Так що незабаром польські проблеми вирішаться.
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Ксения, хватит писать чушь.
- немцы не планирую залучать именно украинцев. Закон прописан для всех одинаково, для них хоть индус хоть эфиоп хоть украинец.
- надо сдать экзамен по немецкому на уровень В1. Та масса неграмотных заробитчан которые наводнили Польшу, свой родной язык не сдадут, не говоря о немецком.
В Германию поедут в основном индусы и китайцы.
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Как раз на украинцев немцы и нацелились. И никакой экзамен сдавать не надо. Для этого на заводе есть координатор со знанием языка.
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Без нім. мови тут немає що робити, просто проходити мимо
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Да-да, когда немцы что-то организуют-то система работает как швейцарские часы. Поверь немецкий язык, в их системе потом уже не имеет значения.
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ляхи не когда не были друзьями украинцам, они могли только зад и сапоги вылизывать немцам в годы ВОВ, да и предавали всегда всех своих собратьев, да и ещё они самый вредный и ненадёжный народ в мире, нехрен к ним вообще ездить, они враги только закамуфлированные.....
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Дебил, и это не оскорбление, а констатация факта.
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А что ТАМ происходит? Ходили с женой много раз в разные бары когда хотели отдохнуть и ни у нас, не у наших знакомых ничего из описанного вами не происходило, и даже не слышали ни о чем подобном. Отдыхали в Познани и Вроцлаве.
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я помню "польский базар" под Киевом в конце 80-х ))) долго ли им еще ерепенится ?)))
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Они поторговали и сейчас живут достаточно не плохло, а что сейчас происходит в Украине?
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У поляков 430 млрд долларов долга. За эти деньги их продать, с потрохами, 10 раз можно, поэтому и пляшут навприсядки, под МВФ
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Украинцы наравне с евреями, мусульманами и ромами все чаще становятся жертвами преступлений, совершенных поляками на почве ненависти. Источник: https://censor.net.ua/n3171562

Чомусь вважаю що націоналістичні партії Польщі фінансуються Кремляндієй, а ці люмпени як раз і роблять напади на іноземців і іншоверців У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи - Цензор.НЕТ 6685
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Да это кацапы балуют, если послушать "знатоков" с "Цензора". У них ***** - божество, который везде.
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Пшеки як і москалі імперці, вони нам вороги.
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ага, пишешь из под прокси? или реально в Канаде?
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Люди! Що це курва за наізд в коментах на Польщу та поляків ??? Чи може забули що тільки дві краіни - Польща та Літва від ( мінімум) 2014 р. лбірує Украіну у світі , та допомагає постійно , вже одно то що дали можливість 2 млн укр-в заробляти гроші і буквально виживати цілим родинам ! А паскуди є у кожной націі в кожной краіні
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а українські заробітчани все одно туди пруть і пруть ...
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