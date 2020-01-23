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Все про:курятина (4) Євросоюз (2750) Качка (15)

 Україна проведе консультації з ЄС щодо відновлення поставок курятини, - продавці

На цьому і на наступному тижні Україна і Європейський Союз проведуть консультації для відновлення поставок української курятини, які ЄС призупинив через спалах пташиного грипу.

Про це в Facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення ЄС щодо обмеження ввезення м'яса птиці через випадок пташиного грипу у Вінницькій області значно суворіше, ніж повинно було бути. Проте, ми активно і спільно працюємо над тим, щоб оперативно скоригувати це рішення. Зараз є всі можливості для того, щоб скоригувати його в правильному напрямку. На цьому і на наступному тижні ми проведемо всі необхідні консультації в Брюсселі", - написав він.

Качка підкреслив, що через терміновість цього питання для України, сторони змушені призупинити роботу щодо інших важливих завдань співпраці з ЄС у сфері санітарії і фітосанітарії. При цьому він сподівається на швидкий пошук рішення і повернення до звичайного режиму співпраці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171560
 
 
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Заборона пов'язана не тільки з курячим грипом. Мабуть ЄС починає дистанціюватися від України.
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Украина должна развивать свое сельское хозяйство, а не покупать то, что можно самим производить. Покупают все ничего не развивая у себя только идиоты.
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Очень важный государственный вопрос, как это клоун не участвует?
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В топ-10 мировых поставщиков курятины <2018г.> Украина заняла 6-е место, опередив Россию <таки сделали москалей!> и Канаду.

Украина проведет консультации с ЕС о возобновлении поставок курятины, - торговый представитель - Цензор.НЕТ 4587
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