 Україна проведе консультації з ЄС щодо відновлення поставок курятини, - продавці

Про це в Facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення ЄС щодо обмеження ввезення м'яса птиці через випадок пташиного грипу у Вінницькій області значно суворіше, ніж повинно було бути. Проте, ми активно і спільно працюємо над тим, щоб оперативно скоригувати це рішення. Зараз є всі можливості для того, щоб скоригувати його в правильному напрямку. На цьому і на наступному тижні ми проведемо всі необхідні консультації в Брюсселі", - написав він.

Качка підкреслив, що через терміновість цього питання для України, сторони змушені призупинити роботу щодо інших важливих завдань співпраці з ЄС у сфері санітарії і фітосанітарії. При цьому він сподівається на швидкий пошук рішення і повернення до звичайного режиму співпраці.

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