 Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу держконцерну.
"Директор Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) Яків Мормиль отримав наказ терміново створити комісію і впродовж доби провести верифікацію оприлюднених фотографій та інформації про стан корпусів для виготовлення БТР-4Е за контрактом з Міністерством оборони України", - сказано в повідомленні.
Директора і власника "Лозовський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ) керівництво "Укроборонпрому" викликало в Київ для пояснень.
При цьому в "Укроборонпромі" вважають, що інформація про низьку якість корпусів для БТР, озвучена військовим експертом Сергієм Згурцем, містить низку маніпуляцій.
Так, умови контракту унеможливлюють заміну виконавця, а виготовлення БТР-4Е саме зі сталі марки 71 було умовою контракту, підкреслили в концерні.
"Запрошуємо журналістів та експертів до спільної роботи над перевіркою оприлюднених фактів", - додали в "Укроборонпромі".
23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть легко пробити ворожі кулі.
Морозова -конструкторское бюро, Малышева-завод. "В ходе рабочей поездки Зеленский ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева", примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации."
-ни флюсов для автоматической сварки -
-ни проволоки из спец. стали
-ни цеха по производству электродов .
Все выкупили за никчемные ваучеры успешные бизнесмены интер . нац.
Бракованные электроды для сварки корпусов поставляет такой1 успешный предприниматель .В инете есть статья о таких "п а т р и о т а х "УКРАины ВПК. .Ждем прихода Украинского Аугусто.
деталь приварював майстер-профі
,а шви доварював його учень з ПТУ.
ВТК бухало тиждень-тому тріщин не помітило..((
Что до качества сварки, - есть технологическая карта операций сварки, в которой все очень подробно прописано: чем варить, как варить, при каких условиях, в какой последовательности, как проверить качество шва (швов), и т.д. За этим должны смотреть технологи, мастера участков, ОТК, военная приемка, - каждый на своем этапе. Скажу так, что квалифицированный технолог по обработке металла, сможет достаточно квалифицированно и быстро определить суть проблемы. Поэтому стоит подождать результатов экспертизы. Единственное не понятно, почему экспертизу проводят заинтересованные стороны, а не независимые эксперты?
знали,що це для української армії..
Патамушта иначе это будет полный переполох в руководстве "Укроборонпрома" где, как известно, "посторонних людей" не держат
https://www.youtube.com/watch?v=t5O9EyK1gZs&feature=emb_logo
ось тут дійсно елементи маніпуляції з боку Згурця є.
кулі якого калібру.З якої відстані?
треба для цього провести експертизу.
теоретично можна і пальцем.. якщо його заморозити і вдарити з певною швидкістю