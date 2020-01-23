EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  5275  33
Все про:одруження (33) Укроборонпром (579) БТР (49) Згурець (4)

 Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР

Керівництво держконцерну "Укроборонпром" дало директору Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова і власнику "Лозовського ковальсько-механічного заводу" 24 години для з'ясування достовірності оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу держконцерну.

"Директор Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) Яків Мормиль отримав наказ терміново створити комісію і впродовж доби провести верифікацію оприлюднених фотографій та інформації про стан корпусів для виготовлення БТР-4Е за контрактом з Міністерством оборони України", - сказано в повідомленні.

Директора і власника "Лозовський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ) керівництво "Укроборонпрому" викликало в Київ для пояснень.

При цьому в "Укроборонпромі" вважають, що інформація про низьку якість корпусів для БТР, озвучена військовим експертом Сергієм Згурцем, містить низку маніпуляцій.

Читайте також: "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець. ФОТО

Так, умови контракту унеможливлюють заміну виконавця, а виготовлення БТР-4Е саме зі сталі марки 71 було умовою контракту, підкреслили в концерні.

"Запрошуємо журналістів та експертів до спільної роботи над перевіркою оприлюднених фактів", - додали в "Укроборонпромі".

23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть легко пробити ворожі кулі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171559
 
 
 Топ коментарі
 
Верблюдоебу Наему зарплату повысьте еще на 150-200к
 показати весь коментар
 
Пока не будет политической воли ( яйца нужны ) так и будут пилить деньги которые каждый Украинец платит !!! За такое раньше стреляли без суда и следствия -- максимальные сроки с конфискацией без всяких гребанных залогов Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР - Цензор.НЕТ 4646
 показати весь коментар
 
Да что разбираться - руководителя завода и его зама раздеть до нитки и буквально, и в финансовом плане - а потом отправить работать дворниками.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да что разбираться - руководителя завода и его зама раздеть до нитки и буквально, и в финансовом плане - а потом отправить работать дворниками.
 показати весь коментар
 
 
в броневик і на передову разом і пуштуном абрмсом.
 показати весь коментар
 
 
Дядя, там задержка финансирования пол года, зарплаты забыли когда выплачивали, кредиты, долги перед поставщиками, народ увольняется. Забыл, что Ишак 6 ноября нанес визит на Малышева? С тех пор все летит в пропасть.
 показати весь коментар
 
 
Малышева? Морозова? какая хрен разница да? кредиты, долги перед поставщиками, народ увольняется - 20 лет уже.
 показати весь коментар
 
С 2014 была очередь, приглашали старые кадры, зарплата от 500$.
Морозова -конструкторское бюро, Малышева-завод. "В ходе рабочей поездки Зеленский ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева", примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации."
 показати весь коментар
 
я и без тебя это все знаю ты просто смешал все в кучу и брызгаешь желчью не впопад
 показати весь коментар
 
Пока не будет политической воли ( яйца нужны ) так и будут пилить деньги которые каждый Украинец платит !!! За такое раньше стреляли без суда и следствия -- максимальные сроки с конфискацией без всяких гребанных залогов Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР - Цензор.НЕТ 4646
 показати весь коментар
 
 
все зависит от того как договор был подписан между заводами
 показати весь коментар
 
*********** Наему зарплату повысьте еще на 150-200к
 показати весь коментар
 
 
Молодцы за оперативность решения о проверке!
 показати весь коментар
 
 
Якість зварювання залежить і від хімічного складу сталі. Деякі джерела кажуть що ст.71 виготовляють Ахметкини заводи. Можливо там зварили фуфлову сталюку не відповідаючу вимогам.
 показати весь коментар
 
 
Якість зварювання до хімічного складу не має ніякого відношення. З мого практичного досвіду: до хімічної лабораторії надходить зразок сталі - в той самий день відомий хімічний склад. Технолог зварювального процесу (його вчили) визначає тип зварювання, спосіб, флюси і тому подібне. Зварити можна що завгодно. Побачене навіює думку, що це був зварювальник-епілептик з електродом "трійка" без будь-якого підготування конусів, прогрівання листа і застосування флюсу, не кажучи про застосування автоматичного зварювання. Не було завдання виготовити якісні корпуси - так і виготовили. І забудьте про будь-яке покарання представникові замовника. Він премію вже отримав і суттєву.
 показати весь коментар
 
 
Так на ГП "Малышева" нет
-ни флюсов для автоматической сварки -
-ни проволоки из спец. стали
-ни цеха по производству электродов .
Все выкупили за никчемные ваучеры успешные бизнесмены интер . нац.
Бракованные электроды для сварки корпусов поставляет такой1 успешный предприниматель .В инете есть статья о таких "п а т р и о т а х "УКРАины ВПК. .Ждем прихода Украинского Аугусто.
Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР - Цензор.НЕТ 7759
 показати весь коментар
 
 
Зварити можна що завгодно, це так, але потрібно ще зробити термообробку (відпуск) щоб зняти напруження в місцях зварювання. Це порушення технологічного процесу.
 показати весь коментар
 
P.S. Таки да. Подивився на шви. Таке враження що шов накладений зверху і глибокого провару немає.
 показати весь коментар
 
 
Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР - Цензор.НЕТ 5463зверніть увагу.
деталь приварював майстер-профі
,а шви доварював його учень з ПТУ.
ВТК бухало тиждень-тому тріщин не помітило..((
 показати весь коментар
 
Полностью с Вами согласен, Timur timur 9d50957e. При получении каждой партии стали проводится входной контроль качества в лаборатории, и если сталь не соответствует сертификату, то это известно сразу, т.е. до операции раскроя! Если же анализ качества стали показал ее не соотвествие сертификату, то в работу она пойти не должна была!
Что до качества сварки, - есть технологическая карта операций сварки, в которой все очень подробно прописано: чем варить, как варить, при каких условиях, в какой последовательности, как проверить качество шва (швов), и т.д. За этим должны смотреть технологи, мастера участков, ОТК, военная приемка, - каждый на своем этапе. Скажу так, что квалифицированный технолог по обработке металла, сможет достаточно квалифицированно и быстро определить суть проблемы. Поэтому стоит подождать результатов экспертизы. Единственное не понятно, почему экспертизу проводят заинтересованные стороны, а не независимые эксперты?
 показати весь коментар
 
 
найбільш ймовірно.
знали,що це для української армії..
 показати весь коментар
 
А потом что? По законам военного времени расстрел?)
 показати весь коментар
 
В БТР тих директорів ...і розстріляти ! Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР - Цензор.НЕТ 3518
 показати весь коментар
 
Припоминаю как году в1977,будучи зам .нач цеха по спец.производству, 31 января до 21 часа "сдавал" продукцию военпреду,уж все жилы выкрутил... Тогда такая подпись стоила годового плана ,премии или увольнения с волчьим билетом. (Это для меня) А подполковник легко мог стать рядовым.
 показати весь коментар
 
 
_Сутки на решение вопроса?? Что это ещё за пустое словоблудие? Если корпуса - брак, то за сутки можно только какой-то обман учинить, а не решить вопрос!
 показати весь коментар
 
 
Вангую: еще не созданная комиссия уже напечатала и подписала отчет, что мол "усьо харашо".
Патамушта иначе это будет полный переполох в руководстве "Укроборонпрома" где, как известно, "посторонних людей" не держат
 показати весь коментар
 
здесь не разбираться, здесь за диверсию и саботаж - трибунал и расстрел!
 показати весь коментар
 
 
Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть легко пробити ворожі кулі.



ось тут дійсно елементи маніпуляції з боку Згурця є.


кулі якого калібру.З якої відстані?
треба для цього провести експертизу.
теоретично можна і пальцем.. якщо його заморозити і вдарити з певною швидкістю Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР - Цензор.НЕТ 8941


 показати весь коментар
 
да и не проверял ни кто. может могут а может и нет. но швы похоже на брак. журналист свое дело сделал теперь хотелось бы послушать спецов а не местных пи*доболов
 показати весь коментар
 
провести испытания на прочность - руководство в броню и ..,ну да, пли... Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР - Цензор.НЕТ 8205отпевать не надо
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору